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وفيات فيروس كورونا في الصين تتجاوز 560 حالة

٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٤٠ ص
فيروس كورونا - صورة أرشيفية
فيروس كورونا - صورة أرشيفية
قال مسؤولون، اليوم الخميس، إنه تم اكتشاف 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن سفينة سياحية قيد الحجر الصحي في ميناء ياباني، بينما ارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 563 شخصا مع ظهور نحو 3 آلاف حالة إصابة جديدة. وسيظل نحو 3700 شخص على متن السفينة دايموند برنسيس التي تديرها شركة كارنيفال السياحية قيد الحجر الصحي لأسبوعين على الأقل، وتأكدت إصابة 20 منهم بالفيروس فيما لا تزال الفحوص مستمرة، وسجلت اليابان 45 حالة إصابة حتى الآن.
وفي هونج كونج وُضعت السفينة السياحية وورلد دريم، وعلى متنها 3600 من الركاب وأفراد الطاقم، قيد الحجر الصحي لحين استكمال الفحوص بعدما تبين إصابة 3 على متنها بالفيروس. وقالت السلطات إن 33 من أفراد طاقم السفينة أصيبوا بأعراض عدوى بالجهاز التنفسي ونُقل 3 منهم إلى مستشفى للحجر والعلاج بعد إصابتهم بالحمى.لكن
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100 مليون دولار من بيل جيتس لمواجهة «كورونا»

أعرب الملياردير الأمريكي بيل جيتس، عن عزمه التبرع بـ100 مليون دولار، لمكافحة فيروس «كورونا». جاء ذلك بعد إعلان منظمة الصحة العالمية إطلاق برنامج لمساعدة الدول التي انتشر فيها الفيروس، حسبما ذكر موقع «روسيا اليوم». وقال تيدروس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء: «اليوم نطلق استراتيجية للاستعداد والاستجابة بهدف مساعدة الدول في منع انتشار المرض واكتشافه وتشخيصه.. نحتاج إلى 675 مليون دولار لتنفيذ هذا المخطط»، موضحا أن المنظمة تساعد الدول في التصدي لانتشار فيروس «كورونا».
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الصين تواجه فيروس كورونا بـ«الروبوتات»

أطلقت السلطات الصينية، اليوم الخميس، مجموعة من الروبوتات الآلية التي تعمل بتقنية "5G"، بهدف قياس درجة حرارة المارة والمواطنين لمكافحة انتشار فيروس كورونا القاتل في مختلف المناطق الصينية. وذكرت صحيفة "دايلي تايمز" البريطانية أن الشرطة الصينية نشرت آليات وروبوتات تتحكم بها وقد سجلت الشرطة على هذه المكنات أصوات تدعو إلى ارتداء قناع وجه أثناء الخروج، وغسل اليدين بشكل متكرر، وتجنب التجمع، والتطوع لقياس درجة حرارة الجسم. كما تخبر الروبوتات الشرطة في حال رصدت شخصا لا يرتدي قناعا، وهو إجراء وقائي إلزامي، وهي يمكن أن تساعد في منع انتشار الفيروس.
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سكتة قلبية تنهي حياة طبيب كافح كورونا 10 أيام متواصلة

توفي طبيب صيني جراء سكتة قلبية، بعد عمله المتواصل لمدة 10 أيام في مكافحة فيروس كورونا الجديد. وعمل الطبيب، سونغ بينغ جي، البالغ من العمر 27 عاما، كقائد فريق في عيادة محلية بمقاطعة هونان، على الحدود مع هوبي، في الوسط الشرقي للصين، وفقا للسلطة المحلية. وكان مسؤولا عن إجراء اختبار درجة حرارة السائقين والركاب على طريق سريع، وعمل دون توقف منذ 25 يناير الماضي. وقالت حكومة مدينة هنغيانغ، إن سونغ، وهو مواطن من بلدة كايون في مقاطعة هنغشان، توفي بعد عودته إلى غرفة النوم في الساعات الأولى من يوم الإثنين.
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أستراليا: هدنة من الحرائق.. واستعدادات للإعصار

أخذ كثيرون من الأستراليين هدنة من خطر حرائق الغابات، اليوم الخميس، بفضل الأمطار الغزيرة على بعض مناطق الولايات الشرقية، لكنها كانت مشوبة بخطر آخر، إذ تشير التوقعات إلى أن إعصارا مداريا سيجتاح شمال غربي البلاد، مطلع الأسبوع. وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرات من العواصف الرعدية الشديدة في ولاية كوينزلاند الجنوبية الشرقية، ومن السيول في أكثر من 20 منطقة في ولاية نيو ساوث ويلز، بعد بدء هطول أمطار غزيرة يتوقع أن تستمر لعدة أيام، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
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كورونا: الصين تحظر «الماجونج».. وأول حالة بسنغافورة

منعت السلطات الصينية خروج المواطنين من منازلهم أو تجمعهم في أي مقهى وحظر لعب "الماجونج" ذات الشعبية الكبيرة في الصين خارج المنازل، وانتشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي الصيني "ويبو"، ظهر فيه مجموعة من الأشخاص في إحدى قرى مدينة تشنجدو الجنوبية الغربية يلعبون "الماجونج"، وعندما رصدهم أحد المسؤولين بواسطة طائرة بدون طيار، طلب منهم من خلال مكبر صوت مغادرة المقهى على الفور، منوها بأن لعب "الماجونج" خارج المنزل محظور بسبب الوباء المنتشر حاليا، وذلك وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.
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426 وفاة بسبب كورونا بينهم أول حالة في هونج كونج

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، تسجيل 426 وفاة بينهم أول حالة فى هونج كونج و20 ألفا و471 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس "كورونا" في شتى أنحاء البلاد، موضحة أنها تلقت تقارير بـ3235 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد و64 حالة وفاة جديدة، أمس الإثنين، بالإضافة إلى حالة وفاة أعلنت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة عنها، اليوم، لشاب يبلغ من العمر 39 عاما، ما رفع عدد الوفيات الجديدة إلى 65 حالة، مشيرة إلى أن جميع حالات الوفاة في مقاطعة "هوبي" بوسط الصين باستثناء تلك المسجلة في هونج كونج.
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أمريكا تدرج 260 شخصًا على قائمة المشتبه في إصابتهم بكورونا

أعلنت هيئة "المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" إدراجها 260 مريضًا تحت الفحص، للاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (المعروف أيضًا باسم فيروس ووهان)، وذلك في 36 ولاية بدءًا من اليوم الاثنين. وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم أن هذا يمثل زيادة في أعداد المصابين بالفيروس قدرها 19 شخصًا.
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كندا تعزل العائدين من الصين لأسبوعين في قاعدة عسكرية

أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الإثنين، أنه سيتم عزل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الصين بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد لمدة أسبوعين عند وصولهم إلى قاعدة عسكرية بمقاطعة أونتاريو. لكن لم تقدم أوتاوا جدولا زمنيا عند وصولهم من مدينة ووهان، قائلة إنها لا تزال تنتظر الموافقة النهائية من السلطات الصينية. وسوف تهبط طائرتهم في قاعدة القوات الكندية "ترينتون".
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