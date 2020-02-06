وفيات فيروس كورونا في الصين تتجاوز 560 حالة

٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٤٠ ص

فيروس كورونا - صورة أرشيفية

قال مسؤولون، اليوم الخميس، إنه تم اكتشاف 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن سفينة سياحية قيد الحجر الصحي في ميناء ياباني، بينما ارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 563 شخصا مع ظهور نحو 3 آلاف حالة إصابة جديدة. وسيظل نحو 3700 شخص على متن السفينة دايموند برنسيس التي تديرها شركة كارنيفال السياحية قيد الحجر الصحي لأسبوعين على الأقل، وتأكدت إصابة 20 منهم بالفيروس فيما لا تزال الفحوص مستمرة، وسجلت اليابان 45 حالة إصابة حتى الآن.

وفي هونج كونج وُضعت السفينة السياحية وورلد دريم، وعلى متنها 3600 من الركاب وأفراد الطاقم، قيد الحجر الصحي لحين استكمال الفحوص بعدما تبين إصابة 3 على متنها بالفيروس. وقالت السلطات إن 33 من أفراد طاقم السفينة أصيبوا بأعراض عدوى بالجهاز التنفسي ونُقل 3 منهم إلى مستشفى للحجر والعلاج بعد إصابتهم بالحمى.لكن