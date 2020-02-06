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جيش سوريا: تركيا دخلت بغطاء إسرائيلي لحماية الإرهاب

٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٢٩ م
الجيش السوري - صورة أرشيفية
الجيش السوري - صورة أرشيفية
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السورية، أن رتلا عسكريا تركيا يضم عددا من الآليات والمدرعات، دخل اليوم الخميس، الأراضي السورية من منطقة أوغلينار، مشيرة إلى أن ذلك يحدث بتزامن فاضح وبغطاء من العدوان الجوي الإسرائيلي. وأكدت القيادة العامة، أن الرتل العسكري التركي انتشر على خط بين بلدات (بنش - معرة) (مصرين - تفتناز)، بهدف حماية الإرهابيين وعلى رأسهم "جبهة النصرة"، وعرقلة تقدم الجيش السوري، ومنعه من إكمال القضاء على الإرهاب المنظم الذي يحاصر المدنيين في محافظة إدلب ويتخذهم رهائن ودروعا بشرية لديه.
وشددت القيادة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية، على أن المحاولات الإسرائيلية والتركية المتزامنة وكل من يدعم الإرهاب التكفيري المسلح، لن تفلح أبدا في ثني القوات السورية عن متابعة مهامها الميدانية حتى يجري تطهير كامل التراب السوري من التنظيمات الإرهابية المسلحة.وحذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،
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مقتل شخص وإصابة 157 أخرين في تحطم طائرة بإسطنبول

أكد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، مقتل شخص وإصابة 157 آخرين جراء تحطم طائرة ركاب في مطار «صبيحة غوكشن» باسطنبول، خرجت عن مسارها عقب هبوطها حيث انشطرت إلى نصفين، مضيفًا أن الراكب الضحية هو مواطن تركي. وسبق أن أعلن وزير المواصلات التركي، أن الحادث لم يسفر عن خسائر بشرية، مشيرا إلى أن الطائرة كانت تقل 177 شخصا، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
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إطلاق قذائف هاون من قطاع غزة على إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه رصد إطلاق قذيفتي هاون من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، إذ قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، «إنه تم رصد إطلاق قذيفتني هاون من قطاع غزة باتجاه إسرائيل»، مشيرا إلى أنه تم تفعيل الإنذارات في تطبيق هاتفي للجبهة الداخلية والمناطق المفتوحة فقط، فقًا لروسيا اليوم. وفي وقت سابق، أطلقت دبابة إسرائيلية، قذيفة استهدفت موقعا لحركة حماس جنوب قطاع غزة، بعد إطلاق 3 قذائف هاون من القطاع تجاه المستوطنات والبلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.
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سأظل جنديًا.. استقالة مدير السياسية الخارجية بالسيادي السوداني

قدم مدير السياسية الخارجية بالمجلس السيادي السوداني، رشاد فراج السراج، استقالته، على خلفية لقاء رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذ جاء في خطاب الاستقالة: «بعد سنوات حافلة بالعطاء والبذل من أجل وطني وشعبي العظيم، أجد اليوم عسيرا ومستحيلا على نفسي الاستمرار في موقعي كمدير لإدارة السياسة الخارجية بأمانتكم الموقرة»، مضيفًا: «يتعين علي أن أخدم في حكومة يسعى رأسها للتطبيع والتعاون مع الكيان الصهيوني الذي يحتل القدس الشريف، ويقتل أهلنا في فلسطين، ويعربد في أوطاننا العربية والإسلامية دون رادع».
لبنان

«الصحافة» الخاسر الأكبر من الأزمة الاقتصادية بلبنان

يتفاقم الوضع الاقتصادي في لبنان يوما تلو الآخر، فمنذ أكتوبر الماضي تفاقمت الأزمة الاقتصادية مع انطلاق حراك شعبي احتجاجًا على الأوضاع المعيشية الصعبة، وتعد الأزمة الاقتصادية الراهنة في لبنان وليدة سنوات من النمو المتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء إصلاحات. وأدت هذه الأزمة إلى ارتفاع في سعر صرف الليرة في السوق السوداء إلى أكثر من 2000 ليرة مقابل الدولار، ولجأت المصارف ومكاتب الصرافة إلى الحد من بيع الدولار، حتى إنه بات من شبه المستحيل الحصول عليه. وبدأت تلك الأزمة تلقي بظلالها على وسائل الإعلام في لبنان سواء المكتوبة أو المرئية أو المسموعة.
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ادلب2

النظام يتوغل وتركيا تهدد.. إدلب تنتظر كارثة إنسانية

تنتظر مدينة إدلب شمال غرب سوريا كارثة إنسانية مع استمرار الأعمال القتالية والقصف العشوائي المستمر منذ عدة أيام في إطار هجوم عسكري سوري مدعوم من روسيا.. يأتي هذا التطور بعد أن كانت محافظة إدلب بالقرب من الحدود مع تركيا استثناء، حيث كان مقاتلو المعارضة ومسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة، يسيطرون عليها، ويقطن المحافظة نحو ثلاثة ملايين نسمة عدد كبير منهم من النازحين داخليا، إلا أن قوات الحكومة السورية واصلت الهجوم لأكثر من شهر في محافظة إدلب الشمالية الغربية، آخر معقل لجماعات المعارضة في البلاد.
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مقتل شخص وإصابة 20 آخرين في انفجار شمال سوريا

انفجرت شاحنة مملوءة بالمتفجرات في مدينة أعزاز التي تسيطر عليها تركيا شمالي سوريا، مساء اليوم الأحد، مما أدى إلى مقتل شخص على الأقل وإصابة آخرين، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن، فيما ذكرت مصادر سورية أنه تم نقل الجرحى للعلاج في تركيا، إذ قال ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن سيارة مفخخة انفجرت أمام مطعم ومحطة وقود في مدينة أعزاز بريف حلب، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أكثر من 20 آخرين، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عالج لها قبل قليل.
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زلزال قوي يضرب شرق تركيا.. والحصيلة الأولية 14 قتيلا و270 جريحا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي، الذي ضرب مساء الجمعة شرق تركيا، إلى 14 قتيلا ونحو 270 جريحا، بينما وصلت هزات أرضية شديدة جراءه إلى كل من سوريا والعراق، وأفادت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان، بوفاة 14 شخصا وفق معلومات أولية جراء الزلزال، مشيرة إلى أن 35 هزة ارتدادية على الأقل وقعت في مختلف أنحاء تركيا في أعقاب الزلزال، الذي كان مركزه ولاية ألازيغ، بحسب روسيا اليوم.
الجيش-السورى

بعد تحريرها.. الجيش السوري يحبط هجوما للمسلحين بإدلب

تمكنت وحدات الجيش السوري في ريف إدلب من إحباط هجوم للتنظيمات الإرهابية على محور بلدة أبو جريف في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، وبحسب وكالة «سانا»، فقد أحبطت وحدات الجيش السوري هجوما عنيفا للمجموعات الإرهابية باتجاه النقاط العسكرية والمناطق الآمنة وكبدتها خسائر كبيرة، ونقلت الوكالة، أن وحدات الجيش خاضت خلال الساعات الماضية اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية هاجمت مواقع الجيش والقرى الآمنة على محور أبو جريف بريف إدلب الجنوبي الشرقي، لافته إلى أن الاشتباكات انتهت بإحباط الهجوم بعد مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين وتدمير آليات ثقيلة لهم، وفقًا لسبوتنيك.
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