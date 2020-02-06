تجار: «الأوكازيون الشتوي» الأفضل بعد تراجع الدولار

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا بشأن بدء فترة التصفية الموسمية الأولى اعتباراً من 27 يناير 2020 ولمدة شهر على أن يكون لكل محل أسبوعين

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٠ م

انطلقت عروض الأوكازيون الشتوي لعام 2020 يوم 27 يناير الماضي، ومن المقرر استمراره لمدة شهر، وبلغ عدد المحال المشاركة حتى الأن حوالي 676 محلا، ومن المتوقع وصول عدد المشتركين بالأوكازيون إلى 3 ألاف محل، بحسب بيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية. وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، التشديد على الأجهزة الرقابية، وجهاز حماية المستهلك بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية. وأشار إلى أنه من حق أي محل تجارى المشاركة بالأوكازيون بالمحافظة التابع لها بعد التقدم بطلب لمديرية التموين بالمحافظة.

التموين: بدء فترة التصفية الموسمية.. وحملات رقابية على الأسواقأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا وزاريا بشأن بدء فترة التصفية الموسمية الأولى اعتباراً من 27 يناير 2020 ولمدة شهر على أن يكون لكل محل أسبوعين.وأشار الوزير إلى ضرورة التواصل مباشرة مع المواطنين من خلال الجولات

التموين: بدء فترة التصفية الموسمية.. وحملات رقابية على الأسواق

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا وزاريا بشأن بدء فترة التصفية الموسمية الأولى اعتباراً من 27 يناير 2020 ولمدة شهر على أن يكون لكل محل أسبوعين.

وأشار الوزير إلى ضرورة التواصل مباشرة مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية، والتعرف على مدى حقيقة العروض التى يقدمها التجار، وأن تكون العروض حقيقية وليست وهمية، وأن يتم تحرير محاضر للمخالفين، كما وجه الوزير بضرورة تيسير كل الأمور المتعلقة لمشاركة المحلات في الأوكازيون الشتوى من أجل تخفيف العبء على المواطنين.

كما يشترط على المحال المشتركة أن تلتزم بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية، مقترنا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

ووجه المصيلحي بتكثيف الحملات على المحال المشاركة للتأكد من جودة المنتج وضرورة وضع الملصقات بالأسعار على المنتجات المباعة قبل الخصم وبعده.

وقام قطاع التجارة الداخلية بحملة تفتيشية على المحال المشاركة بالأوكازيون بعدد من المحافظات، وكذلك مديريات التموين للتأكد من التزام تلك المحال بالضوابط التي أقرتها الوزارة والتزام أصحاب المحال بقواعد الأوكازيون وعرض الأسعار قبل وبعد التخفيض.

من جانبه قال أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، إن التخفيضات ستكون مستمرة لمدة شهر كامل، لافتا إلى أنه سيتم عرض المنتجات بالأسعار المخفضة للتخفيف من معاناة العديد من المواطنين لغلاء الأسعار.

شعبة الملابس: نسبة المبيعات خلال الأوكازيون تصل إلى 15%

قال يحيى زنانيري، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك رواج محدود بمحال الملابس منذ بداية الأوكازيون الشتوي وحتى الأن.

وأضاف زنانيري، أن نسبة المبيعات تراوحت ما بين 10 إلى 15%، متوقعا وصولها إلى أكثر من 50% خلال الأسبوع الجاري، وقبل انتهاء إجازة نصف العام الدراسي.

وأوضح نائب رئيس الشعبة، أن المحلات التجارية سوف تقدم تخفيضات وعروض على الملابس الجاهزة بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 50%، متوقعا حدوث اقبال كبير من قبل المواطنين.

كما توقع زنانيري، استمرار عروض الأوكازيون الشتوي حتى مع قدوم الاحتفال بعيد الأم خلال شهر مارس المقبل.

وأكد، أن حجم الانتاج المحلي من الملابس الجاهزة يبلغ نحو 70%، فيما تستورد مصر حوالي 30% فقط من الخارج.

فيما يرى محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس باتحاد الصناعات، أن الموسم الشتوي هذا العام يعد الأفضل بالمقارنة بالأعوام الماضية، خاصة مع انخفاض سعر الدولار وتوقعات بحدوث تراجع في الأسعار خلال الفترة المقبلة وزيادة القدرة الشرائية لدى المواطنين.

ويعد قطاع الملابس والنسيج من أهم القطاعات تأثرا بتراجع الدولار، خاصة وأنه يتم استيراد مدخلات الانتاج من الخارج بموجب اتفاقية الكويز، فيما يبلغ حجم واردات مصر من الملابس الجاهزة ما يقرب من نحو 8 مليارات دولار سنويا.

من جانبه قال شريف يحيى رئيس شعبة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية، إن المحلات بدأت في تقديم المزيد من العروض والتخفيضات على جميع أنواع الأحذية تتراوح ما بين 50 إلى 70%.

وأضاف يحيى، أن بعض المحلات الكبرى تقدم عروض لعملائها تتمثل في إمكانية شراء حذاء واحد فقط مع إمكانية الحصول على الأخر بسعر مخفض، وهو ما يعد ضمن عروض الأوكازيون أيضا، لافتا إلى أن كثير من المواطنين يفضلون هذه العروض خاصة وأنها توفر لهم معروض مختلف مع سعر مخفض أيضا.

