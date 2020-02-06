عمرو جمال: موسيماني مدرب جريء ويُطمع المنافس

٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٧ م

بيتسو موسيماني

أشاد عمرو جمال مهاجم نادي طلائع الجيش، ببيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، مشددا أنه تمنى أن يلاقي الأهلي مجددا في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وذلك حسبما أفاد خلال استضافته بقناة النهار. وقال عمرو جمال: "كتبت تعليقا قبل القرعة على صفحة النادي الأهلي (يارب صن داونز).. ظروف الخسارة بالخمسة لن تتكرر ولو بعد 100 سنة، وكنت أعلم ظروف المباراة لأنني كنت بصفوف الأهلي، ولم أفهم ما حدث، لن أحكم على زملائي ولكن بدأنا المباراة بشكل خاطيء فنيا".

وأوضح مهاجم طلائع الجيش: "يجب الوضع في الاعتبار أن هناك مباراة الإياب كانت في مصر وكل الاحتمالات بها واردة وكان بإمكان الأهلي التقدم بثلاثة أهداف في أول 20 دقيقة، والطقس في جنوب إفريقيا يؤثر على حالة اللاعبين، تأثرت به أثناء فترة احترافي مع بيدفيست، ففي الظهر تقل نسبة الأكسجين".وتابع عمرو جمال: "الفريق

وأوضح مهاجم طلائع الجيش: "يجب الوضع في الاعتبار أن هناك مباراة الإياب كانت في مصر وكل الاحتمالات بها واردة وكان بإمكان الأهلي التقدم بثلاثة أهداف في أول 20 دقيقة، والطقس في جنوب إفريقيا يؤثر على حالة اللاعبين، تأثرت به أثناء فترة احترافي مع بيدفيست، ففي الظهر تقل نسبة الأكسجين".



وتابع عمرو جمال: "الفريق الوحيد الذي يواجه منافسيه ليلا أورلاندو بايرتس، أما بيدفيست وصن داونز يلعبان الساعة 2:30 عصرا، ودوافع الأهلي عديدة، أما في جنوب إفريقيا فالناس هادئة جدا، وبيتسو هادئ ومتميز ويتمسك بفلسفته".



وأتم مهاجم طلائع الجيش: "موسيماني مدرب جريء، يلعب كرة هجومية مفتوحة أيا كان المنافس، ويفتح الملعب لدرجة تشعر أنك قادر على التسجيل بسهولة فهو يطمع المنافس ويفضلون استغلال السرعات".