ضبط عاطلين بـ1000 طربة حشيش فى الإسكندرية
تحرير:محمد مجلي
٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٠٠ م
حشيش - صورة أرشيفية
وجهت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسكندرية، ضربة أمنية موجعة ضد تجار المخدرات وأحبطت قوات ادارة مكافحة المخدرات توزيع 1000 طربة حشيش بتكلفة 7 ملايين جنيه بمعرفة أحد التشكيلات العصابية شديدة الخطورة، والتي كان تعتزم ترويج هذه الكميات على عملائهم مستهدفين فئة الشباب داخل الأندية ومراكز الشباب وبالصالات الرياضية والمقاهي وطلاب الجامعات والمدارس، إذ تم تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات بالإسكندرية من ضبط عاطلين وبحوزتهما 1000 طربة حشيش بمنطقة الزراع البحري دائرة قسم العامرية غرب المحافظة.
بدأت الواقعة بتلقى اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية تتمثل في قيام تشكيل عصابي يترأسه "عاطلين" يمارسان نشاطهما الإجرامي والاتجار في المواد المخدرة بهدف توزيعها على عملائهما واتخذوا من منطقة العامرية،
بدأت الواقعة بتلقى اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية تتمثل في قيام تشكيل عصابي يترأسه "عاطلين" يمارسان نشاطهما الإجرامي والاتجار في المواد المخدرة بهدف توزيعها على عملائهما واتخذوا من منطقة العامرية، مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لعملية الضبط وتمكنت قوات مكافحة المخدرات من عمل الكمين اللازم لضبط المتهمين داخل سيارة مخصصة لتوزيع المخدرات على عملائهما وتم ضبطهم وبجوزتهما1000 طربة لمخدر الحشيش بوزن 100 كيلو جرام بالإضافة إلى مبلغ مالي كبير وهاتفين محمول.
بمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالى من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما.