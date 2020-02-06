ضبط عاطلين بـ1000 طربة حشيش فى الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٠٠ م

حشيش - صورة أرشيفية

وجهت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسكندرية، ضربة أمنية موجعة ضد تجار المخدرات وأحبطت قوات ادارة مكافحة المخدرات توزيع 1000 طربة حشيش بتكلفة 7 ملايين جنيه بمعرفة أحد التشكيلات العصابية شديدة الخطورة، والتي كان تعتزم ترويج هذه الكميات على عملائهم مستهدفين فئة الشباب داخل الأندية ومراكز الشباب وبالصالات الرياضية والمقاهي وطلاب الجامعات والمدارس، إذ تم تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات بالإسكندرية من ضبط عاطلين وبحوزتهما 1000 طربة حشيش بمنطقة الزراع البحري دائرة قسم العامرية غرب المحافظة.

بدأت الواقعة بتلقى اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية تتمثل في قيام تشكيل عصابي يترأسه "عاطلين" يمارسان نشاطهما الإجرامي والاتجار في المواد المخدرة بهدف توزيعها على عملائهما واتخذوا من منطقة العامرية،