إنقاذ مُسنة محتجزة داخل مسكنها بالقاهرة

٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٠١ م

إنقاذ سيدة - أرشيفية

فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة، فقد ورد بلاغ لمسؤول غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة من عامل بصيدلية، والذى قرر بقيام إحدى السيدات بالاتصال هاتفياً بالصيدلية عمله وطلبت منه بعض الأدوية، ولدى قيامه بتوصيلها لسكنها بمحل البلاغ وقيامه بالطرق على الباب لم تستجب، وسمع صوت استغاثة من الداخل، فأسرع لإبلاغ شرطة النجدة طلبا للمساعدة.

على الفور تم انتقال وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة لمحل البلاغ، وفتح باب الشقة، وتبين أنها ( ربة منزل – مسنة) مصابة.وبسؤالها أفادت باختلال توازنها وسقوطها أرضاً مما نتج عنه إصابتها المشار إليها، ونقلها لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، إذ ساهم سرعة انتقال القوات