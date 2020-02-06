جريمة

إنقاذ مُسنة محتجزة داخل مسكنها بالقاهرة

٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٠١ م
إنقاذ سيدة - أرشيفية
إنقاذ سيدة - أرشيفية
فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة، فقد ورد بلاغ لمسؤول غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة من عامل بصيدلية، والذى قرر بقيام إحدى السيدات بالاتصال هاتفياً بالصيدلية عمله وطلبت منه بعض الأدوية، ولدى قيامه بتوصيلها لسكنها بمحل البلاغ وقيامه بالطرق على الباب لم تستجب، وسمع صوت استغاثة من الداخل، فأسرع لإبلاغ شرطة النجدة طلبا للمساعدة.
على الفور تم انتقال وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة لمحل البلاغ، وفتح باب الشقة، وتبين أنها ( ربة منزل – مسنة) مصابة.وبسؤالها أفادت باختلال توازنها وسقوطها أرضاً مما نتج عنه إصابتها المشار إليها، ونقلها لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، إذ ساهم سرعة انتقال القوات
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وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (2)

الداخلية تُنظم رحلات ترفيهية لأسر شهداء الشرطة

واصلت وزارة الداخلية ممثلة فى الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية ورعاية أسر الشهداء ومصابى الشرطة بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار تنظيم رحلات ترفيهية لعدد من أسر شهداء الشرطة لزيارة عدد من المناطق الأثرية وقضاء يوم ترفيهي، وذلك في إطار مواصلة الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية نحو أسر شهداء الشرطة تخليداً ووفاءً وعرفاناً لتضحيات شهداء الوطن وأبنائه الأبرار من رجال الشرطة الذين وهبوا أرواحهم ودمائهم الغالية أثناء تأدية واجبهم الوطنى فى سبيل الدفاع عن تراب وطنهم العزيز وأمن شعبه.
السجون (3)

الداخلية: الإفراج بالعفو عن 541 سجينا

أفرجت مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن 541 سجينًا بموجب عفو رئاسي وشرطي، وذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (351/2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو تزامنا مع الاحتفال بعيد الشرطة. وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 219 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (1)

وزير الداخلية يكافئ 712 شرطيا حققوا رسالة الأمن

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافأة 712 من رجال الشرطة بمديريات أمن (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الغربية، الدقهلية، دمياط، الشرقية، الإسماعيلية، الفيوم، المنيا، بنى سويف، سوهاج، أسيوط) وقطاعات (الأمن العام، الأمن المركزى، الأحوال المدنية) والإدارات العامة لـ(شرطة ميناء القاهرة الجوى، تأمين محور قناة السويس، للمرور، أمن الموانى، مباحث مكافحة جرائم الآداب، شرطة النقل والمواصلات) نظراً لجهودهم خلال شهر يناير من العام الجاري 2020.
احباط تهريب 610 عملة أثرية بمطار برج العرب

ضبط 975 عملة أثرية بحوزة نجار في الشرقية

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة القطع الأثرية، والعمل على ملاحقة وضبط القائمين بالحفر خلسة بقصد التنقيب عن الآثار، وأكدت معلومات وتحريات ضباط إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بمشاركة قطاع الأمن العام قيام (نجار - مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا، ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية "إيصال أمانة") بحيازة قطع أثرية، وتردده على دائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية لعرضها للبيع.
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تشكيل-عصابة

«طلع اللي معاك».. سقوط عصابة لسرقة المارة في الشروق

فى إطار جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، مقيم بالقليوبية) بأنه حال استقلاله سيارة أجرة فان (ماركة سوزوكي "لم يحدد رقمها")، يستقلها (3 أشخاص، أدلى بأوصافهم التقريبية)، وأثناء سيرهم بدائرة القسم، قام أحدهم بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته فأصابه بجروح مختلفة بالرأس، واستولوا منه على (مبلغ 1350 جنيهًا، وهاتفه المحمول)، وقاموا بإنزاله من السيارة بالطريق ذاته، وهربوا.
انقاذ-مُسن (1)

«نجدة القاهرة» تستجيب لاستغاثة مُسنة مريضة

فى لفتة إنسانية، استجابت الأجهزة الأمنية بشكل فوري لالتماس مواطنة بالقاهرة لنقلها لأحد المراكز الطبية نظراً لحالتها الصحية وعدم قدرتها على الحركة وذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني، فقد تبلغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بطلب المساعدة لإنزال سيدة (مسنة مريضة) من العقار محل سكنها الكائن بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، لنقلها لإحدى المستشفيات لسوء حالتها الصحية، وعدم قدرتها على الحركة.
انقاذ-مُسن (2)

«كان مغمى عليها».. وحدات الإنقاذ تنقل مُسنة للمستشفى

في لفتة إنسانية، استجابت قوات الحماية المدنية لالتماس مُسنة لنقلها لأحد المستشفيات، نظرًا لحالتها الصحية، وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكل القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع جميع البلاغات ذات الطابع الإنساني، وذلك بعد تلقي مسؤول غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا عاجلا بطلب المساعدة لوجود سيدة "مسنة" محتجزة داخل مسكنها بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.
وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (1)

الشرطة تستجيب لاستغاثة «مسنة الرمل» وتنقلها للمستشفى

في لفتة إنسانية، استجابت قوات الحماية المدنية لالتماس مُسنة لنقلها لإحدى المستشفيات نظراً لحالتها الصحية وعدم قدرتها على الحركة، وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني، فقد تبلغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الإسكندرية بطلب المساعدة لإنزال سيدة (مسنة مريضة) من العقار محل سكنها الكائن بدائرة قسم شرطة أول الرامل، لنقلها لإحدى المستشفيات لسوء حالتها الصحية، وعدم قدرتها على الحركة.
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