رصاص الثأر وراء مقتل عامل وسائق في المنيا

٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٠٥ م

إطلاق نار

كشف ضباط إدارة البحث الجنائي بالمنيا ملابسات واقعة مقتل سائق وعامل ببنى مزار إثر إطلاق أعيرة نارية، وأمكن ضبط 4 أشخاص لارتكابهم الواقعة بدافع الثأ، بعد بلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة بنى مزار من مستشفى بوصول (سائق، عامل - مقيمان بناحية البهنسا دائرة المركز) متوفيان إثر إصابتهما بأعيرة متفرقة، وما قرره شقيق أحدهما أنه أثناء جلوس المجنى عليهما أمام محل بيع إكسسوارات سيارات "ملك السائق" فوجئا بقيام شخص مجهول بإطلاق أعيرة نارية تجاههما فأودى بحياتهما وهرب.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا، أسفرت جهوده عن أن المتوفيين أبناء عمومة ينتميان لإحدى العائلات المرتبطة بخصومة ثأرية مع إحدى العائلات الأخرى، وأن وراء ارتكاب الواقعة (3 مزارعين – عامل ) جميعهم ينتمون للعائلة المشتركة فى الخصومة الثأرية مع المجنى

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا، أسفرت جهوده عن أن المتوفيين أبناء عمومة ينتميان لإحدى العائلات المرتبطة بخصومة ثأرية مع إحدى العائلات الأخرى، وأن وراء ارتكاب الواقعة (3 مزارعين – عامل ) جميعهم ينتمون للعائلة المشتركة فى الخصومة الثأرية مع المجنى عليهم،.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، واعترفوا بارتكابهم الواقعة بدافع الثأر، حيث قرر المتهمون بتوجهم للمحل الخاص بالمجنى عليه الأول مستقلين سيارة نقل "ملك أحد المتهمين وقيادة آخر"، ولدى مشاهدتهم للمجنى عليهما قام أحد المتهمين بإطلاق عدة أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته تجاههما.







