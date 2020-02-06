ضبط 975 عملة أثرية بحوزة نجار في الشرقية

٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:١٢ م

عملات أثرية

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة القطع الأثرية، والعمل على ملاحقة وضبط القائمين بالحفر خلسة بقصد التنقيب عن الآثار، وأكدت معلومات وتحريات ضباط إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بمشاركة قطاع الأمن العام قيام (نجار - مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا، ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية "إيصال أمانة") بحيازة قطع أثرية، وتردده على دائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية لعرضها للبيع.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار تحت إشراف مساعد وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم. أسفرت جهود فريق البحث عن ضبط المتهم حال تواجده بطريق (بلبيس - القاهرة) الصحراوى بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزته 975 عملة