النواب: مصر حققت نجاحات ضخمة في النقل الذكي

تحرير:أحمد جاد ٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٢٠ م

الأتوبيس الكهربائي - صورة أرشيفية

قال محمد عبد الله زين الدين نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، إنه منذ عام 2017، بدأ الحديث عن منظومة النقل الذكي في مصر، ورغم الظهور المتأخر لها إلا أنه خلال تلك السنوات الثلاث الأخيرة، حققت مصر نجاحات ضخمة في ذلك المجال، عبر عدد من خطوات التطوير، إذ تم الإعلان عن إطلاق منظومة الأتوبيسات الكهربائية الذكية، وجاءت تلك الخطوة ضمن خطة متكاملة على طريق التحول الرقمي والدفع بمنظومة النقل العام الذكي لتحقيق الريادة في النقل الذكي، موضحا أن الدولة تتجه نحو تطوير وتحديث خدماتها للمواطنين وتعمل بشكل يحافظ على البيئة وتقليل التلوث، وتقديم خدمة أفضل للمواطن.

وأوضح زين الدين أن الأتوبيس الكهربائي سيحدث طفرة في وسائل النقل العام، بعد توجه الدولة مؤخرا لتحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي وإدخال تكنولوجيا السيارات الكهربائية بمصر، وذلك لمواكبة التطور التكنولوجي العالمي بالاتجاه إلى تصنيع السيارات التي تعمل بالكهرباء، نظرا للعائد الاقتصادى من استخدام الكهرباء

وأوضح زين الدين أن الأتوبيس الكهربائي سيحدث طفرة في وسائل النقل العام، بعد توجه الدولة مؤخرا لتحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي وإدخال تكنولوجيا السيارات الكهربائية بمصر، وذلك لمواكبة التطور التكنولوجي العالمي بالاتجاه إلى تصنيع السيارات التي تعمل بالكهرباء، نظرا للعائد الاقتصادى من استخدام الكهرباء بدلا من الوقود التقليدي، فضلا عن العائد البيئي من تقليل الانبعاثات الكربونية التي تنتج عن استخدام البنزين والسولار.



وذكر أن الأتوبيس الكهربائي يوفر 70% تقريبا من تكاليف استهلاك السولار للاتوبيس الذى يعمل بالسولار، كما تؤكد الدراسات أن الاعتماد على النقل الذكي والأتوبيسات الكهربائية يخفض بين 82% و99% من الغازات الملوثة من الأوتوبيسات، مطالبا بالترويج لاستخدام المركبات الكهربائية ضمن وسائل النقل الجماعي في مصر.



