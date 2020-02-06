وزير الداخلية يكافئ 712 شرطيا حققوا رسالة الأمن

٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٢٤ م

وزير الداخلية

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافأة 712 من رجال الشرطة بمديريات أمن (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الغربية، الدقهلية، دمياط، الشرقية، الإسماعيلية، الفيوم، المنيا، بنى سويف، سوهاج، أسيوط) وقطاعات (الأمن العام، الأمن المركزى، الأحوال المدنية) والإدارات العامة لـ(شرطة ميناء القاهرة الجوى، تأمين محور قناة السويس، للمرور، أمن الموانى، مباحث مكافحة جرائم الآداب، شرطة النقل والمواصلات) نظراً لجهودهم خلال شهر يناير من العام الجاري 2020.

وأسهمت جهود الـ712 شرطيا في كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مرتكبيها، والتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين.وكافأ وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، الشهر الماضي ، 549 من رجال الشرطة تقديرا لجهودهم المتميزة في تحقيق رسالة الأمن.يأتي ذلك في إطار ما توليه وزارة الداخلية من اهتمام

وأسهمت جهود الـ712 شرطيا في كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مرتكبيها، والتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين.



وكافأ وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، الشهر الماضي ، 549 من رجال الشرطة تقديرا لجهودهم المتميزة في تحقيق رسالة الأمن.



يأتي ذلك في إطار ما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ بتقدير الجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة فى حماية أمن واستقرار الوطن، وما يقوم به العديد من رجال الشرطة من جهود متميزة تسهم فى النجاحات الأمنية والتي كانت ولا تزال محل تقدير من الكافة، ولم تكن لتتحقق إلا من خلال جهود مخلصة لرجال أوفياء للوطن.



