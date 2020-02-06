جريمة

وزير الداخلية يكافئ 712 شرطيا حققوا رسالة الأمن

٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٢٤ م
وزير الداخلية
وزير الداخلية
وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافأة 712 من رجال الشرطة بمديريات أمن (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الغربية، الدقهلية، دمياط، الشرقية، الإسماعيلية، الفيوم، المنيا، بنى سويف، سوهاج، أسيوط) وقطاعات (الأمن العام، الأمن المركزى، الأحوال المدنية) والإدارات العامة لـ(شرطة ميناء القاهرة الجوى، تأمين محور قناة السويس، للمرور، أمن الموانى، مباحث مكافحة جرائم الآداب، شرطة النقل والمواصلات) نظراً لجهودهم خلال شهر يناير من العام الجاري 2020.
وأسهمت جهود الـ712 شرطيا في كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مرتكبيها، والتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين.وكافأ وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، الشهر الماضي ، 549 من رجال الشرطة تقديرا لجهودهم المتميزة في تحقيق رسالة الأمن.يأتي ذلك في إطار ما توليه وزارة الداخلية من اهتمام
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وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (2)

الداخلية تُنظم رحلات ترفيهية لأسر شهداء الشرطة

واصلت وزارة الداخلية ممثلة فى الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية ورعاية أسر الشهداء ومصابى الشرطة بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار تنظيم رحلات ترفيهية لعدد من أسر شهداء الشرطة لزيارة عدد من المناطق الأثرية وقضاء يوم ترفيهي، وذلك في إطار مواصلة الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية نحو أسر شهداء الشرطة تخليداً ووفاءً وعرفاناً لتضحيات شهداء الوطن وأبنائه الأبرار من رجال الشرطة الذين وهبوا أرواحهم ودمائهم الغالية أثناء تأدية واجبهم الوطنى فى سبيل الدفاع عن تراب وطنهم العزيز وأمن شعبه.
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الداخلية: الإفراج بالعفو عن 541 سجينا

أفرجت مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن 541 سجينًا بموجب عفو رئاسي وشرطي، وذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (351/2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو تزامنا مع الاحتفال بعيد الشرطة. وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 219 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
احباط تهريب 610 عملة أثرية بمطار برج العرب

ضبط 975 عملة أثرية بحوزة نجار في الشرقية

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة القطع الأثرية، والعمل على ملاحقة وضبط القائمين بالحفر خلسة بقصد التنقيب عن الآثار، وأكدت معلومات وتحريات ضباط إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بمشاركة قطاع الأمن العام قيام (نجار - مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا، ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية "إيصال أمانة") بحيازة قطع أثرية، وتردده على دائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية لعرضها للبيع.
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رصاص الثأر وراء مقتل عامل وسائق في المنيا

كشف ضباط إدارة البحث الجنائي بالمنيا ملابسات واقعة مقتل سائق وعامل ببنى مزار إثر إطلاق أعيرة نارية، وأمكن ضبط 4 أشخاص لارتكابهم الواقعة بدافع الثأ، بعد بلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة بنى مزار من مستشفى بوصول (سائق، عامل - مقيمان بناحية البهنسا دائرة المركز) متوفيان إثر إصابتهما بأعيرة متفرقة، وما قرره شقيق أحدهما أنه أثناء جلوس المجنى عليهما أمام محل بيع إكسسوارات سيارات "ملك السائق" فوجئا بقيام شخص مجهول بإطلاق أعيرة نارية تجاههما فأودى بحياتهما وهرب.
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علاقة حميمة وزواج عرفي.. سر جثة سيدة على الطريق

جثة على الطريق شكلت لغزا عكف ضباط قطاع الأمن العام على فك طلاسمه تحت إشراف مساعد وزير الداخلية اللواء علاء سليم حتة تكشفت الحقيقة الصادمة تنسيقا مع ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن العاصمة بقيادة اللواء أشرف الجندي، بعد ورود بلاغا لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة إحدى السيدات، تبين بالفحص والمعاينة أنها لسيدة في العقد الثالث من عمرها، تعمل مدربة قيادة سيارات، مقيمة بدائرة القسم، بطريق "القاهرة - السويس"، ولا توجد بها أي آثار طعنات أو سحجات أو كدمات ظاهرية.
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من الطالبية للبدرشين..رحلة الشرطة لحل لغز مقتل مقاول

"أخويا خرج ومارجعش" بهذه الكلمات أبلغ مقاول ثلاثيني عن اختفاء شقيقه "حسن" الذي يصغره بنحو 3 سنوات، مشيرا إلى أنه غادر المنزل بمنطقة الطالبية مستقلا دراجته النارية وعدم عودتها منذ ذلك الحين ، ومحاولته الوصول إلى مكانه عبر الهاتف دون أن يتلقى رد، الأمر الذي استلزم تشكيل فريق بحث رفيع المستوى من ضباط الأمن العام تحت رئاسة اللواء علاء سليم بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة بقيادة اللواء محمود السبيلي بمشاركة ضباط فرقة العمرانية والطالبية.
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أمن دمياط يتصدى لتجار السلاح والمخدرات بحملة مكبرة

شنت الأجهزة الأمنية بدمياط حملة تفتيشية مكبرة تنسيقا مع قطاع الأمن العام، استهدفت تجار وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية "غير المرخصة" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة شرطة فارسكور بمديرية أمن دمياط من ضبط مسجل خطر فى مجال السرقات العامة، سبق اتهامه في 12 قضية ما بين "مخدرات، سلاح نارى، سرقة متنوعة، ضرب" وبحوزته (فرد خرطوش، طلقة خرطوش من ذات العيار، عدد 13 تذكرة لمخدر الهيروين وزنت 35 جراما، مبلغ مالى).
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الخيانة كلمة السر في سرقة خزينة شركة بعابدين

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن العاصمة تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم في ضبط مرتكبى واقعة سرقة خزينة بمحتوياتها من داخل شركة وإعادة المسروقات بعد بلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من صاحب إحدى شركات الملابس الجاهزة كائنة بدائرة القسم باكتشافه سرقة خزينة حديدية من داخل الشركة ملكه تحوي مبلغ 24,500 ألف جنيه، 19 شيكا، 6 إيصالات أمانة، نسخة من مفاتيح المكتب، وتبين بالانتقال وإجراء المعاينة سلامة جميع منافذ الشركة.
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