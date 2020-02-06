الأرصاد تحذر: غدا انخفاض في درجات الحرارة

٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٢٧ م

طقس بارد - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الخميس، طقس بارد على شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومناطق من سيناء. وتكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق، يصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليسود طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتنشط الرياح وأغلبها شمالية غربية على شمال البلاد حتى القاهرة ومناطق من سيناء، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

وحالة البحر المتوسط مضطربة جدا وارتفاع الموج من 4 إلى 5 أمتار، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 12 17شبين الكوم 12 17طنطا 12 17دمنهور 11 16الإسكندرية 11 16بلطيم 11