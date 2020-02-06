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الأرصاد تحذر: غدا انخفاض في درجات الحرارة

٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٢٧ م
طقس بارد - صورة أرشيفية
طقس بارد - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الخميس، طقس بارد على شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومناطق من سيناء. وتكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق، يصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليسود طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتنشط الرياح وأغلبها شمالية غربية على شمال البلاد حتى القاهرة ومناطق من سيناء، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.
وحالة البحر المتوسط مضطربة جدا وارتفاع الموج من 4 إلى 5 أمتار، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 12 17شبين الكوم 12 17طنطا 12 17دمنهور 11 16الإسكندرية 11 16بلطيم 11
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الفريق -محمد-فريد رئيس-أركان-حرب القوات-المسلحة

رئيس الأركان: قواتنا ماضية في اقتلاع جذور الإرهاب

تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددا من الأكمنة والارتكازات الأمنية على الطرق والمحاور الرئيسية بشمال سيناء، وتابع مراحل سير العمليات العسكرية وإجراءات التأمين من مركز العمليات الدائم بالعريش، والذي يؤدي مهامه في تنفيذ الخطط الأمنية المحكمة للقضاء على العناصر الإرهابية وإحكام السيطرة الأمنية على شبه جزيرة سيناء. والتقى عناصر تأمين شمال سيناء من القوات المسلحة، ونقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
مجلس-النواب (1)

نائب: القطاع المصرفي أساسي في النهوض بالصناعة

أشاد النائب طارق متولي، بمبادرات البنك المركزي الأخيرة والتي وصلت إلى ما يقرب من 231 مليار جنيه في قطاعات مختلفة أهمها الصناعة والسياحة والإسكان المتوسط، مضيفا أن المبادرة الجديدة التي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة والبنك المركزي، تؤكد على أهمية تكاتف الأطراف كافة لتنشيط الصناعة المحلية وأن مبادرة الـ100 مليار جنيه ستلعب دورا هاما في تقليص البطالة، والتي نجحت مصر في تقليلها لمستوى 7.5% بعد أن وصلت في وقت إلى 13.4%، وأن القطاع المصرفي أتاح التمويل للشباب الذين يريدون الدخول للسوق بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة تلبي احتياجات السوق الداخلية.
الاكياس-البلاستيكية

نائب: نحتاج مشروع قومي لاستبدال البلاستيك الضار

أشاد النائب فايز بركات، بإطلاق مبادرة "حظر الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في جزيرة الزمالك"، في إطار مبادرة "اتحضر للأخضر" لنشر الوعى البيئي التي أطلقتها وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبا بتعميم المبادرة في كافة مناطق الجمهورية وبإشراف من وزارة البيئة، مؤكدا أن خطوة حظر استخدام أكياس البلاستيك في مصر مهمة تأخرت كثيرا، خاصة أن بعض الدول العربية المجاورة كـ"تونس" اتخذت فيها خطوات متقدمة منذ 20 عاما ماضية.
عشوائية-عشش-السودان-تصوير-دعاء-السيد

نائب: الحكومة حققت إنجازا كبيرا في تطوير العشوائيات

قال النائب خالد مشهور، إن ملف العشوائيات شهد إهمالا على مدار سنوات طويلة، وشكل تحديا في مجال الإسكان بشكل عام، إذ كانت تضم المدن المصرية نحو 351 منطقة عشوائية على مساحة 160.8 ألف فدان من المساحة الإجمالية، بنسبة تصل إلى 39% من إجمالي الكتلة العمرانية، التي تنتشر في 226 مدينة، وذلك وفقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ويعيش في هذه المناطق غير المخططة حوالي 22 مليون مواطن ورغم خطورة هذه الأرقام فإن الدولة، خلال السنوات الماضية، تنبهت لأهمية هذا الملف ومنحته أولوية.
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طقس-بارد (1)

غدا طقس شديد البرودة ليلا.. وأمطار خفيفة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس، غدا الخميس، مائلا للدفء خلال ساعات النهار على كافة الأنحاء، وشديد البرودة ليلا، يصاحب ذلك رياح وأمطار على عدة مناطق بالبلاد. وتكون حالة الطقس المتوقعة، على مختلف المناطق، كالتالي: في القاهرة الكبرى، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، غائم أحيانا وتنشط الرياح مثيرة للاتربة على مناطق متفرقة، والسواحل الشمالية الغربية، فيكون مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
طقس-امطار-ورياح-تضرب-الاسكندرية (4)

اليوم طقس شديد البرودة ليلا.. ورياح مثيرة للأتربة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، وغائم أحيانا على مناطق القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، والوجه البحرى. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة جدا، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر و40 سم إلى مترين و10 سم، والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس

أتربة ورمال ورياح.. الأرصاد تُعلن طقس الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، وغائم أحيانا على مناطق القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، والوجه البحرى. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة جدا، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 2.5 إلى 3.5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 1.4 إلى 2.1 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-بارد (2)

غدا طقس شديد البرودة ليلا.. ورياح مثيرة للأتربة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، وغائم أحيانا على مناطق القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، والوجه البحرى. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة جدا، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر و40 سم إلى مترين و10 سم، والرياح السطحية شمالية غربية.
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