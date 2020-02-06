نائب: الحكومة حققت إنجازا كبيرا في تطوير العشوائيات

تحرير:أحمد جاد ٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٣٣ م

عشوائيات - صورة أرشيفية

قال النائب خالد مشهور، إن ملف العشوائيات شهد إهمالا على مدار سنوات طويلة، وشكل تحديا في مجال الإسكان بشكل عام، إذ كانت تضم المدن المصرية نحو 351 منطقة عشوائية على مساحة 160.8 ألف فدان من المساحة الإجمالية، بنسبة تصل إلى 39% من إجمالي الكتلة العمرانية، التي تنتشر في 226 مدينة، وذلك وفقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ويعيش في هذه المناطق غير المخططة حوالي 22 مليون مواطن ورغم خطورة هذه الأرقام فإن الدولة، خلال السنوات الماضية، تنبهت لأهمية هذا الملف ومنحته أولوية.

وأوضح مشهور، في تصريح له، اليوم الخميس، أن الدولة تمكنت من إنجاز عدة مشروعات في عدد كبير من المحافظات لمواجهة الأماكن غير الآمنة على حياة قاطنيها، إذ تم تطوير نحو 80% من العشوائيات المصرية، وطبقا لصندوق تطوير العشوائيات، فقد تم إنشاء 114 ألف وحدة سكنية في 201 منطقة بتكلفة 22 مليار جنيه، فضلا عن أنه