الدولار يتراجع أمام الجنيه في البنوك ويفقد قرشين

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٤٣ م

سعر الدولار اليوم

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء حوالي قرشين من قيمتها أمام الجنيه. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك البركة ليسجل نحو 15.83 جنيه للبيع، و15.73 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في المصرف المتحد ليسجل أقل سعر بنحو 15.81 جنيه للبيع، و15.71 جنيه للشراء، بينمل بلغ أعلى سعر للدولار في بنك المشرق ليسجل نحو 15.88 جنيه للبيع، و15.78 جنيه للشراء.

وتراجع سعر الدولار في كل من بنك قناة السويس، وبنك كريدي إجريكول ليسجل نحو 15.82 جنيه للبيع، و15.72 جنيه للشراء.وانخفض سعر الدولار في كل من البنك العربي الإفريقي، وبنك عودة، وبنك التنمية الصناعية ليسجل نحو 15.82 جنيه للبيع، و15.72 جنيه للشراء.كما تراجع سعر الدولار في كل من بنك التعمير والإسكان وبنك مصر