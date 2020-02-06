نائب: نحتاج مشروع قومي لاستبدال البلاستيك الضار

تحرير:أحمد جاد ٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٤٧ م

أكياس بلاستيك - صورة أرشيفية

أشاد النائب فايز بركات، بإطلاق مبادرة "حظر الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في جزيرة الزمالك"، في إطار مبادرة "اتحضر للأخضر" لنشر الوعى البيئي التي أطلقتها وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبا بتعميم المبادرة في كافة مناطق الجمهورية وبإشراف من وزارة البيئة، مؤكدا أن خطوة حظر استخدام أكياس البلاستيك في مصر مهمة تأخرت كثيرا، خاصة أن بعض الدول العربية المجاورة كـ"تونس" اتخذت فيها خطوات متقدمة منذ 20 عاما ماضية.

وأشار بركات إلى ضرورة وقف الأضرار الناتجة عن استخدام الأكياس البلاستيك سواء للإنسان أو للبيئة، واستخدام خامات سهل التعامل معها بيئيا وسريعة التلاشي.وأضاف أن حظر استخدام الأكياس البلاستكية في مصر يحتاج إلى منظومة متكاملة، تبدأ بتحديد الجهة المسئولة عن تنفيذ هذا الحظر، وماهية الآليات التي ستستخدمها، مرورا