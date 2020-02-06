من قلب ووهان.. "الموت بالمنزل أفضل من الحجر الصحي"

حاولت الاتصال مع العاملين، ولكن الاستجابة كانت محبطة، كنا نعتقد في بداية الأمر أن نقطة الحجر الصحي التي ذهب إليها عمي ووالدي مستشفى، ولكن كانت فندقًا!.

تحرير:إسراء سليمان ٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٠ م

مدينة ووهان

هل تسمع عن أفلام "الزومبي"؟ اعتمدت العديد من الأفلام الأجنبية على استخدام هذه الفكرة، تتمثل في انتشار مرض ما يؤدي إلى قتل الآخرين، من خلال "عضة"، يقوم بها الشخص المصاب، نرى ذلك من خلال شاشات التليفزيون فقط، ولكن الآن أصبحت مدينة الأشباح واقع "ووهان"، يعيش الآن جميع السكان في خوف كبير، فقررت السلطات منع السفر أو الدخول نتيجة لانتشار وباء كورونا، لذا كان لابد من الاستماع إلى قصص من داخل مدينة الزومبي الجديدة في وسط الصين، وذلك نقلًا عن موقع "BBC".

أصبح فيروس الكورونا يشغل العالم أجمع، فما العمل بفيروس كاد أن ينهي حال مدينة كاملة، بالرغم من أن الأعراض تتشابه مع الأمراض المعتادة، إلا أنه يجب الحذر جيدًا، على سبيل المثال ارتفاع درجة الحرارة والقيء والغثيان والتعب والإرهاق المستمر، ربما تكون نتيحة الإصابة بالتهاب رئوي أو نزلات البرد والانفلونزا،