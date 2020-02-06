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من قلب ووهان.. "الموت بالمنزل أفضل من الحجر الصحي"

حاولت الاتصال مع العاملين، ولكن الاستجابة كانت محبطة، كنا نعتقد في بداية الأمر أن نقطة الحجر الصحي التي ذهب إليها عمي ووالدي مستشفى، ولكن كانت فندقًا!.
تحرير:إسراء سليمان ٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٠ م
مدينة ووهان
مدينة ووهان
هل تسمع عن أفلام "الزومبي"؟ اعتمدت العديد من الأفلام الأجنبية على استخدام هذه الفكرة، تتمثل في انتشار مرض ما يؤدي إلى قتل الآخرين، من خلال "عضة"، يقوم بها الشخص المصاب، نرى ذلك من خلال شاشات التليفزيون فقط، ولكن الآن أصبحت مدينة الأشباح واقع "ووهان"، يعيش الآن جميع السكان في خوف كبير، فقررت السلطات منع السفر أو الدخول نتيجة لانتشار وباء كورونا، لذا كان لابد من الاستماع إلى قصص من داخل مدينة الزومبي الجديدة في وسط الصين، وذلك نقلًا عن موقع "BBC".
أصبح فيروس الكورونا يشغل العالم أجمع، فما العمل بفيروس كاد أن ينهي حال مدينة كاملة، بالرغم من أن الأعراض تتشابه مع الأمراض المعتادة، إلا أنه يجب الحذر جيدًا، على سبيل المثال ارتفاع درجة الحرارة والقيء والغثيان والتعب والإرهاق المستمر، ربما تكون نتيحة الإصابة بالتهاب رئوي أو نزلات البرد والانفلونزا،
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السعادة

التسامح والامتنان| عادات بسيطة تجعل حياتك سعيدة

في وقت انتشرت به ضغوط الحياة والتوتر والاكتئاب، نتيجة الأعمال اليومية التي لا تنتهي، بجانب الأحلام التي ليس لها سقف، لابد أن نبحث عن السعادة، ونتذكر جيدًا أن لدينا حق في هذه الحياة، يمكنك الحصول عليها من ابتسامة تتلقاها من عابر سبيل، ضحكة طفل صغير لا يعلم شيء عن الحياة سوى برائته، كما يمكنك تعلم مهارة جديدة أو ممارسة نشاط، وقضاء وقت طويل مع عائلتك، ولا تنسى السفر، فأثبتت جميع الدراسات والأبحاث فوائد السفر المتعددة للصحة النفسية، نقلًا عن "timesofindia".
انتصار طفلة على السرطان

"ليليان".. محاربة صغيرة انتصرت على ورم بالمخ

يوافق اليوم الرابع من فبراير، وهو اليوم العالمي للسرطان، ينتشر المرض بشكل كبير، وربما تتزايد ضحاياه كل يوم، ولكن يولد معه الأمل والتشبث بالحياة، استطاع العديد من الأشخاص التغلب على هذا المرض اللعين، توجد قصص بطولات صغيرة وكبيرة، بعضها مرئي، والبعض الآخر خلف الشاشات ينتظر الوقت المناسب للإعلان عن الانتصار، على سبيل المثال الطفل زين أو "باتمان الصغير"، الذي انتصر على المرض أربع مرات، ولكن ليس زين فقط، بل يوجد طفلة رضيعة تسمى "ليليان"، استطاعت أيضًا هزيمة سرطان المخ، وذلك نقلا عن timesofindia".
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80 جنيها غرامة إطعام الدجاج في بريطانيا

هددت السلطات المحلية في مدينة "ديس" بمقاطعة نورفولك البريطانية، بفرض غرامة مالية تبلغ 80 جنيهاً استرلينياً على كل من يطعم مجموعات من الدجاج تعيش طليقة فى شوارع المدينة. ووفقا لموقع صحيفة الرؤية الإماراتى، انقسم سكان المدينة التى تشهد انتشار أكثر من 200 دجاجة فى شوارعها، بعدما تركها أصحابها دون رعاية، حول قرار المجلس المحلى الذى برر الخطوة بشكوى بعض السكان من الإزعاج والأوساخ التى يسببها الدجاج. ويرى عشاق الحيوانات أنهم لا يرتكبون أي خطأ حينما يطعمون الدجاج، رافضين ترك الطيور الطليقة تعاني من الجوع، وهو ما دفع بعضهم لتمزيق اللافتات التي تحمل التحذير بفرض غرامة مالية على من ينشر حبوب الطعام للدجاج.
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