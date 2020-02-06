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رئيس الأركان: قواتنا ماضية في اقتلاع جذور الإرهاب

٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٤ م
الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة - صورة أرشيفية
الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة - صورة أرشيفية
تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددا من الأكمنة والارتكازات الأمنية على الطرق والمحاور الرئيسية بشمال سيناء، وتابع مراحل سير العمليات العسكرية وإجراءات التأمين من مركز العمليات الدائم بالعريش، والذي يؤدي مهامه في تنفيذ الخطط الأمنية المحكمة للقضاء على العناصر الإرهابية وإحكام السيطرة الأمنية على شبه جزيرة سيناء. والتقى عناصر تأمين شمال سيناء من القوات المسلحة، ونقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
ونوه بأن عناصر التأمين ساهموا في القضاء على الإرهاب وعودة الحياة إلى طبيعتها لمدن شمال ووسط سيناء، مؤكدا أن القوات المسلحة ماضية بكل إصرار في اقتلاع جذور الإرهاب والتطرف نهائيًا والاستمرار في تهيئة المناخ الملائم للاستثمار والتنمية الشاملة بسيناء. واستمع "فريد" إلى آراء عدد من المقاتلين واستفساراتهم
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مجلس-النواب (1)

نائب: القطاع المصرفي أساسي في النهوض بالصناعة

أشاد النائب طارق متولي، بمبادرات البنك المركزي الأخيرة والتي وصلت إلى ما يقرب من 231 مليار جنيه في قطاعات مختلفة أهمها الصناعة والسياحة والإسكان المتوسط، مضيفا أن المبادرة الجديدة التي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة والبنك المركزي، تؤكد على أهمية تكاتف الأطراف كافة لتنشيط الصناعة المحلية وأن مبادرة الـ100 مليار جنيه ستلعب دورا هاما في تقليص البطالة، والتي نجحت مصر في تقليلها لمستوى 7.5% بعد أن وصلت في وقت إلى 13.4%، وأن القطاع المصرفي أتاح التمويل للشباب الذين يريدون الدخول للسوق بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة تلبي احتياجات السوق الداخلية.
الاكياس-البلاستيكية

نائب: نحتاج مشروع قومي لاستبدال البلاستيك الضار

أشاد النائب فايز بركات، بإطلاق مبادرة "حظر الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في جزيرة الزمالك"، في إطار مبادرة "اتحضر للأخضر" لنشر الوعى البيئي التي أطلقتها وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبا بتعميم المبادرة في كافة مناطق الجمهورية وبإشراف من وزارة البيئة، مؤكدا أن خطوة حظر استخدام أكياس البلاستيك في مصر مهمة تأخرت كثيرا، خاصة أن بعض الدول العربية المجاورة كـ"تونس" اتخذت فيها خطوات متقدمة منذ 20 عاما ماضية.
عشوائية-عشش-السودان-تصوير-دعاء-السيد

نائب: الحكومة حققت إنجازا كبيرا في تطوير العشوائيات

قال النائب خالد مشهور، إن ملف العشوائيات شهد إهمالا على مدار سنوات طويلة، وشكل تحديا في مجال الإسكان بشكل عام، إذ كانت تضم المدن المصرية نحو 351 منطقة عشوائية على مساحة 160.8 ألف فدان من المساحة الإجمالية، بنسبة تصل إلى 39% من إجمالي الكتلة العمرانية، التي تنتشر في 226 مدينة، وذلك وفقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ويعيش في هذه المناطق غير المخططة حوالي 22 مليون مواطن ورغم خطورة هذه الأرقام فإن الدولة، خلال السنوات الماضية، تنبهت لأهمية هذا الملف ومنحته أولوية.
طقس-بارد (2)

الأرصاد تحذر: غدا انخفاض في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الخميس، طقس بارد على شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومناطق من سيناء. وتكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق، يصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليسود طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتنشط الرياح وأغلبها شمالية غربية على شمال البلاد حتى القاهرة ومناطق من سيناء، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.
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المرحلة -الرئيسية -لمشروع -تكتيكى -بجنود -لإحدى -وحدات الج (3)

رئيس الأركان يشهد مشروعا تكتيكيا للجيش الثاني الميداني

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود ذو جانبين والذى نفذته إحدى وحدات الجيش الثاني الميداني باستخدام مقلدات الرماية "المايلز"، وذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة السنوية للتدريب القتالى للتشكيلات الميدانية والوحدات المقاتلة، وتضمنت المرحلة الابتدائية للمشروع عرض لملخص الفكرة التكتيكية للمشروع وإجراءات تنظيم التعاون ورفع درجات الإستعداد القتالى والتحرك والفتح على خطوط الفتح المختلفة. واستخدمت العناصر المشاركة في المشروع نظم مقلدات الرماية "المايلز" لتحقيق الواقعية فى التدريب وتقييم مستوى العناصر المشاركة.
عبد-الفتاح-السيسي-يشهد-صباح-اليوم-بالكلية-الحربية-حفل-تخرج (15)

«أوصيكم ببذل أقصى جهد».. رسالة الرئيس السيسي للقوات المسلحة

وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية إعزاز وتقدير لقيادات وأفراد القوات المسلحة كافة، مؤكدا أنهم ضربوا أروع أمثلة البطولة والفداء في أداء مهامهم القتالية والتنموية للوطن، في ظل ظروف بالغة التعقيد سياسيًّا وعسكريًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا ومعنويًّا مرت بها مصر في السنوات الأخيرة.
مصطفى بكرى

مصطفى بكري: الشعب لا بد أن يكون لديه أمل في المستقبل

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الشعب المصري لا بد أن يكون لديه أمل في المستقبل، خاصة مع ارتفاع الجنيه أمام الدولار، معقبًا: «أوعوا تسمعوا الأصوات الكذابة التي تأتي من الخارج». وأضاف «بكري»، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم، أن مناورة «قادر 2020»، رسالة لكل من يفكر بالعبث في الأمن القومي المصري، لافتًا إلى أنه شعر بالفخر والعظمة أثناء حضوره افتتاح قاعدة برنيس العسكرية، مشيرًا إلى أن مصر تسعى لتضميد جراح الماضي، وبناء دولة حديثة، لكي تكون قادرة على سحق من تهول له نفسه بالمساس بأمن مصر، أو أمن الأمة العربية.
مجلس-النواب (1)

برلماني: افتتاح قاعدة برنيس رسالة هامة لقوة الجيش المصري

أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة ، أن قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بافتتاح قاعدة برنيس العسكرية، يعد إنجازا جديدا، يسطره قادة ورجال القوات المسلحة، في سجل تاريخهم الحديث بأحرف من نور. وأضاف متولي أن افتتاح أكبر قاعدة جوية بحرية في الشرق الأوسط وإفريقيا، يأتي كرسالة هامة على قدرة القوات المسلحة على حماية الاراضي المصرية، والدفاع عن أمن واستقرار المنطقة، وهو ما عكسته حرص قادة القوات المسلحة بإجراء اكبر مناورة بحرية جوية "قادر 2020"، وما سبقتها من مناورات اخرى، ليبعث برسالة طمأنه للمصريين، بأن جيشهم موجود وحاضر ومستعد بقوة لاي تهديد.
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