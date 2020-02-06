رئيس الأركان: قواتنا ماضية في اقتلاع جذور الإرهاب

٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٤ م

الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة - صورة أرشيفية

تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددا من الأكمنة والارتكازات الأمنية على الطرق والمحاور الرئيسية بشمال سيناء، وتابع مراحل سير العمليات العسكرية وإجراءات التأمين من مركز العمليات الدائم بالعريش، والذي يؤدي مهامه في تنفيذ الخطط الأمنية المحكمة للقضاء على العناصر الإرهابية وإحكام السيطرة الأمنية على شبه جزيرة سيناء. والتقى عناصر تأمين شمال سيناء من القوات المسلحة، ونقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

ونوه بأن عناصر التأمين ساهموا في القضاء على الإرهاب وعودة الحياة إلى طبيعتها لمدن شمال ووسط سيناء، مؤكدا أن القوات المسلحة ماضية بكل إصرار في اقتلاع جذور الإرهاب والتطرف نهائيًا والاستمرار في تهيئة المناخ الملائم للاستثمار والتنمية الشاملة بسيناء. واستمع "فريد" إلى آراء عدد من المقاتلين واستفساراتهم