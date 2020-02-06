شكري يترأس اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي

٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٧ م

سامح شكري وزير الخارجية

ترأس، اليوم الخميس، وزير الخارجية سامح شكري، الدورة العادية رقم 36 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والتي تستمر حتى غد الجمعة، والتي تأتي تحضيرا للدورة العادية رقم 33 لقمة رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي المقرر لها يومي 9 و10 فبراير الجاري، وفي تصريح للمستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن شكري ألقى الكلمة الافتتاحية للاجتماع، أبرز خلالها ما تحقق على مدار العام الماضي - الذي ترأست مصر خلاله الاتحاد الإفريقي - من إنجازات فارقة في مسيرة العمل الإفريقي المشترك على مختلف الأصعدة.

وأضاف حافظ، أن الوزير أكد ضرورة تضافر جهود الدول الأفريقية لمعالجة القضايا والتحديات التي لا تزال مطروحة على الساحة القارية، موضحا أن شكري بوصفه الرئيس الحالي للمجلس التنفيذي قد ألقى الضوء في كلمته على عدد من الموضوعات المقرر تناولها خلال أعمال الدورة الحالية للمجلس، وعلى رأسها التقرير الخاص بموضوع