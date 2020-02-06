جريمة

خلال 48 ساعة.. ضبط مسجون غافل الحراسة وهرب

تحرير:محمد مجلي ٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٥ م
القبض على متهم - صورة أرشيفية
القبض على متهم - صورة أرشيفية
نجحت قوات الأمن بمديرية أمن الإسكندرية، في استعادة مجرم هارب من المحكمة البحرية بمنطقة المنشية وسط المدينة، بعد أن تمكن من مغافلة الحرس المسؤول عنه في أثناء التحقيق معه في الاستشكال الذي تقدم به على خلفية صدرو حكم ضده بالسجن 7 سنوات، إذ تمكنت القوات من ضبطه بعد 48 ساعة فقط من هربه، إذ تم توزيع نشرة بجميع الأقسام والأكمنة اللازمة وتم محاصرة المتهم في الأماكن التي يمكن أن يتردد عليها فور تمكنه من الهرب ونجحت القوات في تحديد موقعه وضبطه وإعادته إلى محبسه مرة أخرى، وخضوعه للتحقيق بمعرفة النيابة المختصة بمجمع محاكم الإسكندرية.
بدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من رئيس حرس مجمع المحاكم والنيابات بمنطقة المنشية، بتمكن المتهم "ر. م"، مقاول، صادر ضده حكم بالسجن 7 سنوات، يقضيها بسجن برج العرب، بتمكنه من الهرب وذلك حال تواجده بالطابق الثامن بمجمع المحاكم لإنهاء إجراءات الاستشكال
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وزير الداخلية 2

النائب العام يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة الـ68

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الخميس، المستشار حمادة الصاوى النائب العام، يرافقه وفد من السادة أعضاء النيابة العامة، بمقر وزارة الداخلية؛ لتقديم التهنئة للوزير ورجال الشرطة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ68. وخلال اللقاء أعرب النائب العام عن خالص تقديره لجهود رجال الشرطة وتضحياتهم المبذولة خلال مسيرة أداء واجبهم الوطنى لتحقيق الأمن، مؤكداً أن الأوطان تبنى بسواعد أبنائها المخلصين، وأن عامل الأمن والاستقرار يُمثل أساس بناء الشعوب ونهضتها.
سرقة-بالاكراه

حل لغز سرقة ربع مليون جنيه من موظفى «مياه القليوبية»

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات سرقة مبلغ مالى من موظفى شركة المياه بالقليوبية بعدما تبلغ لمركز شرطة القناطر الخيرية من مسئول خزينة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية ومشرف تحصيل بذات الشركة، يقيمان بدائرة المركز، أنهما حال توجههما من فرع الشركة إلى فرع أحد البنوك بدائرة المركز مستقلان دراجة نارية "خاصة بالثانى"، وبحوزتهما مبلغ 273,520 جنيه بداخل حقيبة يد اعترض طريقهما سيارة ملاكى ترجل منها مجهولان بحوزة أحدهما سلاح نارى، واستوليا منهما على الحقيبة.
وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (2)

الداخلية تُنظم رحلات ترفيهية لأسر شهداء الشرطة

واصلت وزارة الداخلية ممثلة فى الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية ورعاية أسر الشهداء ومصابى الشرطة بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار تنظيم رحلات ترفيهية لعدد من أسر شهداء الشرطة لزيارة عدد من المناطق الأثرية وقضاء يوم ترفيهي، وذلك في إطار مواصلة الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية نحو أسر شهداء الشرطة تخليداً ووفاءً وعرفاناً لتضحيات شهداء الوطن وأبنائه الأبرار من رجال الشرطة الذين وهبوا أرواحهم ودمائهم الغالية أثناء تأدية واجبهم الوطنى فى سبيل الدفاع عن تراب وطنهم العزيز وأمن شعبه.
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الداخلية: الإفراج بالعفو عن 541 سجينا

أفرجت مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن 541 سجينًا بموجب عفو رئاسي وشرطي، وذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (351/2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو تزامنا مع الاحتفال بعيد الشرطة. وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 219 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
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وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (1)

وزير الداخلية يكافئ 712 شرطيا حققوا رسالة الأمن

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافأة 712 من رجال الشرطة بمديريات أمن (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الغربية، الدقهلية، دمياط، الشرقية، الإسماعيلية، الفيوم، المنيا، بنى سويف، سوهاج، أسيوط) وقطاعات (الأمن العام، الأمن المركزى، الأحوال المدنية) والإدارات العامة لـ(شرطة ميناء القاهرة الجوى، تأمين محور قناة السويس، للمرور، أمن الموانى، مباحث مكافحة جرائم الآداب، شرطة النقل والمواصلات) نظراً لجهودهم خلال شهر يناير من العام الجاري 2020.
مخدر-الحشيش (1)

ضبط عاطلين بـ1000 طربة حشيش فى الإسكندرية

وجهت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسكندرية، ضربة أمنية موجعة ضد تجار المخدرات وأحبطت قوات ادارة مكافحة المخدرات توزيع 1000 طربة حشيش بتكلفة 7 ملايين جنيه بمعرفة أحد التشكيلات العصابية شديدة الخطورة، والتي كان تعتزم ترويج هذه الكميات على عملائهم مستهدفين فئة الشباب داخل الأندية ومراكز الشباب وبالصالات الرياضية والمقاهي وطلاب الجامعات والمدارس، إذ تم تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات بالإسكندرية من ضبط عاطلين وبحوزتهما 1000 طربة حشيش بمنطقة الزراع البحري دائرة قسم العامرية غرب المحافظة.
سجن

ضبط طن منتجات ألبان فاسدة في الإسكندرية

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع مديرية التموين في المحافظة، من ضبط مالك أحد المحال التجارية في مجال الأغذية ليحازتع وعرضه طن جبن تركي وأبيض فاسد، وذلك لعرضها على زبائنه وعملائه بنية البيع، والعمل على تخفيض نسبي في الأسعار لإقناع المواطنين بضرورة الشراء، وذلك بنطاق دائرة قسم شرطة المنتزه ثان بشرق محافظة الإسكندرية، وبفحص المحل التى وجدت به الجبنة الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، وتبين أن المحل التجاري ليس له رخصة عمل بالمخالفة للقانون.
وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (1)

أكاديمية الشرطة تستقبل وفداً من الإعلاميين الأفارقة

استقبلت أكاديمية الشرطة وفدا من الإعلاميين الأفارقة ضم 23 دولة أفريقية، وذلك بالتنسيق مع قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وكان فى استقبالهم اللواء دكتور مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة وعدد من قيادات الأكاديمية، حيث رحب بالوفد الزائر ونقل لهم تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وحِرصه البالغ على الاهتمام بتلك الزيارة فى كافة فعالياتها وتأكيد سُبل التعاون والتبادل الثقافى والأمنى والمفاهيم والخبرات التدريبية مع كافة الدول الأفريقية الشقيقة.
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