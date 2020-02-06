خلال 48 ساعة.. ضبط مسجون غافل الحراسة وهرب

تحرير:محمد مجلي ٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٥ م

القبض على متهم - صورة أرشيفية

نجحت قوات الأمن بمديرية أمن الإسكندرية، في استعادة مجرم هارب من المحكمة البحرية بمنطقة المنشية وسط المدينة، بعد أن تمكن من مغافلة الحرس المسؤول عنه في أثناء التحقيق معه في الاستشكال الذي تقدم به على خلفية صدرو حكم ضده بالسجن 7 سنوات، إذ تمكنت القوات من ضبطه بعد 48 ساعة فقط من هربه، إذ تم توزيع نشرة بجميع الأقسام والأكمنة اللازمة وتم محاصرة المتهم في الأماكن التي يمكن أن يتردد عليها فور تمكنه من الهرب ونجحت القوات في تحديد موقعه وضبطه وإعادته إلى محبسه مرة أخرى، وخضوعه للتحقيق بمعرفة النيابة المختصة بمجمع محاكم الإسكندرية.

بدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من رئيس حرس مجمع المحاكم والنيابات بمنطقة المنشية، بتمكن المتهم "ر. م"، مقاول، صادر ضده حكم بالسجن 7 سنوات، يقضيها بسجن برج العرب، بتمكنه من الهرب وذلك حال تواجده بالطابق الثامن بمجمع المحاكم لإنهاء إجراءات الاستشكال