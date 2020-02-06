سامح شكري يلتقي وزيرة الخارجية الكينية الجديدة

٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٣ م

سامح شكري وزير الخارجية - صورة أرشيفية

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، وزيرة الخارجية الكينية الجديدة رايتشل أومامو، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة العادية رقم 36 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 6و7 فبراير 2020. وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري حرص خلال اللقاء على تهنئة الوزيرة الكينية لتوليها منصبها شهر يناير الماضي، كما أعرب عن تطلعه إلى مواصلة التعاون والتنسيق القائم بين البلدين.

وأضاف حافظ، أن شكري أشاد بمستوى العلاقات الثنائية وما تشهده من زخم متزايد منذ زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى كينيا في فبراير 2017، مشيرا إلى الزيارة الأخيرة الناجحة لرئيس الجمعية الوطنية الكينية إلى مصر في يناير 2020، بما يعكس حرص الجانبين على التعاون في شتى المجالات والإعداد الجاري للجولة المرتقبة