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سامح شكري يلتقي وزيرة الخارجية الكينية الجديدة

٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٣ م
سامح شكري وزير الخارجية - صورة أرشيفية
سامح شكري وزير الخارجية - صورة أرشيفية
التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، وزيرة الخارجية الكينية الجديدة رايتشل أومامو، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة العادية رقم 36 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 6و7 فبراير 2020. وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري حرص خلال اللقاء على تهنئة الوزيرة الكينية لتوليها منصبها شهر يناير الماضي، كما أعرب عن تطلعه إلى مواصلة التعاون والتنسيق القائم بين البلدين.
وأضاف حافظ، أن شكري أشاد بمستوى العلاقات الثنائية وما تشهده من زخم متزايد منذ زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى كينيا في فبراير 2017، مشيرا إلى الزيارة الأخيرة الناجحة لرئيس الجمعية الوطنية الكينية إلى مصر في يناير 2020، بما يعكس حرص الجانبين على التعاون في شتى المجالات والإعداد الجاري للجولة المرتقبة
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تعليم الإسكندرية: حظر استخدام العقاب البدني

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة والإجراءات الاحترازية للوقاية من نزلات البرد والأمراض المعدية بشتى أنواعها، بصيانة دورات المياه بشكل دوري والمحافظة على نظافتها بالمطهرات اللازمة، وعمل لوحات إرشادية بكل مدرسة تشمل طرق الوقاية وعمل ندوات توعية للطلاب والتثقيف الصحي للطلاب، بداية من طابور الصباح والإذاعة المدرسية ونشر الدليل الإرشادي المعد من وزارة الصحة والسكان، للوقاية من الأمراض بالإدارات والمدارس وتفعيل قرار اللجنة الداخلية للصحة المدرسية رقم 74 لعام 2014 للمحافظة على صحة الطلاب.
سامح-شكري (2)

شكري يترأس اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي

ترأس، اليوم الخميس، وزير الخارجية سامح شكري، الدورة العادية رقم 36 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والتي تستمر حتى غد الجمعة، والتي تأتي تحضيرا للدورة العادية رقم 33 لقمة رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي المقرر لها يومي 9 و10 فبراير الجاري، وفي تصريح للمستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن شكري ألقى الكلمة الافتتاحية للاجتماع، أبرز خلالها ما تحقق على مدار العام الماضي - الذي ترأست مصر خلاله الاتحاد الإفريقي - من إنجازات فارقة في مسيرة العمل الإفريقي المشترك على مختلف الأصعدة.
الفريق -محمد-فريد رئيس-أركان-حرب القوات-المسلحة

رئيس الأركان: قواتنا ماضية في اقتلاع جذور الإرهاب

تفقد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددًا من الأكمنة والارتكازات الأمنية على الطرق والمحاور الرئيسة بشمال سيناء، وتابع مراحل سير العمليات العسكرية وإجراءات التأمين من مركز العمليات الدائم بالعريش، والذي يؤدي مهامه في تنفيذ الخطط الأمنية المحكمة للقضاء على العناصر الإرهابية وإحكام السيطرة الأمنية على شبه جزيرة سيناء، والتقى عناصر تأمين شمال سيناء من القوات المسلحة، ونقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
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نائب: القطاع المصرفي أساسي في النهوض بالصناعة

أشاد النائب طارق متولي، بمبادرات البنك المركزي الأخيرة والتي وصلت إلى ما يقرب من 231 مليار جنيه في قطاعات مختلفة أهمها الصناعة والسياحة والإسكان المتوسط، مضيفا أن المبادرة الجديدة التي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة والبنك المركزي، تؤكد على أهمية تكاتف الأطراف كافة لتنشيط الصناعة المحلية وأن مبادرة الـ100 مليار جنيه ستلعب دورا هاما في تقليص البطالة، والتي نجحت مصر في تقليلها لمستوى 7.5% بعد أن وصلت في وقت إلى 13.4%، وأن القطاع المصرفي أتاح التمويل للشباب الذين يريدون الدخول للسوق بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة تلبي احتياجات السوق الداخلية.
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سامح-شكري (2)

شكري يترأس اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي

ترأس، اليوم الخميس، وزير الخارجية سامح شكري، الدورة العادية رقم 36 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والتي تستمر حتى غد الجمعة، والتي تأتي تحضيرا للدورة العادية رقم 33 لقمة رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي المقرر لها يومي 9 و10 فبراير الجاري، وفي تصريح للمستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن شكري ألقى الكلمة الافتتاحية للاجتماع، أبرز خلالها ما تحقق على مدار العام الماضي - الذي ترأست مصر خلاله الاتحاد الإفريقي - من إنجازات فارقة في مسيرة العمل الإفريقي المشترك على مختلف الأصعدة.
سامح-شكري (1)

شكري في إثيوبيا للمشاركة في اجتماعات القمة الإفريقية

غادر سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، متوجها إلى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في الاجتماعات التمهيدية للدورة الـ33 لقمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة خلال الفترة من 5 إلى 10 فبراير الجاري، حيث يترأس الدورة العادية الـ36 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على مستوى وزراء الخارجية الأفارقة يومي 6 و7 فبراير، على أن يليها الدورة العادية الـ33 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي يومي 9 و10 فبراير 2020. وذكر المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن القمة ذات أهمية خاصة إذ تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي إلى جنوب إفريقيا.
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سامح شكري: حل قضية فلسطين في دولة عاصمتها القدس

صرح وزير الخارجية سامح شكري، أن الموقف المصري ثابت وواضح حول القضية الفلسطينية، والذي يؤكد على قرارات الشرعية الدولية، التي تحافظ على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مضيفا: "إن تحقيق هذا الهدف هو مفتاح السلام في الشرق الأوسط، وإن التوصل للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية يتمثل في إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، ومن الضروري وجود موقف فلسطيني واضح يطرح الرؤية الفلسطينية من أجل تحقيق التسوية العادلة للقضية باعتبارها أحد المفاتيح الرئيسية لاستعادة السلام".
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وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن استكمالا لمفاوضات «سد النهضة»

توجَّه سامح شكري، وزير الخارجية، إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماع الوزاري الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية كلا من مصر والسودان وإثيوبيا، بحضور ممثلين عن البنك الدولي، لاستكمال المفاوضات حول سد النهضة. يأتي الاجتماع الوزاري في إطار ما اتفقت عليه مختلف الأطراف خلال آخر جولات التفاوض في واشنطن منتصف الشهر الجاري من معاودة الاجتماع بالعاصمة الأمريكية يومي 28 و29 يناير 2020، بهدف التوصل لاتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
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