وزير الاتصالات يفتتح مكتبي بريد جديلة وطلخا المتطورة

تحرير:أحمد البرماوي ٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:١٠ م

وزير الاتصالات

قام اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية يرافقهما عصام الصغير رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد بافتتاح مكتبي بريد جديلة وطلخا بعد تطويرهما وتحويلهما الي مراكز خدمات بريدية متكاملة تقدم كافة الخدمات البريدية والمجتمعية للمواطنين، وصرح عصام الصغير بأن هذا الافتتاح يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة التي ينفذها البريد المصري والتي تهدف الي تحويل مكاتب البريد الي مراكز خدمات بريدية متكاملة تقدم جميع الخدمات الحكومية الالكترونية.

كما تقدم المكاتب الجديدة الخدمات البريدية والمالية والمجتمعية للمواطنين بكل سهولة ويسر مشيراً الي ان مكاتب البريد أصبحت تقدم جميع الخدمات بكل كفاءة بعد تطويرها وتحويلها الي مراكز خدمات بريدية متكاملة وتزويدها بأحدث الانظمة والحلول التكنولوجية المتطورة بهدف احداث نقلة نوعية في مستوي الخدمات المقدمة