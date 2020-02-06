وزير الاتصالات: الشركة المصرية للاتصالات ليست للبيع
تحرير:أحمد البرماوي
٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:١٧ م
وزير الاتصالات
قام اليوم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية يرافقهما المهندس عادل حامد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات بافتتاح منفذ خدمة عملاء المنصورة التابع للمصرية للاتصالات، وذلك لتقديم كل خدمات الاتصالات المتكاملة وخدمات الدعم الفني لخدمة ما يقرب من 700000 عميل، جاء ذلك خلال زيارة السيد الوزير لمحافظة الدقهلية لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.
وتعليقًا منه على صفقة فودافون مصر، قال الوزير إن الشركة المصرية للاتصالات غير معروضة للبيع، وإن الحكومة لا تعتزم بيعها، وأضاف موجهًا حديثه للعاملين،: "لا تقلقوا، لا بيع للمصرية للاتصالات.. الشركة مش للبيع وعمرها ما هتتباع"، موضحًا أن الصفقة الخاصة بشركة فودافون وSTC السعودية، تتعلق بحصة المصرية للاتصالات
وتعليقًا منه على صفقة فودافون مصر، قال الوزير إن الشركة المصرية للاتصالات غير معروضة للبيع، وإن الحكومة لا تعتزم بيعها، وأضاف موجهًا حديثه للعاملين،: "لا تقلقوا، لا بيع للمصرية للاتصالات.. الشركة مش للبيع وعمرها ما هتتباع"، موضحًا أن الصفقة الخاصة بشركة فودافون وSTC السعودية، تتعلق بحصة المصرية للاتصالات في فودافون والبالغة 45%.
وخلال الزيارة اطلع الدكتور عمرو طلعت على خدمات الاتصالات المتكاملة التي يقدمها المركز للمواطنين والتي تشمل استقبال طلبات التعاقد على الخطوط الجديدة، وبيع الخواص المضافة على التليفون الأرضي، وخدمات الاتصال المحلي والمباشر والدولي، والتلغراف والفاكس، وكذلك بيع الكروت المنزلية، والاستعلام وتحصيل الفواتير، بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم الفني للإنترنت والمحمول.
كما قام الدكتور عمرو طلعت والمحافظ بزيارة موقعين لمد كابلات الألياف الضوئية للاتصالات لتفقد أعمال البنية التحتية التي تقوم بها الشركة المصرية للاتصالات في هذين الموقعين، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية لدعم التحول الرقمي وميكنة القطاعات الحكومية التي تتم بالمحافظة لتقديم كل الخدمات الحكومية للمواطنين إلكترونيًّا، وذلك في إطار الوصول إلى "مصر الرقمية"، حيث من المقرر أن تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بربط 33 ألف مبنى حكومي بالألياف الضوئية في كل محافظات الجمهورية بتكلفة إجمالية تصل إلى 5.5 مليار جنيه من موازنة الدولة، وذلك في مدة تصل إلى 36 شهرًا.
الجدير بالذكر أن عدد السنترالات بمحافظة الدقهلية يبلغ 14 سنترالا رئيسا و149 سنترالا فرعيا وتضم 39 مكتب مبيعات و124 مكتب مبيعات سريعة، ويصل عدد عملاء الصوت الأرضي نحو 617208 عملاء، وعدد عملاء الإنترنت 453353 عميلا.