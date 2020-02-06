وزير الاتصالات: الشركة المصرية للاتصالات ليست للبيع

تحرير:أحمد البرماوي ٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:١٧ م

وزير الاتصالات

قام اليوم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية يرافقهما المهندس عادل حامد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات بافتتاح منفذ خدمة عملاء المنصورة التابع للمصرية للاتصالات، وذلك لتقديم كل خدمات الاتصالات المتكاملة وخدمات الدعم الفني لخدمة ما يقرب من 700000 عميل، جاء ذلك خلال زيارة السيد الوزير لمحافظة الدقهلية لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.

وتعليقًا منه على صفقة فودافون مصر، قال الوزير إن الشركة المصرية للاتصالات غير معروضة للبيع، وإن الحكومة لا تعتزم بيعها، وأضاف موجهًا حديثه للعاملين،: "لا تقلقوا، لا بيع للمصرية للاتصالات.. الشركة مش للبيع وعمرها ما هتتباع"، موضحًا أن الصفقة الخاصة بشركة فودافون وSTC السعودية، تتعلق بحصة المصرية للاتصالات