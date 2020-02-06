تعليم الإسكندرية: حظر استخدام العقاب البدني

تحرير:محمد مجلي ٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٦ م

طلاب - صورة أرشيفية

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة والإجراءات الاحترازية للوقاية من نزلات البرد والأمراض المعدية بشتى أنواعها، بصيانة دورات المياه بشكل دوري والمحافظة على نظافتها بالمطهرات اللازمة، وعمل لوحات إرشادية بكل مدرسة تشمل طرق الوقاية وعمل ندوات توعية للطلاب والتثقيف الصحي للطلاب، بداية من طابور الصباح والإذاعة المدرسية ونشر الدليل الإرشادي المعد من وزارة الصحة والسكان، للوقاية من الأمراض بالإدارات والمدارس وتفعيل قرار اللجنة الداخلية للصحة المدرسية رقم 74 لعام 2014 للمحافظة على صحة الطلاب.

وشدد الديب على متابعة التزام المدارس بتنفيذ لائحة الانضباط المدرسي بقرار رقم 287 لعام 2016 وحظر استخدام العقاب البدني للطلاب وحظر استغلال أسوار المدارس لإعلانات الدروس الخصوصية وحظر جمع وتحصيل أية مبالغ مالية من الطلاب أو أولياء الأمور تحت أي مسمى، والمحافظة على نظافة المدارس من الداخل والتواصل مع الأحياء