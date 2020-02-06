اتحاد الكرة يعلن إقامة لقاء الأهلي والزمالك في موعده

تحرير:محمد جمال ٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٨ م

اتحاد الكرة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن إقامة مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020، في موعدها، وجاء في بيان الجبلاية: "أكد الاتحاد المصري لكرة القدم عزمه على إقامة مباراة الأهلي والزمالك ضمن مسابقة الدوري الممتاز المحدد لها يوم 24 فبراير الحالي في موعدها المعلن، وأنه ليس هناك أي نية لدى الاتحاد بتأجيل المباراة مرة أخرى، وهي المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع للمسابقة وما صاحب هذا التأجيل من تأثير سلبي على مواعيد وارتباطات الأندية المصرية محليا وقاريا".

وأضاف البيان: "كما أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أنه ليس هناك ما يعوق إقامة المباراة في موعدها في ظل التعاون التام مع جميع الجهات المعنية والتي تبدي دائما تفهمها لرغبة وهدف الاتحاد من وراء انتظام المسابقة وتأثير ذلك إيجابا على الكرة المصرية والمسابقة خلال الموسم الحالي والمقبل أيضا". ويحتل النادي الأهلي