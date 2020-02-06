رياضة

اتحاد الكرة يعلن إقامة لقاء الأهلي والزمالك في موعده

تحرير:محمد جمال ٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٨ م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن إقامة مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020، في موعدها، وجاء في بيان الجبلاية: "أكد الاتحاد المصري لكرة القدم عزمه على إقامة مباراة الأهلي والزمالك ضمن مسابقة الدوري الممتاز المحدد لها يوم 24 فبراير الحالي في موعدها المعلن، وأنه ليس هناك أي نية لدى الاتحاد بتأجيل المباراة مرة أخرى، وهي المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع للمسابقة وما صاحب هذا التأجيل من تأثير سلبي على مواعيد وارتباطات الأندية المصرية محليا وقاريا".
وأضاف البيان: "كما أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أنه ليس هناك ما يعوق إقامة المباراة في موعدها في ظل التعاون التام مع جميع الجهات المعنية والتي تبدي دائما تفهمها لرغبة وهدف الاتحاد من وراء انتظام المسابقة وتأثير ذلك إيجابا على الكرة المصرية والمسابقة خلال الموسم الحالي والمقبل أيضا". ويحتل النادي الأهلي
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بيتسو موسيماني (4)

عمرو جمال: موسيماني مدرب جريء ويُطمع المنافس

أشاد عمرو جمال مهاجم نادي طلائع الجيش، ببيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، مشددا أنه تمنى أن يلاقي الأهلي مجددا في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وذلك حسبما أفاد خلال استضافته بقناة النهار. وقال عمرو جمال: "كتبت تعليقا قبل القرعة على صفحة النادي الأهلي (يارب صن داونز).. ظروف الخسارة بالخمسة لن تتكرر ولو بعد 100 سنة، وكنت أعلم ظروف المباراة لأنني كنت بصفوف الأهلي، ولم أفهم ما حدث، لن أحكم على زملائي ولكن بدأنا المباراة بشكل خاطيء فنيا".
فرجاني -ساسي‎

ساسي: لن أرحل عن الزمالك إلا بموافقة النادي ورئيسه

أكد الدولي التونسي فرجاني ساسي، نجم نادي الزمالك، أنه لن يرحل عن القلعة البيضاء إلا بموافقة النادي ورئيسه، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون وجهته المقبلة أكبر وأفضل، وذلك حسبما أفاد في حوار مصور مع المدون التونسي (مالك الكورة) للحديث عن الكثير من الأمور الخاصة بمستقبله مع الزمالك. ويلعب الزمالك ضد الترجي في السوبر الإفريقي يوم 14 فبراير الجاري في الدوحة، وحصل فرجاني ساسي على راحة سلبية بإذن من الجهاز الفني للزمالك يقضيها في بلاده تونس، وأجرى فرجاني الحوار خلال فترة إجازته.
بيراميدز-وادي دجلة (1)

أنطوي يقود تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي

استقر الكرواتي أنتي شاشيتش مدرب بيراميدز على تشكيل فريقه المتوقع الذي سيخوض به مواجهة الأهلي في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الخميس في قمة مباريات الجولة السادسة عشر ضمن مسابقة الدوري الممتاز، ويقودها تحكيميا إبراهيم نور الدين كحكم ساحة، يعاونه وأحمد حسام ومحمود أبو الرجال، والحكم الرابع عمرو الشناوي. ويدخل بيراميدز المباراة واضعا الثلاثة نقاط أمامه ويرغب في تقليص عدد النقاط بينه وبين المربع الذهبي حيث يمتلك الفريق الأزرق 26 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الاتحاد السكندري الذي يقبع في المركز الرابع ونقطتين عن المركز الثالث الذي يحتله الزمالك.
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استاد-القاهرة‎ (5)

اتحاد الكرة: لم يتم إبلاغنا بإغلاق استاد القاهرة

أكد وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، عدم إبلاغه بإغلاق ملعب استاد القاهرة، مشيرًا إلى عدم وجود نية لتأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد". وقال العطار: "لم يتم إبلاغنا بإغلاق استاد القاهرة للإصلاح أو نقل مباريات الأهلي والزمالك الإفريقية لبرج العرب، وسمعت عن الأمر فقط عبر المواقع لكن لم يصلنا أي إخطار رسمي، ولن نتحدث عن البدائل أو الحلول إذا تم إغلاق استاد القاهرة للصيانة، لكل مقام مقال".
شريف إكرامي

إكرامي يعلن رحيله عن صفوف الأهلى بنهاية الموسم

أعلن شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، الرحيل عن النادي بنهاية الموسم الحالي. وكتب إكرامي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "بنهاية الموسم الحالي ينتهي دوري كلاعب داخل جدران بيتي، بإرادتي أرحل من الباب الكبير، مرفوع الرأس، فخورًا بما حققته، باحثًا عن تجربة وتحدٍّ جديدين، وسأظل دائمًا ممتنًا لهذا الكيان وفخورًا بانتمائي له ولجمهوره أصحاب الفضل بعد الله في كل شيء، وأعود إليه يومًا ما مستقبلا إذا شاءت الأقدار". وقال إكرامي إنه بعد مشوار امتد أكثر من 23 عامًا ناشئًا ولاعبًا بالفريق الأول اتخذ أهم قراراته وأصعبها
الأهلي - أسوان (5)

أسوان يفوز على حرس الحدود في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان فوزًا ثمينًا على نظيره حرس الحدود، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد المكس بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز. الفوز رفع رصيد أسوان إلى 12 نقطة، ويرتقي إلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب البطولة، بعدما كان في المركز الأخير، في المقابل تجمد رصيد فريق حرس الحدود عند 18 نقطة في المركز التاسع، بفارق نقطة عن سموحة، الذي يحتل المركز الثامن.
الأهلى -واف -سي -مصر (6)

الجبلاية تؤجل مباراتي الأهلي مع إنبي والزمالك أمام المصري

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراتي الزمالك مع المصري المحدد لها 20 يناير الحالي والأهلي مع إنبي المحدد لها 22 يناير ضمن مسابقة الدوري الممتاز لموعد يحدد مع بداية الدور الثاني للمسابقة. جاء ضمن اعتبارات القرار أن التعديلات التي أجراها الاتحاد الإفريقي مؤخرا قد ساهمت في زيادة الضغط على الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية. وأيضًا انطلاقًا من الشفافية التي يعتمدها الاتحاد في عمله، ودعمًا للأندية المصرية المشاركة في البطولات الخارجية والتي تتسم مواقفها بالحساسية في تلك البطولات.
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