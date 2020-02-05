بعد نجاحها مع هونر.. اتصال وكيلا لأنكر العالمية بمصر

أنكر ِركة صينية متخصصة في صناعة ملحقات الهواتف الذكية والأجهزة المنزلية الذكية، موجودة في 70 دولة حول العالم، وتأسست في 2009 واتجهت نحو العالمية في 2011.

تحرير:أحمد البرماوي ٠٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٠ م

منتجات أنكر

بعد نجاح ملحوظ حققته شركة اتصال المصرية مع شركة الهواتف العالمية هونر في السوق المصري، تعاقدت شركة اتصال مع "انكر" العالمية المتخصصة فى صناعة الأجهزة الذكية على أن تكون الوكيل الحصرى لها داخل السوق المصرية، حيث أعلنت من خلال هذا التعاقد عن تسويق منتجاتها فى مصر وكذلك مسئولياتها عن خدمات ما بعد البيع والتى تضمن للمستهلك حقوقه باستخدام منتجات على اعلي مستوى من الجوده. وتطلق اتصال أول منتجات "انكر" داخل السوق المصري وهى الباور بانك ووصلات الشحن والشواحن اللاسلكيه والمنزلية من ضمن سلسله أجهزة ذكية متنوعه تلبي احتياجات المستهلكين.

وتستهدف أنكر أن تكون العلامه التجاريه الأولى فى مصر أسوه بالأسواق المختلفة التى تتواجد فيها والتي حظيت بالمرتبة الأولى فى عده أسواق عالمية لما يشمله المنتج من مواصفات فريده ومتميزة. وتنطلق منتجات انكر تحت شعار "حياتك اكثر ذكاء" وتعتمد فى مبيعاتها على ربط العميل بمنتجاتها من خلال اجهزة ذكية تجعل حياة