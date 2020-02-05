بعد نجاحها مع هونر.. اتصال وكيلا لأنكر العالمية بمصر
أنكر ِركة صينية متخصصة في صناعة ملحقات الهواتف الذكية والأجهزة المنزلية الذكية، موجودة في 70 دولة حول العالم، وتأسست في 2009 واتجهت نحو العالمية في 2011.
تحرير:أحمد البرماوي
٠٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٠ م
منتجات أنكر
بعد نجاح ملحوظ حققته شركة اتصال المصرية مع شركة الهواتف العالمية هونر في السوق المصري، تعاقدت شركة اتصال مع "انكر" العالمية المتخصصة فى صناعة الأجهزة الذكية على أن تكون الوكيل الحصرى لها داخل السوق المصرية، حيث أعلنت من خلال هذا التعاقد عن تسويق منتجاتها فى مصر وكذلك مسئولياتها عن خدمات ما بعد البيع والتى تضمن للمستهلك حقوقه باستخدام منتجات على اعلي مستوى من الجوده.
وتطلق اتصال أول منتجات "انكر" داخل السوق المصري وهى الباور بانك ووصلات الشحن والشواحن اللاسلكيه والمنزلية من ضمن سلسله أجهزة ذكية متنوعه تلبي احتياجات المستهلكين.
وتستهدف أنكر أن تكون العلامه التجاريه الأولى فى مصر أسوه بالأسواق المختلفة التى تتواجد فيها والتي حظيت بالمرتبة الأولى فى عده أسواق عالمية لما يشمله المنتج من مواصفات فريده ومتميزة.
وتنطلق منتجات انكر تحت شعار "حياتك اكثر ذكاء" وتعتمد فى مبيعاتها على ربط العميل بمنتجاتها من خلال اجهزة ذكية تجعل حياة
وتستهدف أنكر أن تكون العلامه التجاريه الأولى فى مصر أسوه بالأسواق المختلفة التى تتواجد فيها والتي حظيت بالمرتبة الأولى فى عده أسواق عالمية لما يشمله المنتج من مواصفات فريده ومتميزة.
وتنطلق منتجات انكر تحت شعار "حياتك اكثر ذكاء" وتعتمد فى مبيعاتها على ربط العميل بمنتجاتها من خلال اجهزة ذكية تجعل حياة المواطن اسهل واسرع وهو ما تقوم به فى كافة الاسواق التي تعمل بها، حيث لديها خمسة مكاتب رئيسه فى امريكا والصين واليابان ودبى وإندونيسيا ،كما يعمل لديها اكثر من 1000 موظف، يتخصص اكثر من نصفهم فى عمليات التطوير والابتكار مما يجعلهم اكثر قدرة على تقديم منتجات عالية الجوده واكثر تطورا، حيث وصل عدد عملائهم الان حول العالم الي 30 مليون عميل.
وتعتمد انكر على متاجر البيع المختلفه سواء فى الاسواق الكبيره أو من خلال متاجر الأون لاين، كما لديها شراكات كبيره مع منصات جوجل وأمازون وتحظى بأرقام مبيعات هائله من خلالهم.
وتعد انكر هى العلامة الاولى فى كل المنتجات المتعلقة بالشحن منها الباور بانك ووصلات الشحن والشواحن المنزلية وشواحن السيارت، كما تعتبر العلامة التجارية الاولى من حيث الحصة السوقية فى عده بلاد منها امريكا وإنجلترا واليابان وألمانيا وفرنسا.
وتطلق انكر داخل مصر منتجاتها فى الشواحن الذكية كخطوة اولى ، لتنتشر بعدها وتطلق باقى منتجاتها المميزة فى دعم المنازل الذكية بالمنتجات المختلفة والتي تحمل نفس العلامة منها الراوتر وكاميرات المراقبه والسماعات اللاسلكيه ومنتجات الأضاءه الذكية وكذلك كاميرات السيارات عاليه الجوده، بالاضافه إلى موديلات البروجكتور المتميز لديها.
وتعد شواحن انكر هى الافضل والأسرع على الاطلاق حيث تقوم بشحن المنتجات 80? أسرع من الشواحن العاديه بفضل بروتكولات خاصه بالشحن السريع أجرتها مع سامسونج وابل وهواوى حيث تقوم منتجات أنكر بشحن الهاتف من 0 الي 80? خلال 30 دقيقة فقط، بالإضافه إلى تقديمها ضمانات الأمان الكامل للمستخدمين والأجهزه، وهو ما جعلها تحقق نجاحات كبيره وتحصل على العديد من الجوائز منها الجائزة الاخيره الخاصة بالتصميم Red Dot Award.
الجدير بالذكر أن شركة أنكر تحمل داخل علامتها التجارية عده علامات أخرى كل منها متخصص فى مجاله ومنها sound core المتخصصة فى منتجات مكبرات الصوت السلكية واللاسلكية وefuy المتخصصة فى مجالات أجهزة البيوت الذكية وnebula المتخصصة فى صناعات البروجكتور المتنقل وكذلك rova فى منتجات السيارات الذكية والتى ستنطلق جميعا فى الاسواق المصرية فى الفتره القادمة.
وبعد جهود اتصال مع العلامة التجارية هونر على مدار عامين سابقين، أظهر أحدث تقرير صادر عن مؤسسة GFK للأبحاث انضمام شركة هونر إلى الخمسة الكبار في مبيعات سوق الهواتف الذكية المصري، وهو ما يمثل خطوة كبيرة للشركة، وحققت هذا الانتشار في ظل وجود ماركات كبيرة للهواتف الذكية تعمل في مصر من سنوات كثيرة، إلا أن هونر وهواتفها تركت بصمه واضحه داخل سوق الهواتف المحمول من خلال التصميمات المتقدمة للهواتف والتكنولوجيا الرائدة التى قدمتها بأسعار تنافسية، كما تستهدف الشركة أن تكون ضمن قائمة الثلاثه فئات الأولى فى السوق المصرية وذلك بحلول 2021.