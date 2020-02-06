مؤسس تيسلا العالمية.. «شاكوش» و«بيكا» الأكثر استماعا على ساوند كلاود

تحرير:أحمد البرماوي ٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٣ م

إيلون ماسك يغرد

في تغريدة شهدت تفاعلا كبيرا، قال إيلون ماسك، خبير التكنولوجيا العالمي ومؤسس شركة تيسلا للسيارات الكهربائية الأشهر في العالم، ومُبتكر مشروع الإنترنت الفضائي إكس سبيبس، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، بقائمة عن أكثر 8 أغان استماعًا على منصة الموسيقى المجانية Sound cloud، أمس الأربعاء، حول العالم. وخلال التغريدة التي عرضها -بسكرين شوت- ظهرت مفاجأة بوجود أغنيتين للمطربين الشعبيين المصريين حسن شاكوش بأغنية (بنت الجيران)، إلى جانب أغنية أخرى لـ"حمو بيكا" مع "حسن شاكوش" (شمس المجرة).

تتبنى شركة “سبيس إكس” المملوكة لرجل الأعمال “إيلون ماسك”، خطة طموح لتوصيل خدمات الإنترنت فائق السرعة للكرة الأرضية كلها باستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية، فيما يعرف بمشروع “ستار لينك” تعادل 40 ضعف سرعة الإنترنت الأرضي الحالية “ADSL”. وأوضحت الشركة أنها