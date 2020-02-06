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مؤسس تيسلا العالمية.. «شاكوش» و«بيكا» الأكثر استماعا على ساوند كلاود

تحرير:أحمد البرماوي ٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٣ م
إيلون ماسك يغرد
إيلون ماسك يغرد
في تغريدة شهدت تفاعلا كبيرا، قال إيلون ماسك، خبير التكنولوجيا العالمي ومؤسس شركة تيسلا للسيارات الكهربائية الأشهر في العالم، ومُبتكر مشروع الإنترنت الفضائي إكس سبيبس، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، بقائمة عن أكثر 8 أغان استماعًا على منصة الموسيقى المجانية Sound cloud، أمس الأربعاء، حول العالم. وخلال التغريدة التي عرضها -بسكرين شوت- ظهرت مفاجأة بوجود أغنيتين للمطربين الشعبيين المصريين حسن شاكوش بأغنية (بنت الجيران)، إلى جانب أغنية أخرى لـ"حمو بيكا" مع "حسن شاكوش" (شمس المجرة).
تتبنى شركة “سبيس إكس” المملوكة لرجل الأعمال “إيلون ماسك”، خطة طموح لتوصيل خدمات الإنترنت فائق السرعة للكرة الأرضية كلها باستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية، فيما يعرف بمشروع “ستار لينك” تعادل 40 ضعف سرعة الإنترنت الأرضي الحالية “ADSL”. وأوضحت الشركة أنها
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بعد نجاحها مع هونر.. اتصال وكيلا لأنكر العالمية بمصر

بعد نجاح ملحوظ حققته شركة اتصال المصرية مع شركة الهواتف العالمية هونر في السوق المصري، تعاقدت شركة اتصال مع "انكر" العالمية المتخصصة فى صناعة الأجهزة الذكية على أن تكون الوكيل الحصرى لها داخل السوق المصرية، حيث أعلنت من خلال هذا التعاقد عن تسويق منتجاتها فى مصر وكذلك مسئولياتها عن خدمات ما بعد البيع والتى تضمن للمستهلك حقوقه باستخدام منتجات على اعلي مستوى من الجوده. وتطلق اتصال أول منتجات "انكر" داخل السوق المصري وهى الباور بانك ووصلات الشحن والشواحن اللاسلكيه والمنزلية من ضمن سلسله أجهزة ذكية متنوعه تلبي احتياجات المستهلكين.
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فيروس كورونا يتسبب في رفع أسعار الموبايلات في مصر

رعب كبير يعيشه العالم أجمع من فيروس كورونا الذي تصفه منظمة الصحة العالمية بأنه غاية في الخطورة، وهو الفيروس الذي يأتي منبعة من إحدى المقاطعات في الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتجاوزت حالات الوفاة بسببه 300 حالة، كما تجاوز عدد المصابين 12 ألف مصاب، الأمر الذي استدعى منظمة الصحة العالمية إعلان "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي"، لكنها شددت في نفس الوقت على أن إعلان حالة الطوارئ لا يستدعي المبالغة في رد الفعل، مما دفع العديد من شركات الطيران العالمية لوقف رحلاتها من وإلى الصين تخوفًا من نقل الفيروس على رحلاتها.
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«أبل» تغلق فروعها في الصين مؤقتا بسبب فيروس كورونا

أغلقت شركة "أبل" الأمريكية العملاقة للصناعات الإلكترونية مقارها في الصين مؤقتا بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد هناك. وأعلنت الشركة اليوم السبت، أن فروعها في الصين ستظل مغلقة حتى يوم التاسع من فبراير الجاري لأسباب وقائية ولحماية الصحة العامة. وارتفع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين إلى 259 حالة وفاة، وقفز عدد المصابين بالفيروس إلى 11 ألفا و791 مصابا، حسبما أفاد مسؤولون صينيون اليوم.
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