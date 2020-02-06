جريمة

حل لغز سرقة ربع مليون جنيه من موظفى «مياه القليوبية»

٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٦ م
سرقة بالإكراه - تعبيرية
سرقة بالإكراه - تعبيرية
كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات سرقة مبلغ مالى من موظفى شركة المياه بالقليوبية بعدما تبلغ لمركز شرطة القناطر الخيرية من مسئول خزينة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية ومشرف تحصيل بذات الشركة، يقيمان بدائرة المركز، أنهما حال توجههما من فرع الشركة إلى فرع أحد البنوك بدائرة المركز مستقلان دراجة نارية "خاصة بالثانى"، وبحوزتهما مبلغ 273,520 جنيه بداخل حقيبة يد اعترض طريقهما سيارة ملاكى ترجل منها مجهولان بحوزة أحدهما سلاح نارى، واستوليا منهما على الحقيبة.
تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالقليوبية، أسفرت جهوده عن أن مرتكبى الواقعة عاطلان لهما معلومات جنائية مسجلة، وأمكن ضبطهما.قرر أحدهما سابقة تردده على مقر الشركة محل عمل المجنى عليهما لإنهاء الإجراءات الخاصة بتركيب عداد مياه بمنزله، وعلمه بقيام المجنى عليه الأول بتجميع
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وزير الداخلية 2

النائب العام يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة الـ68

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الخميس، المستشار حمادة الصاوى النائب العام، يرافقه وفد من السادة أعضاء النيابة العامة، بمقر وزارة الداخلية؛ لتقديم التهنئة للوزير ورجال الشرطة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ68. وخلال اللقاء أعرب النائب العام عن خالص تقديره لجهود رجال الشرطة وتضحياتهم المبذولة خلال مسيرة أداء واجبهم الوطنى لتحقيق الأمن، مؤكداً أن الأوطان تبنى بسواعد أبنائها المخلصين، وأن عامل الأمن والاستقرار يُمثل أساس بناء الشعوب ونهضتها.
سجن

خلال 48 ساعة.. ضبط مسجون غافل الحراسة وهرب

نجحت قوات الأمن بمديرية أمن الإسكندرية، في استعادة مجرم هارب من المحكمة البحرية بمنطقة المنشية وسط المدينة، بعد أن تمكن من مغافلة الحرس المسؤول عنه في أثناء التحقيق معه في الاستشكال الذي تقدم به على خلفية صدرو حكم ضده بالسجن 7 سنوات، إذ تمكنت القوات من ضبطه بعد 48 ساعة فقط من هربه، إذ تم توزيع نشرة بجميع الأقسام والأكمنة اللازمة وتم محاصرة المتهم في الأماكن التي يمكن أن يتردد عليها فور تمكنه من الهرب ونجحت القوات في تحديد موقعه وضبطه وإعادته إلى محبسه مرة أخرى، وخضوعه للتحقيق بمعرفة النيابة المختصة بمجمع محاكم الإسكندرية.
وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (2)

الداخلية تُنظم رحلات ترفيهية لأسر شهداء الشرطة

واصلت وزارة الداخلية ممثلة فى الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية ورعاية أسر الشهداء ومصابى الشرطة بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار تنظيم رحلات ترفيهية لعدد من أسر شهداء الشرطة لزيارة عدد من المناطق الأثرية وقضاء يوم ترفيهي، وذلك في إطار مواصلة الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية نحو أسر شهداء الشرطة تخليداً ووفاءً وعرفاناً لتضحيات شهداء الوطن وأبنائه الأبرار من رجال الشرطة الذين وهبوا أرواحهم ودمائهم الغالية أثناء تأدية واجبهم الوطنى فى سبيل الدفاع عن تراب وطنهم العزيز وأمن شعبه.
السجون (3)

الداخلية: الإفراج بالعفو عن 541 سجينا

أفرجت مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن 541 سجينًا بموجب عفو رئاسي وشرطي، وذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (351/2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو تزامنا مع الاحتفال بعيد الشرطة. وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 219 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
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إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

الدفع بـ4 سيارت إطفاء للسيطرة على حريق مصنع بالقليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق شب في مصنع قها للأغذية المحفوظة، إذ دفعت الحماية بـ 4 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع إصابات. الأجهزة الـمنية تلقت إخطارا من رئيس الوحدة المحلية لمدينة قها، يفيد نشوب حريق بمصنع قها للأغذية، وتم الدفع بسيارات الإطفاء إلي مكان البلاغ. فيما كشفت المعاينة، أن الحريق نشب بإحدى أبراج خزانات المياه أثناء أعمال الصيانة. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.
خزنة (2)

السائق الخائن كلمة السر في سرقة خزينة شركة بأكتوبر

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر من رئيس مجلس إدارة شركة للاستثمار العقارى والإنشاءات باكتشافه سرقة خزينة حديدية من داخل مقر الشركة بداخلها مبلغ 500 ألف جنيه، وتم تشكيل فريق بحث جنائى لكشف ملابسات الواقعة ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات توصلت جهوده إلى أن مرتكبى الواقعة سائق طرف المُبلغ وعاطل سبق اتهامه فى 3 قضايا سرقة وصاحب مقهى، يقيمون بمحافظة الغربية.
مصنع-اعلاف

شرطة البيئة تتصدى لمصانع بئر السلم بحملة مكبرة

واصلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات جهودها من خلال شن حملات تفتيشية مُكبرة؛ لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط مصنع أعلاف زراعية مرخص بأسيوط بإجمالى مضبوطات بلغت 363 طن أعلاف زراعية مجهولة المصدر بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية وقانون الغش التجاري.
المتهمين (1)

بـ«طبنجة وورق جرائد».. عاطلان ينتحلان صفة رجال شرطة

ألقى ضباط مباحث العاصمة القبض على متهمين اثنين تخصصا في ممارسة أعمال النصب على المواطنين، إذ تبلغ لقسم شرطة الزيتون من مقاول يحمل جنسية دولة عربية بأنه حال سيره بدائرة القسم استوقفه شخصان (أدلى بأوصافهما التقريبية) يستقلان سيارة، وقاما بإيهامه بأنهما من رجال شرطة، واطلعا على تحقيق شخصيته واصطحباه داخل السيارة المشار إليها، واستوليا منه على 5 آلاف جنيه و5 آلاف عملات أجنبية، ووضعاها داخل مظروف، ثم أجبراه على النزول من السيارة، وعقب انصرافهما اكتشف استبدال المظروف بآخر يحوي بعض قصاصات ورق الجرائد، ولاذا بالفرار.
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