حل لغز سرقة ربع مليون جنيه من موظفى «مياه القليوبية»

٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٦ م

سرقة بالإكراه - تعبيرية

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات سرقة مبلغ مالى من موظفى شركة المياه بالقليوبية بعدما تبلغ لمركز شرطة القناطر الخيرية من مسئول خزينة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية ومشرف تحصيل بذات الشركة، يقيمان بدائرة المركز، أنهما حال توجههما من فرع الشركة إلى فرع أحد البنوك بدائرة المركز مستقلان دراجة نارية "خاصة بالثانى"، وبحوزتهما مبلغ 273,520 جنيه بداخل حقيبة يد اعترض طريقهما سيارة ملاكى ترجل منها مجهولان بحوزة أحدهما سلاح نارى، واستوليا منهما على الحقيبة.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالقليوبية، أسفرت جهوده عن أن مرتكبى الواقعة عاطلان لهما معلومات جنائية مسجلة، وأمكن ضبطهما.قرر أحدهما سابقة تردده على مقر الشركة محل عمل المجنى عليهما لإنهاء الإجراءات الخاصة بتركيب عداد مياه بمنزله، وعلمه بقيام المجنى عليه الأول بتجميع

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالقليوبية، أسفرت جهوده عن أن مرتكبى الواقعة عاطلان لهما معلومات جنائية مسجلة، وأمكن ضبطهما.



قرر أحدهما سابقة تردده على مقر الشركة محل عمل المجنى عليهما لإنهاء الإجراءات الخاصة بتركيب عداد مياه بمنزله، وعلمه بقيام المجنى عليه الأول بتجميع مبالغ مالية من متحصلات الشركة واصطحاب الثانى لإيداع تلك المبالغ بفرع البنك المُشار إليه، وعقد العزم على سرقة المبالغ، وأعدا السيارة المستخدمة "مُبلغ بسرقتها"، والسلاح النارى بندقية آلية تحصل عليها من أحد أقاربه "مالك محل لقطع غيار السيارات" مقابل 5 آلاف جنيه، وتم ضبطه وبمواجهته أيد ذلك، مؤكدا علمه باستخدام المتهمين للسلاح في ارتكاب الواقعة.



وتم ضبط السلاح و21 طلقة ومبلغ 220,500 جنيه. وأضاف المتهمان بإنفاقهما باقى المبلغ.



