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لو عاوز تحافظ على قلبك.. أضف الكاري لطعامك

الكركم هو أحد المكونات الهامة بالكاري، حيث يحتوي على مكون نشط يعرف بالكركمين، يتميز بقدرته على مكافحة الالتهابات، من خلال تنظيم البروتينات الالتهابية.
تحرير:إسراء سليمان ٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ ص
الكاري
الكاري
تعتبر التوابل جزء هام من الطعام، فنسمع دائمًا أن رشة الملح هي سر الطبخة، وبالتالي القليل من الكركم والفلفل الأسود والقرفة والحبهان والزعفران يمنح الطعام مذاقًا رائعًا، بجانب ذلك، تمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية الهامة، بما في ذلك المعادن والفيتامينات، ومن أشهر التوابل المميزة "الكاري"، غني بقيمة غذائية عالية، كما أنه يعمل على التحسين من صحة القلب، ومضاد للسرطان، ويساعد في السيطرة على معدلات السكر بالدم، ويزيد من معدلات الشبع، وذلك نقلًا عن "healthline".
مسحوق الكاري يشبه كثيرًا الكركم، فكلًا منهما لونه أصفر، وله مذاق رائع، فيقول خبراء التغذية، أن الكاري يصنع من عدة توابل على سبيل المثال الكركم والكمون والحلبة والكزبرة والفلفل الحار، ويضاف إليها الزنجبيل والفلفل الأسود والخردل والشمر وأوراق الكاري، من المؤكد أن كلًا منهما يتميز بالعديد من الفوائد الصحية
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اللوز والتفاح..أطعمة يجب تناولها أثناء ممارسة اليوجا

يوصي خبراء التغذية والصحة البدنية دائمًا بأهمية ممارسة التمرينات الرياضية، للتخلص من الدهون المتراكمة في أجزاء متفرقة من الجسم، والحفاظ على صحة الجسم بشكل عام، مع اتباع نظام غذائي صحي، غني بالعناصر الهامة التي يحتاجها الجسم، بما في ذلك المعادن والفيتامينات والعناصر الضرورية، ولكن هل تعرف أن هناك بعض من الرياضات ترتبط فاعليتها، بتناول بعض من الأطعمة الصحية، على سبيل المثال اليوجا تعتبر أسلوب حياة، وتجعلك تتناول أطعمة صحية، وذلك نقلًا عن موقع "boldsky".
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كوب من الكاكاو يساعد في فقدان الوزن وضبط ضغط الدم

الشوكولاتة بجميع مشتقاتها تعتبر بمنزلة هوس لعديد من الأشخاص، فبجانب مذاقها الرائع، تمد الجسم بعديد من الفوائد الصحية والعلاجية، وخاصة الشوكولاتة الداكنة، كما أن مسحوق الكاكاو -وهو أحد مشتقاتها- يتميز بقيمة غذائية عالية، ويقدم للجسم العديد من الفوائد، على سبيل المثال كوب من الكاكاو الدافئ يقلل من ضغط الدم المرتفع، كما يقلل من معدلات الاكتئاب التي تصيب الجسم، نتيجة التوتر، وبالنسبة للعناصر، غني بالكالسيوم والبروتين والحديد، وغيرها من العناصر، نقلا عن "boldsky".
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7 أغذية صحية وبأسعار معقولة يمكنك تخزينها بالمطبخ

عند الذهاب لشراء الطعام، يجب اختيار أطعمة صحية غنية بالعناصر التي يتطلبها الجسم ومعقولة التكلفة، فكثير من الأسر تهتم بشراء المسليات للأطفال مثل الشيبسي والجيري كولا، والمقبلات الأخرى التي تجذب الأطفال، مما يؤدي إلى الإصابة بالسمنة وتشتت الانتباه وفرط الحركة، لذا يجب الاهتمام بالأطعمة المغذية، على سبيل المثال الشوفان غني بالمعادن والفيتامينات، ويمكن إضافة الفواكه إليه، ليصبح صحي بشكل أكبر، إضافة إلى البقوليات والفواكه والخضراوات، وذلك نقلًا عن "boldsky".
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