لو عاوز تحافظ على قلبك.. أضف الكاري لطعامك

الكركم هو أحد المكونات الهامة بالكاري، حيث يحتوي على مكون نشط يعرف بالكركمين، يتميز بقدرته على مكافحة الالتهابات، من خلال تنظيم البروتينات الالتهابية.
تعتبر التوابل جزء هام من الطعام، فنسمع دائمًا أن رشة الملح هي سر الطبخة، وبالتالي القليل من الكركم والفلفل الأسود والقرفة والحبهان والزعفران يمنح الطعام مذاقًا رائعًا، بجانب ذلك، تمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية الهامة، بما في ذلك المعادن والفيتامينات، ومن أشهر التوابل المميزة "الكاري"، غني بقيمة غذائية عالية، كما أنه يعمل على التحسين من صحة القلب، ومضاد للسرطان، ويساعد في السيطرة على معدلات السكر بالدم، ويزيد من معدلات الشبع، وذلك نقلًا عن "healthline".
مسحوق الكاري يشبه كثيرًا الكركم، فكلًا منهما لونه أصفر، وله مذاق رائع، فيقول خبراء التغذية، أن الكاري يصنع من عدة توابل على سبيل المثال الكركم والكمون والحلبة والكزبرة والفلفل الحار، ويضاف إليها الزنجبيل والفلفل الأسود والخردل والشمر وأوراق الكاري، من المؤكد أن كلًا منهما يتميز بالعديد من الفوائد الصحية
مسحوق الكاري يشبه كثيرًا الكركم، فكلًا منهما لونه أصفر، وله مذاق رائع، فيقول خبراء التغذية، أن الكاري يصنع من عدة توابل على سبيل المثال الكركم والكمون والحلبة والكزبرة والفلفل الحار، ويضاف إليها الزنجبيل والفلفل الأسود والخردل والشمر وأوراق الكاري، من المؤكد أن كلًا منهما يتميز بالعديد من الفوائد الصحية والعلاجية، وكل هذه الفوائد تجمعت في مسحوق الكاري، وما يلي بعض من الفوائد الهامة، ويجب وضعها في الاعتبار كونها أحد التوابل الصحية:
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1-يتميز بخصائص مضادة للالتهابات
الكركم هو أحد المكونات الهامة بالكاري، حيث يحتوي على مكون نشط يعرف بالكركمين، يتميز بقدرته على مكافحة الالتهابات، من خلال تنظيم البروتينات الالتهابية، في الواقع، كلًا من الأبحاث الحيوانية والإنسانية وضحت الفوائد التي يقدمها الكركم، على سبيل المثال التخفيف من حدة أعراض الأمراض الالتهابية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، هشاشة العظام، ومرض التهاب الأمعاء، كما أن الفلفل الحار غني بمركب قوي يسمى كابسيسين، يعمل كمضاد قوي للالتهابات.
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2-يحسن من صحة القلب
استهلاك مسحوق الكاري يفيد صحة القلب بعدة طرق، على سبيل المثال وضحت العديد من الأبحاث أن الكاري يعزز من تدفق الدم والتحسين من وظائف الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى التقليل من خطورة أمراض القلب، وضبط ضغط الدم، وبجانب هذه الفوائد، وضحت العديد من الدراسات أن المكملات الغذائية التي تحتوي على الكركمين تقلل من معدلات الكوليسترول بالجسم.
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3-يكافح السرطان
العديد من التوابل تتميز بخصائص مضادة للسرطان، فمن خلال بعض الدراسات، كشفت النتائج أن الكركم يعمل على مكافحة الخلايا السرطانية، يعتبر الكركمين أيضًا مكون نشط، يتميز بخصائص مضادة للسرطان، وبالنسبة للمكونات الأخرى، مثل الفلفل الحار والكزبرة والكمون، فجميعها تتميز أيضًا بتأثير مضاد للسرطان.
4-يحتوي على مضادات الأكسدة
تعتبر من أقوى المكونات، التي تساعد في الوقاية من تلف الخلايا، فالكثير من الجذور الحرة تؤدي إلى الإصابة بالإجهاد التأكسدي-حالة مرضية ترتبط بالأمراض المزمنة مثل مرض القلب والسرطان وتدهور الحالة العقلية-، وبالتالي تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة يقلل من تأثير الإجهاد التأكسدي، ويخفض من معدلات الإصابة.
5- يساعد في خفض مستويات السكر
أظهرت دراسة أجريت على أكثر من 100000 شخص، أن أولئك الذين تناولوا كميات معتدلة من الكاري لديهم مستويات أقل من سكر الدم، بالمقارنة مع هؤلاء الذين تناولوا الكاري أقل من مرة واحدة في الشهر.
6- يحسن من صحة الدماغ
أظهرت الأبحاث البشرية والحيوانية أن الكركمين- وهو المركب الرئيسي في الكركم- يحسن بشكل ملحوظ من علامات التدهور العقلي ويقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، لذا عليك بإضافة الكاري لطعامك، للحفاظ على صحتك.
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