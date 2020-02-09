لو عاوز تحافظ على قلبك.. أضف الكاري لطعامك

الكركم هو أحد المكونات الهامة بالكاري، حيث يحتوي على مكون نشط يعرف بالكركمين، يتميز بقدرته على مكافحة الالتهابات، من خلال تنظيم البروتينات الالتهابية.

تحرير:إسراء سليمان ٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ ص

الكاري

تعتبر التوابل جزء هام من الطعام، فنسمع دائمًا أن رشة الملح هي سر الطبخة، وبالتالي القليل من الكركم والفلفل الأسود والقرفة والحبهان والزعفران يمنح الطعام مذاقًا رائعًا، بجانب ذلك، تمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية الهامة، بما في ذلك المعادن والفيتامينات، ومن أشهر التوابل المميزة "الكاري"، غني بقيمة غذائية عالية، كما أنه يعمل على التحسين من صحة القلب، ومضاد للسرطان، ويساعد في السيطرة على معدلات السكر بالدم، ويزيد من معدلات الشبع، وذلك نقلًا عن "healthline".

مسحوق الكاري يشبه كثيرًا الكركم، فكلًا منهما لونه أصفر، وله مذاق رائع، فيقول خبراء التغذية، أن الكاري يصنع من عدة توابل على سبيل المثال الكركم والكمون والحلبة والكزبرة والفلفل الحار، ويضاف إليها الزنجبيل والفلفل الأسود والخردل والشمر وأوراق الكاري، من المؤكد أن كلًا منهما يتميز بالعديد من الفوائد الصحية