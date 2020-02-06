النائب العام يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة الـ68

٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٤:١٣ م

وزير الداخلية

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الخميس، المستشار حمادة الصاوى النائب العام، يرافقه وفد من السادة أعضاء النيابة العامة، بمقر وزارة الداخلية؛ لتقديم التهنئة للوزير ورجال الشرطة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ68. وخلال اللقاء أعرب النائب العام عن خالص تقديره لجهود رجال الشرطة وتضحياتهم المبذولة خلال مسيرة أداء واجبهم الوطنى لتحقيق الأمن، مؤكداً أن الأوطان تبنى بسواعد أبنائها المخلصين، وأن عامل الأمن والاستقرار يُمثل أساس بناء الشعوب ونهضتها.

وأوضح النائب العام أن رجال الشرطة يبذلون فى سبيل ذلك جهوداً جبارة تستحق التقدير، ولم يتوانوا عن تقديم الغالى والنفيس لبقاء مصر شامخة عزيزة، مشيراً إلى أن عيد الشرطة سيظل مناسبة وطنية خالدة تُجسد معانى العطاء والانتماء فى سبيل رفعة الوطن. من جانبه أعرب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية عن تقديره لحرص

وأوضح النائب العام أن رجال الشرطة يبذلون فى سبيل ذلك جهوداً جبارة تستحق التقدير، ولم يتوانوا عن تقديم الغالى والنفيس لبقاء مصر شامخة عزيزة، مشيراً إلى أن عيد الشرطة سيظل مناسبة وطنية خالدة تُجسد معانى العطاء والانتماء فى سبيل رفعة الوطن.



من جانبه أعرب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية عن تقديره لحرص المستشار حمادة الصاوي النائب العام وأعضاء النيابة العامة على تقديم التهنئة لرجال الشرطة فى عيدهم، مشيداً بدور النيابة العامة الريادى فى خدمة العدالة وسيادة القانون، مشيراً إلى تضافر وتكامل الجهود بين النيابة العامة وجهاز الشرطة لإقرار القانون وحماية العدالة، وإرساء دعائم الحق فى المجتمع.



