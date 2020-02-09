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استبدل الملح بالتوابل.. وحافظ على صحة جسمك

تحرير:إسراء سليمان ٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٠ ص
تقليل الملح بالطعام
تقليل الملح بالطعام
ينصح دائمًا باستخدام كمية أقل من الملح في طعامك، وخاصة بالنسبة لمرضى ضغط الدم المرتفع، حيث أن تناول كميات كبيرة من الملح، يؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة، على سبيل المثال يؤثر بشكل سلبي على القلب والأوعية الدموية، وليس ذلك فقط، بل يؤدي إلى الإصابة بسرطان الأمعاء وأمراض الكلى والصداع والتورم وزيادة الوزن بالجسم، لذا عليك بتقليل استهلاكك من الملح تدريجيًا، بمساعدة بعض من النصائح المقدمة من قبل خبراء التغذية، وذلك نقلًا عن موقع "timesofindia".
أولاً وقبل كل شيء، يجب عليك قراءة الملصقات الغذائية بانتظام، وخاصة عند شراء الأطعمة المصنعة مثل رقائق البطاطس أو غيرها من الوجبات الخفيفة، كما أن القيمة الغذائية من الأشياء الهامة، التي يجب ملاحظتها، فينصح بالحفاظ على استهلاك أقل من 2300 ملج من الملح أو أقل يوميًا. استخدام التوابل أيضًا يمنحك نكهة رائعة،
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كورونا ينتشر.. هل يحارب دواء «ريمسيفير» الفيروس؟

منذ أيام قليلة، هاجم فيروس الكورونا الصين، وخاصة مدينة ووهان، مما أدى إلى إصابة العشرات من الأشخاص، وحتى الآن أسفر عن موت 425 شخصًا حول العالم، يقول البعض إن ظهور هذا الفيروس يرجع إلى تناول المأكولات الحيوانية والبحرية كالخفافيش، ولكن لا يهم الآن الأسباب، فالمرض ينتشر بسرعة البرق، وأصبحت مدينة ووهان مصدر الوباء، الأمر الذي جعل الحكومة تمنع دخول أو خروج أحد منها، يحاول الباحثون الآن البحث عن مصل مضاد للمرض، وتم التوصل إلى علاج تجريبي، ولكن لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي، وذلك نقلا عن "theverge".
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مارس الرياضة بانتظام.. قلتها يؤدي إلى سرطان الثدي

في كل يوم توجد العديد من الدراسات والأبحاث التي توضح أهمية ممارسة الرياضة، وخاصة أن النتائح وضحت فاعليتها في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية والحماية من الأمراض المزمنة الأخرى، على سبيل المثال المشي لـ30 دقيقة يوميًا يضمن لك قلب صحي، على الجانب الآخر قلة النشاط البدني واهمال الرياضة، ينتج عنه العديد من الأمراض، التي تتزايد وتظهر عند التقدم بالعمر، على سبيل المثال ارتفاع ضغط الدم والاكتئاب وسرطان الثدي وأمراض الكلى، وذلك نقلًا عن موقع "boldsky".
نظام نباتي

تناول أطعمة نباتية تجنبك التهاب المسالك البولية

من أكثر العادات الصحية اتباع نظام نباتي صحي غني بالعناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم، كما يساعد في فقدان الوزن بشكل سريع، والحفاظ على الجسم من الأمراض، وخاصة مرض السمنة والسكري، لذا ينصح بتناول الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، إضافة إلى البقوليات والحبوب الكاملة والبذور والمكسرات والتوابل والأعشاب كالريحان والفلفل الأسود والروزماري، وأخر ما جاءت به الدراسات أن النظام الغذائي النباتي يحمي من عدوى الجهاز البولي على المدى البعيد، وذلك حسبما صرح الموقع الهندي "timesofindia".
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مشروب-الكاكاو-بالموز

كوب من الكاكاو يساعد في فقدان الوزن وضبط ضغط الدم

الشوكولاتة بجميع مشتقاتها تعتبر بمنزلة هوس لعديد من الأشخاص، فبجانب مذاقها الرائع، تمد الجسم بعديد من الفوائد الصحية والعلاجية، وخاصة الشوكولاتة الداكنة، كما أن مسحوق الكاكاو -وهو أحد مشتقاتها- يتميز بقيمة غذائية عالية، ويقدم للجسم العديد من الفوائد، على سبيل المثال كوب من الكاكاو الدافئ يقلل من ضغط الدم المرتفع، كما يقلل من معدلات الاكتئاب التي تصيب الجسم، نتيجة التوتر، وبالنسبة للعناصر، غني بالكالسيوم والبروتين والحديد، وغيرها من العناصر، نقلا عن "boldsky".
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الجوع خطر.. 5 بدائل سريعة للوجبات «إذا كنت مشغولا»

في الوقت الحالي أصبحت الحياة سريعة، نصارع جميعًا من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، لا نلتفت إلى حالتنا النفسية أو الصحة الجسدية، ما يؤدي إلى الإصابة بأمراض العصر، مثل التوتر والاكتئاب والسمنة وأمراض الضغط والسكري، لذا لا بد من اتباع أنظمة غذائية صحية غنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، بما في ذلك المعادن والفيتامينات والألياف الغذائية، لكن بالنسبة للأشخاص الذين لا يملكون وقتًا، حاول الخبراء وضع بعض من الأنظمة الغذائية التي تساعدهم، وفقا لـ"boldsky".
الملح-الفلفل-الليمون

عالج التهاب الحلق والبرد بالملح والليمون والفلفل

تتميز الوصفات الطبيعية بخلط مجموعة من المكونات، كلًا منهما يحتوي على عناصر غذائية فعالة تساعد بشكل ما، على سبيل المثال يقال أن الزنجبيل بالقرفة، يعمل على محاربة السمنة والوقاية من مرض السكري والزهايمر، كما أن الليمون والنعناع مزيج رائع يساعد في التخلص من عسر الهضم، وتقوية العضلات، وتنشيط الدورة الدموية، ولكن هل سمعت مسبقًا عن خليط يتكون من الفلفل والملح والليمون؟ يعالج نزلات البرد والأنفلونزا، كما أنه يخلصك من التهاب الحلق المزعج، وذلك نقلًا عن "boldsky".
العسل-والقرفة

هل تساعد القرفة في فقدان الوزن؟ تنشط الدهون البنية

تتميز التوابل بعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك الكركم، حيث يحتوي على مركب الكركمين، الذي يعمل على مكافحة السرطان والجذور الحرة، وبالنسبة للقرفة توجد العديد من الأبحاث التي توضح أهميتها، فهي تعمل على تنظيم السكر بالدم، كما تعزز من الجهاز المناعي بشكل كبير، حيث تتميز بخصائص مضادة للفيروسات والفطريات، كما أنها تحسن من عملية الهضم، وتحمي من الإمساك والتشنجات، وتعزز أيضًا من وظائف المخ، ولكن هل تساعد في فقدان الوزن، وذلك نقلًا عن موقع "timesofindia".
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