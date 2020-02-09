استبدل الملح بالتوابل.. وحافظ على صحة جسمك

تحرير:إسراء سليمان ٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٠ ص

تقليل الملح بالطعام

ينصح دائمًا باستخدام كمية أقل من الملح في طعامك، وخاصة بالنسبة لمرضى ضغط الدم المرتفع، حيث أن تناول كميات كبيرة من الملح، يؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة، على سبيل المثال يؤثر بشكل سلبي على القلب والأوعية الدموية، وليس ذلك فقط، بل يؤدي إلى الإصابة بسرطان الأمعاء وأمراض الكلى والصداع والتورم وزيادة الوزن بالجسم، لذا عليك بتقليل استهلاكك من الملح تدريجيًا، بمساعدة بعض من النصائح المقدمة من قبل خبراء التغذية، وذلك نقلًا عن موقع "timesofindia".

أولاً وقبل كل شيء، يجب عليك قراءة الملصقات الغذائية بانتظام، وخاصة عند شراء الأطعمة المصنعة مثل رقائق البطاطس أو غيرها من الوجبات الخفيفة، كما أن القيمة الغذائية من الأشياء الهامة، التي يجب ملاحظتها، فينصح بالحفاظ على استهلاك أقل من 2300 ملج من الملح أو أقل يوميًا. استخدام التوابل أيضًا يمنحك نكهة رائعة،