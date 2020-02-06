البورصة تربح 5.3 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع

تحرير:أحمد البرماوي ٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٠ م

البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس على ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وحقق رأس المال السوقى للبورصة مكاسب بنحو 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 712.624 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 14105 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.51 % ليغلق عند مستوى 1274 نقطة. وبلغ حجم التداول على الأسهم 176 مليون ورقة مالية بقيمة 4.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 25 ألف عملية لعدد 179 شركة، وارتفعت أسهم 94 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 37 شركة.

وبالأمس أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء على ارتفاع جماعي، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 5.6مليار جنيه ليغلق عند مستوى 707 مليار جنيه بدعم من مشتريات الأجانب. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 13987.16نقطة، وارتفع