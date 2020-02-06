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البورصة تربح 5.3 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع

تحرير:أحمد البرماوي ٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٠ م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس على ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وحقق رأس المال السوقى للبورصة مكاسب بنحو 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 712.624 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 14105 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.51 % ليغلق عند مستوى 1274 نقطة. وبلغ حجم التداول على الأسهم 176 مليون ورقة مالية بقيمة 4.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 25 ألف عملية لعدد 179 شركة، وارتفعت أسهم 94 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 37 شركة.
وبالأمس أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء على ارتفاع جماعي، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 5.6مليار جنيه ليغلق عند مستوى 707 مليار جنيه بدعم من مشتريات الأجانب. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 13987.16نقطة، وارتفع
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وزير الاتصالات في مقر المصرية للاتصالات

وزير الاتصالات: الشركة المصرية للاتصالات ليست للبيع

قام اليوم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية يرافقهما المهندس عادل حامد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات بافتتاح منفذ خدمة عملاء المنصورة التابع للمصرية للاتصالات، وذلك لتقديم كل خدمات الاتصالات المتكاملة وخدمات الدعم الفني لخدمة ما يقرب من 700000 عميل، جاء ذلك خلال زيارة السيد الوزير لمحافظة الدقهلية لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.
دولار

الدولار يتراجع أمام الجنيه في البنوك ويفقد قرشين

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء حوالي قرشين من قيمتها أمام الجنيه. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك البركة ليسجل نحو 15.83 جنيه للبيع، و15.73 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في المصرف المتحد ليسجل أقل سعر بنحو 15.81 جنيه للبيع، و15.71 جنيه للشراء، بينمل بلغ أعلى سعر للدولار في بنك المشرق ليسجل نحو 15.88 جنيه للبيع، و15.78 جنيه للشراء.
اسعار-الذهب-دهب (6)

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 685 جنيه

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي جنيهين، وذلك على الرغم من هبوط سعر المعدن الأصفر عالميًا، وسجل سعر الأوقية نحو 1562 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
وزير الاتصالات يفتتح مكاتب بريد الدقهلية

وزير الاتصالات يفتتح مكتبي بريد جديلة وطلخا المتطورة

قام اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية يرافقهما عصام الصغير رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد بافتتاح مكتبي بريد جديلة وطلخا بعد تطويرهما وتحويلهما الي مراكز خدمات بريدية متكاملة تقدم كافة الخدمات البريدية والمجتمعية للمواطنين، وصرح عصام الصغير بأن هذا الافتتاح يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة التي ينفذها البريد المصري والتي تهدف الي تحويل مكاتب البريد الي مراكز خدمات بريدية متكاملة تقدم جميع الخدمات الحكومية الالكترونية.
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بورصة

البورصة تربح 5.6 مليار جنيها بدعم مشتريات المصريين

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع جماعي، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 5.6مليار جنيه ليغلق عند مستوى 707 مليار جنيه بدعم من مشتريات الأجانب. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 13987.16نقطة، وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.34 % ليصل إلى مستوى 1267.94نقطة، وصعد مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 1390.9 نقطة.
البورصه

2.2 مليار جنيها خسائر للبورصة بختام تعاملات الإثنين

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاثنين على تراجع جماعي ، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 704.08 مليار جنيه وسط مبيعات أجنبية. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 13878.33 نقطة،وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 0.3 % ليصل إلى مستوى 1265.49 نقطة، وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1383.2757 نقطة.
بورصة (2)

البورصة تربح 1.5 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع

? أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الخميس، على أداء متباين، وحقق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 695.764 مليار جنيه، مدفوعة بعمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين والأجانب، في حين مالت تعاملات العرب نحو البيع في نهاية الجلسة. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 نحو 0.17% ليغلق عند مستوى 13728 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX70 بنسبة 0.41%، ليغلق عند مستوى 534 نقطة.
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