مصرع 13 شخصا في حادث مروع بطريق أسوان الصحراوي

تحرير:محمد أبو زيد ٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٢ م

حادث - أرشيفية

لقي 13 شخصا مصرعهم، في حادث تصادم بشع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل على الطريق الصحراوى الغربى أسوان - القاهرة، حيث تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم لسيارة ميكروباص أجرة بشاحنة نقل قبل مدخل الكمين الصحراوي الغربي أسوان - القاهرة، ووجود متوفين ومصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتم الدفع بـ14 سيارة إسعاف لنقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى.

وأسفر الحادث عن وفاة كلا من: عبد الصادق يوسف 51 عامًا، وجمال سقا عبدالله 26 عامًا، وليلى حامد 48 عاما، وعاطف وهبي الظاهر، 45 عامًا، ومحمد بدر 30 عامًا، ورامي إبراهيم 47 عامًا، و7 جثث مجهولين الهوية. تم نقل 9 جثامين منهم إلى مشرحة أسوان العمومية، و4 إلى مشرحة التأمين الصحي، فيما نقل المصابين إلى مستشفى