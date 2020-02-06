جريمة

مصرع 13 شخصا في حادث مروع بطريق أسوان الصحراوي

تحرير:محمد أبو زيد ٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٢ م
حادث - أرشيفية
حادث - أرشيفية
لقي 13 شخصا مصرعهم، في حادث تصادم بشع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل على الطريق الصحراوى الغربى أسوان - القاهرة، حيث تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم لسيارة ميكروباص أجرة بشاحنة نقل قبل مدخل الكمين الصحراوي الغربي أسوان - القاهرة، ووجود متوفين ومصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتم الدفع بـ14 سيارة إسعاف لنقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى.
وأسفر الحادث عن وفاة كلا من: عبد الصادق يوسف 51 عامًا، وجمال سقا عبدالله 26 عامًا، وليلى حامد 48 عاما، وعاطف وهبي الظاهر، 45 عامًا، ومحمد بدر 30 عامًا، ورامي إبراهيم 47 عامًا، و7 جثث مجهولين الهوية. تم نقل 9 جثامين منهم إلى مشرحة أسوان العمومية، و4 إلى مشرحة التأمين الصحي، فيما نقل المصابين إلى مستشفى
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قوات-الشرطة (2)

القبض على عصابة سرقة المواد البترولية في المنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابي، لقيامهم بسرقة كمية من المواد البترولية من خط أنابيب البترول الخاص بإحدى شركات أنابيب البترول والمار بأحدى الأراضى الزراعية بدائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية. تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم 9 أشخاص مقيمين بالمنوفية، لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة، إذ تم ضبط 7 من المتهمين، وبحوزتهم: فرد خرطوش و3 طلقات من ذات العيار ومسدس صوت ودراجتين نارية بدون لوحات، وسلاح أبيض "سنجة".
وزير الداخلية 2

النائب العام يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة الـ68

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الخميس، المستشار حمادة الصاوي النائب العام، يرافقه وفد من السادة أعضاء النيابة العامة، بمقر وزارة الداخلية؛ لتقديم التهنئة للوزير ورجال الشرطة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ68. وخلال اللقاء أعرب النائب العام عن خالص تقديره لجهود رجال الشرطة وتضحياتهم المبذولة خلال مسيرة أداء واجبهم الوطني لتحقيق الأمن، مؤكدًا أن الأوطان تبنى بسواعد أبنائها المخلصين، وأن عامل الأمن والاستقرار يُمثل أساس بناء الشعوب ونهضتها.
سرقة-بالاكراه

حل لغز سرقة ربع مليون جنيه من موظفى «مياه القليوبية»

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات سرقة مبلغ مالى من موظفى شركة المياه بالقليوبية بعدما تبلغ لمركز شرطة القناطر الخيرية من مسئول خزينة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية ومشرف تحصيل بذات الشركة، يقيمان بدائرة المركز، أنهما حال توجههما من فرع الشركة إلى فرع أحد البنوك بدائرة المركز مستقلان دراجة نارية "خاصة بالثانى"، وبحوزتهما مبلغ 273,520 جنيه بداخل حقيبة يد اعترض طريقهما سيارة ملاكى ترجل منها مجهولان بحوزة أحدهما سلاح نارى، واستوليا منهما على الحقيبة.
سجن

خلال 48 ساعة.. ضبط مسجون غافل الحراسة وهرب

نجحت قوات الأمن بمديرية أمن الإسكندرية، في استعادة مجرم هارب من المحكمة البحرية بمنطقة المنشية وسط المدينة، بعد أن تمكن من مغافلة الحرس المسؤول عنه في أثناء التحقيق معه في الاستشكال الذي تقدم به على خلفية صدرو حكم ضده بالسجن 7 سنوات، إذ تمكنت القوات من ضبطه بعد 48 ساعة فقط من هربه، إذ تم توزيع نشرة بجميع الأقسام والأكمنة اللازمة وتم محاصرة المتهم في الأماكن التي يمكن أن يتردد عليها فور تمكنه من الهرب ونجحت القوات في تحديد موقعه وضبطه وإعادته إلى محبسه مرة أخرى، وخضوعه للتحقيق بمعرفة النيابة المختصة بمجمع محاكم الإسكندرية.
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«بينهم أطفال».. مصرع 4 وإصابة 8 في حادث ببني سويف

حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بعد الشيخ فضل في إتجاه المنيا، أسفر عن مصرع 4 أشخاص فيما أصيب 8 آخرون، ما أدى إلى دفع مرفقي بني سويف والمنيا بسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، إذ تبين إصابة كلا من: «مهرائيل ميخائيل ناجح، 14عاما، وأيمن ميخائيل ناجح 18 عاما، وإيزيس حنا جرجس 45 عاما، وعماد عيد فهيم 37 عاما، ونشوي عادل عزيز 45 عاما، وعلاء صفا فتحي 21 عاما، وأبانوب عماد عيد 7 سنوات، وروجينا عماد عيد 3 سنوات»، وتنوعت الإصابات ما بين جروح وكدمات متفرقة بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي.
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إصابة 13 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق المريوطية

انقلاب سيارة ميكروباص بطريق المريوطية جنوب الجيزة تسبب في إصابة 13 شخصا بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم. غرفة عمليات إدارة مرور الجيزة، تلقت بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق المريوطية. وكشفت المعاينة الأولية أنه أثناء سير سيارة ميكروباص قادمة من الهرم، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى لانقلابها بالقرب من كوبري "أبو صير"، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
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مصرع 5 عمال وإصابة آخر في حادث تصادم بطريق السخنة

حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما ملاكي وأخرى ربع نقل على الطريق الدائري الأوسطي في الاتجاه القادم من طريق السخنة إلى اتجاه القاهرة أسفر عن مصرع 5 عمال، بينما أصيب آخر، وتم نقلهم إلى المستشفى. الإدارة العامة لمرور القاهرة تلقت بلاغًا من الخدمات المعنية بوقوع حادث؛ مما تسبب في ظهور كثافات مرورية عالية على الدائري الأوسطي في الاتجاه القادم من طريق العين السخنة إلى القاهرة. بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث اصطدام بين سيارة ملاكي وسيارة نقل ومصرع 5 عمال من مستقليها، وتم نقل الجثث والمصاب إلى المستشفى، ورفع آثار الحادث من على الطريق.
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إصابة 12 عاملًا في انقلاب سيارة ميكروباص بسمنود

انقلاب سيارة ميكروباص تابع لشركة تصنيع ملابس بطريق سمنود -المحلة بمحافظة الغربية مساء اليوم، أسفرت عن أصابة 12 عاملا من مستقلي السيارة. اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز سمنود، يفيد بإنقلاب سيارة ميكروباص بطريق سمنود، ووجود مصابين. على الفور انتقلت قوة من رجال الشرطة إلى موقع الحادث، إذ تم الدفع بسيارات الاسعاف لنقل المصابين لمستشفى سمنود العام، لتلقي العلاج ماعدا حالة واحدة تم تحويلها لمستشفى جامعة المنصورة، حيث تبين من الفحص انقلاب ميكروباص يستقلها 12عاملا بمصنع ملابس بسمنود ما تسبب في إصابة الركاب.
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