جريمة

القبض على عصابة سرقة المواد البترولية في المنوفية

تحرير:محمد أبو زيد ٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٥١ م
قوات الشرطة - أرشيفية
قوات الشرطة - أرشيفية
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابي، لقيامهم بسرقة كمية من المواد البترولية من خط أنابيب البترول الخاص بإحدى شركات أنابيب البترول والمار بأحدى الأراضى الزراعية بدائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية. تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم 9 أشخاص مقيمين بالمنوفية، لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة، إذ تم ضبط 7 من المتهمين، وبحوزتهم: فرد خرطوش و3 طلقات من ذات العيار ومسدس صوت ودراجتين نارية بدون لوحات، وسلاح أبيض "سنجة".
بمناقشة المتهمين المضبوطين، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد باقي عناصر التشكيل، وهم سائقين مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، ومالك مخزن، مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة، وعاطل مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية. عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع مديريتي أمن القاهرة والجيزة، تم ضبط
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مصرع 13 شخصا في حادث مروع بطريق أسوان الصحراوي

لقي 13 شخصا مصرعهم، في حادث تصادم بشع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل على الطريق الصحراوى الغربى أسوان - القاهرة، حيث تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم لسيارة ميكروباص أجرة بشاحنة نقل قبل مدخل الكمين الصحراوي الغربي أسوان - القاهرة، ووجود متوفين ومصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتم الدفع بـ14 سيارة إسعاف لنقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى.
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خلال 48 ساعة.. ضبط مسجون غافل الحراسة وهرب

نجحت قوات الأمن بمديرية أمن الإسكندرية، في استعادة مجرم هارب من المحكمة البحرية بمنطقة المنشية وسط المدينة، بعد أن تمكن من مغافلة الحرس المسؤول عنه في أثناء التحقيق معه في الاستشكال الذي تقدم به على خلفية صدرو حكم ضده بالسجن 7 سنوات، إذ تمكنت القوات من ضبطه بعد 48 ساعة فقط من هربه، إذ تم توزيع نشرة بجميع الأقسام والأكمنة اللازمة وتم محاصرة المتهم في الأماكن التي يمكن أن يتردد عليها فور تمكنه من الهرب ونجحت القوات في تحديد موقعه وضبطه وإعادته إلى محبسه مرة أخرى، وخضوعه للتحقيق بمعرفة النيابة المختصة بمجمع محاكم الإسكندرية.
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«جثة وخيانة».. كواليس مقتل سائق «توك توك» في شبرا

جثة سائق بمنطقة بهتيم وبها عدة طعنات بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، شكلت لغزا للأجهزة الأمنية قبل أن تنجح في فك شفراته، إذ كشفت تحريات رجال المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة الزوجة وعشيقها مالك مخبز حيث استدرج العشيق المجني عليه بحجة العشاء سويا وعقد العزم على التخلص منه خشية افتضاح أمرهما، وبعد قتله استولى على "التوك توك" الخاص به وتليفونه المحمول وسلمهما للزوجة المتهمة. كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارًا بالعثور على جثة سائق بمنطقة بهتيم وبها عدة طعنات متفرقة بالبطن والصدر وعثر معه على حافظة نقوده ومبلغ مالي.
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وقف شاب جامعي أعلى كوبري النيل في مدينة المنيا، وفي لحظات ألقى بنفسه في مياه النيل ليلقى مصرعه غرقا في الوقت الذي لم ينجح فيه الأهالي من إنقاذه وتم انتشال الجثة. تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من قسم شرطة المنيا بعثور أهالي مدينة المنيا على جثة شاب ملقاه بنهر النيل.
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