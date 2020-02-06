القبض على عصابة سرقة المواد البترولية في المنوفية

تحرير:محمد أبو زيد ٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٥١ م

قوات الشرطة - أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابي، لقيامهم بسرقة كمية من المواد البترولية من خط أنابيب البترول الخاص بإحدى شركات أنابيب البترول والمار بأحدى الأراضى الزراعية بدائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية. تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم 9 أشخاص مقيمين بالمنوفية، لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة، إذ تم ضبط 7 من المتهمين، وبحوزتهم: فرد خرطوش و3 طلقات من ذات العيار ومسدس صوت ودراجتين نارية بدون لوحات، وسلاح أبيض "سنجة".

بمناقشة المتهمين المضبوطين، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد باقي عناصر التشكيل، وهم سائقين مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، ومالك مخزن، مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة، وعاطل مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية. عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع مديريتي أمن القاهرة والجيزة، تم ضبط