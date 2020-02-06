رياضة

المصري يخطف تعادلا قاتلا من طنطا في الدوري

تحرير:علي الزيني ٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:١٢ م
المصري
المصري
حسم التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري ونظيره طنطا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق البورسعيدي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب المسابقة، ويمتلك مباراتين مؤجلتين، في المقابل جاء أبناء السيد البدوي في المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة، بفارق نقطة عن فريق مصر المقاصة الذي يحتل المركز السابع عشر وقبل الأخير.
فريق طنطا نجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 20، عن طريق إسلام فؤاد، بعدما استقبل عرضية أحمد قطاوي، برأسية في الشباك، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني لأبناء السيد البدوي، بعد ركنية نفذها إيهاب سمير، قابلها فؤاد بتسديدة في الشباك. وفي الدقيقة 37، أدرك محمد جابر هدف تقليص الفارق لفريق المصري، بعدما
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مرتضى منصور لـ تركي آل الشيخ: انتظر مفاجآتي

رد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تصريحات تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، التي نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتحدث رئيس القلعة البيضاء في تصريحات صحفية، مساء اليوم الخميس، قائلا: "صبري عليك نفذ وانتظر مفاجآتي ليك". وأعلن مرتضى عن إزالة اللافتة المكتوب عليها اسم تركي آل الشيخ من على المبنى الاجتماعي بنادي الزمالك، بسبب استفزازه المستمر لجماهير الزمالك مؤخرًا.
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اتحاد الكرة يعلن إقامة لقاء الأهلي والزمالك في موعده

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020، في موعدها، وجاء في بيان الجبلاية: "أكد الاتحاد المصري لكرة القدم عزمه على إقامة مباراة الأهلي والزمالك ضمن مسابقة الدوري الممتاز المحدد لها يوم 24 فبراير الحالي في موعدها المعلن، وأنه ليس هناك أي نية لدى الاتحاد بتأجيل المباراة مرة أخرى، وهي المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع للمسابقة وما صاحب هذا التأجيل من تأثير سلبي على مواعيد وارتباطات الأندية المصرية محليا وقاريا".
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عمرو جمال: موسيماني مدرب جريء ويُطمع المنافس

أشاد عمرو جمال مهاجم نادي طلائع الجيش، ببيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، مشددا أنه تمنى أن يلاقي الأهلي مجددا في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وذلك حسبما أفاد خلال استضافته بقناة النهار. وقال عمرو جمال: "كتبت تعليقا قبل القرعة على صفحة النادي الأهلي (يارب صن داونز).. ظروف الخسارة بالخمسة لن تتكرر ولو بعد 100 سنة، وكنت أعلم ظروف المباراة لأنني كنت بصفوف الأهلي، ولم أفهم ما حدث، لن أحكم على زملائي ولكن بدأنا المباراة بشكل خاطيء فنيا".
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بيراميدز-وادي دجلة (1)

أنطوي يقود تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي

استقر الكرواتي أنتي شاشيتش مدرب بيراميدز على تشكيل فريقه المتوقع الذي سيخوض به مواجهة الأهلي في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الخميس في قمة مباريات الجولة السادسة عشر ضمن مسابقة الدوري الممتاز، ويقودها تحكيميا إبراهيم نور الدين كحكم ساحة، يعاونه وأحمد حسام ومحمود أبو الرجال، والحكم الرابع عمرو الشناوي. ويدخل بيراميدز المباراة واضعا الثلاثة نقاط أمامه ويرغب في تقليص عدد النقاط بينه وبين المربع الذهبي حيث يمتلك الفريق الأزرق 26 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الاتحاد السكندري الذي يقبع في المركز الرابع ونقطتين عن المركز الثالث الذي يحتله الزمالك.
الاهلي-والمقاولون العرب (2)

تعرف على تشكيل الأهلى المتوقع أمام بيراميدز

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تشكيل فريقه المتوقع الذي سيخوض به مواجهة بيراميدز في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الخميس في قمة مباريات الجولة السادسة عشر ضمن مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويقودها تحكيميا إبراهيم نور الدين. ويدخل الأهلي هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد تأهله لدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا، ويطمح في استمرار سلسلة انتصاراته في المسابقة المحلية حيث خاض الأحمر 12 مباراة فاز في جميعهم وحصد 36 نقطة، ويتصدر جدول ترتيب الدوري العام.
عبد-السعيد-بيراميدز (1)

قمة نارية بين الأهلي وبيراميدز في الدوري

يحل الفريق الأول لكرة الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره بيراميدز في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الخميس في قمة مباريات الجولة السادسة عشر ضمن مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويقودها تحكيميا إبراهيم نور الدين كحكم ساحة، يعاونه وأحمد حسام ومحمود أبو الرجال، والحكم الرابع عمرو الشناوي. يدخل الأهلي هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد تأهله لدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا، ويطمح في استمرار سلسلة انتصاراته في المسابقة المحلية حيث خاض الأحمر 12 مباراة فاز في جميعهم وحصد 36 نقطة، ويتصدر جدول ترتيب الدوري العام.
بيراميدز- والمصري‎ (2)

تعرف على مواجهات المصري وبيراميدز في الكونفدرالية

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي عن وقوع المصري البورسعيدي في مواجهة قوية أمام نهضة بركان المغربي، فيما يلاقي بيراميدز نظيره زاناكو الزامبي، وأقيمت القرعة مساء اليوم، الأربعاء، في أحد فنادق القاهرة. ومن المنتظر أن يخوض المصري مباراة الذهاب من الدور ربع النهائي على ملعبه أحد أيام 28، 29 فبراير أو 1 مارس، على أن يخوض مباراة الإياب خارج ملعبه أحد أيام 6، 7 أو 8 مارس، فيما يلعب بيراميدز مباراة الذهاب خارج أرضه، على أن يخوض مواجهة الإياب على ملعبة.
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