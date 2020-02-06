المصري يخطف تعادلا قاتلا من طنطا في الدوري

تحرير:علي الزيني ٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:١٢ م

المصري

حسم التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري ونظيره طنطا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق البورسعيدي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب المسابقة، ويمتلك مباراتين مؤجلتين، في المقابل جاء أبناء السيد البدوي في المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة، بفارق نقطة عن فريق مصر المقاصة الذي يحتل المركز السابع عشر وقبل الأخير.

فريق طنطا نجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 20، عن طريق إسلام فؤاد، بعدما استقبل عرضية أحمد قطاوي، برأسية في الشباك، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني لأبناء السيد البدوي، بعد ركنية نفذها إيهاب سمير، قابلها فؤاد بتسديدة في الشباك. وفي الدقيقة 37، أدرك محمد جابر هدف تقليص الفارق لفريق المصري، بعدما