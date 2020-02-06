رياضة

مرتضى منصور لـ تركي آل الشيخ: انتظر مفاجآتي

تحرير:علي الزيني ٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:١٥ م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
رد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تصريحات تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، التي نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتحدث رئيس القلعة البيضاء في تصريحات صحفية، مساء اليوم الخميس، قائلا: "صبري عليك نفذ وانتظر مفاجآتي ليك". وأعلن مرتضى عن إزالة اللافتة المكتوب عليها اسم تركي آل الشيخ من على المبنى الاجتماعي بنادي الزمالك، بسبب استفزازه المستمر لجماهير الزمالك مؤخرًا.
وكان الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، قد كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "كنت أتمنى لو سمحت لنا القرعة بمواجهة نادي الزمالك؛ لأنه الأسهل والطريق السلس للعبور مع كامل احترامي لنادي الزمالك وجمهوره الذي أحترمه، أنا باتكلم كرة قدم ومستوى فني خلال هذا الموسم". وبعد قرعة ربع نهائي
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المصري يخطف تعادلا قاتلا من طنطا في الدوري

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مران الزمالك.. تأهيل عبدالله وجلسة كارتيرون

واصل فريق الزمالك تدريباته بعد التعادل مع مازيمبي الكونغولي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، على ملعب استاد السلام ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وبدأ المران بجلسة كارتيرون والجهاز المعاون، من أجل مناقشة الأخطاء التي وقع فيها الفريق خلال مواجهة أمس. وحرص الجهاز الفني على تخصيص فقرة تأهيلية في المران لكل من فرجاني ساسي، محمد عبد الشافي، أحمد سيد زيزو في الجيم لمعالجة الإرهاق، وأدى أشرف بن شرقي تدريبات علاجية بعد الإصابة التي تعرض لها خلال عمليات الإحماء قبل مباراة مازيمبي.
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أثار مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجدل والغموض، بتغريدة نشرها مساء اليوم الخميس، على صفحتة الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلًا:"دائما نعطى للمكان الذى ننتمى له كل ما لدينا ولكن عندما لا يكون السبب منك لا تملك غير المشاهده . انتو فين . كلام بس فين الافعال". وخرج مؤمن زكريا من قائمة فريق الأهلي للموسم الجديد بسبب إصابة يعاني منها، ولا يشارك اللاعب في التدريبات في الوقت الحالي، ويؤدي جلسات علاج 4 مرات أسبوعيًا.
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