مرتضى منصور لـ تركي آل الشيخ: انتظر مفاجآتي

تحرير:علي الزيني ٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:١٥ م

مرتضى منصور

رد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تصريحات تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، التي نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتحدث رئيس القلعة البيضاء في تصريحات صحفية، مساء اليوم الخميس، قائلا: "صبري عليك نفذ وانتظر مفاجآتي ليك". وأعلن مرتضى عن إزالة اللافتة المكتوب عليها اسم تركي آل الشيخ من على المبنى الاجتماعي بنادي الزمالك، بسبب استفزازه المستمر لجماهير الزمالك مؤخرًا.

وكان الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، قد كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "كنت أتمنى لو سمحت لنا القرعة بمواجهة نادي الزمالك؛ لأنه الأسهل والطريق السلس للعبور مع كامل احترامي لنادي الزمالك وجمهوره الذي أحترمه، أنا باتكلم كرة قدم ومستوى فني خلال هذا الموسم". وبعد قرعة ربع نهائي