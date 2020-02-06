مصر الأولى عالميا في إنتاج زيتون المائدة

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرا من العلاقات الزراعية الخارجية بالوزارة، يفيد باحتلال مصر للمركز الأول عالميا في إنتاج زيتون المائدة طبقا للتقرير الرسمي الذي أصدر المجلس الدولي للزيتون (IOC) حول الإنتاج العالمي لزيتون المائدة خلال 2020/2019، وقال إن هذه هي ثمار المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، عام 2015 بزراعة 100 مليون شجرة زيتون بالإضافة إلى التعاون البًناء بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مع المجلس المصري للزيتون وأيضا المجلس الدولي للزيتون الذي كانت تتراسه مصر خلال عام 2020/2019.
وتضمن تقرير المجلس الدولي للزيتون، الذي يتخذ من أسبانيا مقرا له زيادة الإنتاج العالمي بنسبة 13.9% لتصل إلى 2925،500 طن مقارنة بـ2569000 طن تم إنتاجها في موسم 2018/2019.وأشار التقرير، إلى أنه من المتوقع أن تحتل مصر زمام المبادرة من إسبانيا بمحصول يبلغ 690،000 طن من الزيتون مقارنة بـ 497،000 في العام
وتضمن تقرير المجلس الدولي للزيتون، الذي يتخذ من أسبانيا مقرا له زيادة الإنتاج العالمي بنسبة 13.9% لتصل إلى 2925،500 طن مقارنة بـ2569000 طن تم إنتاجها في موسم 2018/2019.
وأشار التقرير، إلى أنه من المتوقع أن تحتل مصر زمام المبادرة من إسبانيا بمحصول يبلغ 690،000 طن من الزيتون مقارنة بـ 497،000 في العام الماضي، في حين سوف تتراجع أسبانيا إلى المركز الثاني بـ 500،000 طن، بانخفاض 16? عن 580،000 طن تم إنتاجها في الموسم السابق. وأن يحتفظ كبار المنتجين الآخرين مثل الجزائر والمغرب بمستويات العام السابق للمحصول، حيث بلغ الإنتاج 300 ألف طن و 130 ألف طن على التوالي.
ومن المتوقع أيضا انخفاض طفيف في تركيا، حيث يقدر المحصول بـ414،000 طن مقارنة بـ 423،000 طن في الموسم السابق.
وحققت إيطاليا زيادة كبيرة بنسبة 85?، حيث قفزت من 40،000 طن العام الماضي، إلى 74،000 طن في موسم 2019 /20، لكنها لا تزال منخفضة من حيث الحجم مقارنةً بمنافسيها الكبار.
وقال الدكتور عادل خيرت رئيس المجلس المصري للزيتون، إنه تم زراعة حوالي 53 مليون شجرة زيتون من مبادرة رئيس الجمهورية، وأن أمام مصر فرصة واعدة للاستثمار في زراعة الزيتون، لأنه يتناسب مع الظروف المصرية في ظل تحديات ندرة الأرض والمياه. وتجود زراعته في المناطق الصحراوية ويتحمل درجة ملوحة مياه عالية، بالإضافة الى فوائده الكثيرة الاقتصادية والصحية والبيئية، كما يحقق أهداف التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة.
وأضاف خيرت، أن المؤتمر الدولي الذي عقد بالقاهرة في أبريل الماضي، حول فرص الاستثمار في مجال الزيتون بمصر قد بدأ في إعطاء نتائج طيبة من خلال توافد مستثمرين أجانب للاستثمار في زراعة الزيتون بمشروع المليون ونصف المليون فدان وأيضا من خلال زيادة التعاون مع المؤسسات الدولية مثل الفاو والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار.