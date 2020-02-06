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مصر الأولى عالميا في إنتاج زيتون المائدة

٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٢ م
زيتون
زيتون
تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرا من العلاقات الزراعية الخارجية بالوزارة، يفيد باحتلال مصر للمركز الأول عالميا في إنتاج زيتون المائدة طبقا للتقرير الرسمي الذي أصدر المجلس الدولي للزيتون (IOC) حول الإنتاج العالمي لزيتون المائدة خلال 2020/2019، وقال إن هذه هي ثمار المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، عام 2015 بزراعة 100 مليون شجرة زيتون بالإضافة إلى التعاون البًناء بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مع المجلس المصري للزيتون وأيضا المجلس الدولي للزيتون الذي كانت تتراسه مصر خلال عام 2020/2019.
وتضمن تقرير المجلس الدولي للزيتون، الذي يتخذ من أسبانيا مقرا له زيادة الإنتاج العالمي بنسبة 13.9% لتصل إلى 2925،500 طن مقارنة بـ2569000 طن تم إنتاجها في موسم 2018/2019.وأشار التقرير، إلى أنه من المتوقع أن تحتل مصر زمام المبادرة من إسبانيا بمحصول يبلغ 690،000 طن من الزيتون مقارنة بـ 497،000 في العام
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تعليم الإسكندرية: حظر استخدام العقاب البدني

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة والإجراءات الاحترازية للوقاية من نزلات البرد والأمراض المعدية بشتى أنواعها، بصيانة دورات المياه بشكل دوري والمحافظة على نظافتها بالمطهرات اللازمة، وعمل لوحات إرشادية بكل مدرسة تشمل طرق الوقاية وعمل ندوات توعية للطلاب والتثقيف الصحي للطلاب، بداية من طابور الصباح والإذاعة المدرسية ونشر الدليل الإرشادي المعد من وزارة الصحة والسكان، للوقاية من الأمراض بالإدارات والمدارس وتفعيل قرار اللجنة الداخلية للصحة المدرسية رقم 74 لعام 2014 للمحافظة على صحة الطلاب.
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سامح شكري يلتقي وزيرة الخارجية الكينية الجديدة

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، وزيرة الخارجية الكينية الجديدة رايتشل أومامو، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة العادية رقم 36 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 6و7 فبراير 2020. وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري حرص خلال اللقاء على تهنئة الوزيرة الكينية لتوليها منصبها شهر يناير الماضي، كما أعرب عن تطلعه إلى مواصلة التعاون والتنسيق القائم بين البلدين.
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شكري يترأس اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي

ترأس، اليوم الخميس، وزير الخارجية سامح شكري، الدورة العادية رقم 36 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والتي تستمر حتى غد الجمعة، والتي تأتي تحضيرا للدورة العادية رقم 33 لقمة رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي المقرر لها يومي 9 و10 فبراير الجاري، وفي تصريح للمستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن شكري ألقى الكلمة الافتتاحية للاجتماع، أبرز خلالها ما تحقق على مدار العام الماضي - الذي ترأست مصر خلاله الاتحاد الإفريقي - من إنجازات فارقة في مسيرة العمل الإفريقي المشترك على مختلف الأصعدة.
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رئيس الأركان: قواتنا ماضية في اقتلاع جذور الإرهاب

تفقد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددًا من الأكمنة والارتكازات الأمنية على الطرق والمحاور الرئيسة بشمال سيناء، وتابع مراحل سير العمليات العسكرية وإجراءات التأمين من مركز العمليات الدائم بالعريش، والذي يؤدي مهامه في تنفيذ الخطط الأمنية المحكمة للقضاء على العناصر الإرهابية وإحكام السيطرة الأمنية على شبه جزيرة سيناء، والتقى عناصر تأمين شمال سيناء من القوات المسلحة، ونقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
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وزير التموين الأسبق: تعلمت من الحمار الانضباط في العمل

قال جودة عبد الخالق، وزير التموين الأسبق، إنه عمل في رعاية الأغنام، وكان مسؤولًا عن قطيع تعود ملكيته للأسرة وبعض أهالي القرية، إذ كان عمره في هذه المرحلة 10 سنوات، معقبًا: «تعلمت الصبر والتأمل من رعاية الغنم»، مضيفًا أنه عمل في قريته في مجال الزراعة بسبب احتراف أسرته الزراعة، وكان يقوم بنقل التراب من الأراض لـ«الزريبة»، لتحويله لسماد يقوم بنقله إلى الأرض مرة أخرى.
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السيسي: مهرجان شرم الشيخ التراثي يؤكد عمق الصداقة بين مصر والإمارات

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، مهرجان شرم الشيخ التراثي العربي "سباق الهجن الدولي" بمدينة شرم الشيخ، وكتب الرئيس السيسي، صفحته الرسمية على "تويتر": "شرفت اليوم مع أخي الشيخ محمد بن زايد بإطلاق فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثي، والذي يؤكد عمق أواصر الصداقة والمحبة الدائمة التي تجمع بين الشعبين المصري والإماراتي".
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

برلماني: اكتمال منظومة كارت الفلاح يدعم خطة الدولة للنهوض بالزراعة

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، أن التوسع في تطبيق منظومة كارت الفلاح بمحافظتين جديدتين بعد بورسعيد والغربية، يساهم في دعم القطاع الزراعي والفلاحين والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وهو أحد آليات خطة الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي. وأوضح أن الكارت يضمن حصول الفلاح على جميع الخدمات المدعومة من الجمعية الزراعية، وهذا المشروع يتضمن حصر جميع الحيازات الزراعية، وبالتالي يمكن تخطيط احتياجات المزارع من كيماوي وبذور بشكل أفضل، وتقديم الدعم للفلاح بشكل محكم، وترشيد الإنفاق وحكومة المنظومة الزراعية.
مجلس-النواب (1)

برلماني: افتتاح قاعدة برنيس رسالة هامة لقوة الجيش المصري

أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة ، أن قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بافتتاح قاعدة برنيس العسكرية، يعد إنجازا جديدا، يسطره قادة ورجال القوات المسلحة، في سجل تاريخهم الحديث بأحرف من نور. وأضاف متولي أن افتتاح أكبر قاعدة جوية بحرية في الشرق الأوسط وإفريقيا، يأتي كرسالة هامة على قدرة القوات المسلحة على حماية الاراضي المصرية، والدفاع عن أمن واستقرار المنطقة، وهو ما عكسته حرص قادة القوات المسلحة بإجراء اكبر مناورة بحرية جوية "قادر 2020"، وما سبقتها من مناورات اخرى، ليبعث برسالة طمأنه للمصريين، بأن جيشهم موجود وحاضر ومستعد بقوة لاي تهديد.
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