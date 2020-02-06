مصر الأولى عالميا في إنتاج زيتون المائدة

٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٢ م

زيتون

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرا من العلاقات الزراعية الخارجية بالوزارة، يفيد باحتلال مصر للمركز الأول عالميا في إنتاج زيتون المائدة طبقا للتقرير الرسمي الذي أصدر المجلس الدولي للزيتون (IOC) حول الإنتاج العالمي لزيتون المائدة خلال 2020/2019، وقال إن هذه هي ثمار المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، عام 2015 بزراعة 100 مليون شجرة زيتون بالإضافة إلى التعاون البًناء بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مع المجلس المصري للزيتون وأيضا المجلس الدولي للزيتون الذي كانت تتراسه مصر خلال عام 2020/2019.

وتضمن تقرير المجلس الدولي للزيتون، الذي يتخذ من أسبانيا مقرا له زيادة الإنتاج العالمي بنسبة 13.9% لتصل إلى 2925،500 طن مقارنة بـ2569000 طن تم إنتاجها في موسم 2018/2019.وأشار التقرير، إلى أنه من المتوقع أن تحتل مصر زمام المبادرة من إسبانيا بمحصول يبلغ 690،000 طن من الزيتون مقارنة بـ 497،000 في العام