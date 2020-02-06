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فنانين وإعلاميين وشخصيات عامة في عزاء نادية لطفي

تحرير:محمد أبو زيد ٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٨ م
عزاء نادية لطفي
عزاء نادية لطفي
حرص عدد من الفنانين على حضور عزاء الفنانة الراحلة نادية لطفي، في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، إذ رحلت عن عالمنا أول أمس عن عمر ناهز 83 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، وكان على رأس الحضور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية. وقدم الفنانين واجب العزاء لنجلها المهندس أحمد البشاري، أبرزهم: دلال عبد العزيز، ومحمود قابيل وفيفي عبده، وإلهام شاهين، وسمير صبري، وفاروق فلوكس، ورجاء حسين، وغادة نافع، ولبلبة، وعزت العلايلي، وشهيرة، ومن الإعلاميين حضر وائل الإبراشي، ومفيد فوزي، كما حرص القس بطرس دانيال وجورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، على أداء العزاء.
واستقبل حفيدات الفنانة نادية لطفي العزاء، وهن جاسمين البشاري وشقيقتيها ريحان وسلمى. وحرص عدد كبير من محبي الفنانة الراحلة على توديعها أمس الأربعاء، وحضور جنازتها التي خرجت من مسجد مستشفى المعادي العسكري، وكان من أبرز الحضور الإعلامي وائل الإبراشي، بالإضافة إلى الفنانين: فيفي عبده، وإلهام شاهين، ودلال
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فيفي عبده وإلهام شاهين.. أبرز حضور جنازة نادية لطفي

حرص عدد كبير من محبي الفنانة الراحلة نادية لطفي، على توديعها اليوم الأربعاء، وحضور جنازتها التي خرجت من مسجد مستشفى المعادي العسكري، وكان من أبرز الحضور الإعلامي وائل الإبراشي، بالإضافة إلى الفنانين: فيفي عبده، وإلهام شاهين، ودلال عبد العزيز، ولبلبة، ومنير مكرم، وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية. وتوفيت الفنانة الكبيرة نادية لطفي، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 83 عاما، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، وكانت الحالة الصحية للفنانة قد تدهورت في الفترة الأخيرة، بعد أن بدأت تتحسن إذ استعادت وعيها بشكل طفيف، وتتحدث مع من حولها.
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مظاهرة حب ودعوات من نجمات الفن في وداع نادية لطفي

لازال رحيل الفنانة نادية لطفي، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 83 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، يلقي بظلاله الحزينة على جمهورها الكبير والوسط الفني، إذ حرص عددا كبيرا من النجمات على نعي الفنانة الراحلة عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، طالبين لها الدعاء ووداعها بكلمات مؤثرة، جاء في مقدماتهم الفنانة هند صبري، التي نشرت صورة تجمعها بالفنانة نادية لطفي، على صفحتها عبر إنستجرام، معلقه عليها: «رحلت منذ قليل نجمة من نجوم الفن العربي والمصري وواحدة من أساطيره».
نادية- لطفي (1)

نقاد: نادية لطفي تركت بصماتها القوية في الفن والمجتمع

سيطرت حالة من الحزن على الوسط الفني بعد وفاة الفنانة نادية لطفي، التي رحلت عن عالمنا اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 83 عاما بعد صراع طويل مع المرض، حيث تدهورت حالتها الصحية في الفترة الأخيرة، وبعد أن استعادت وعيها بشكل طفيف، وتحدثت مع من حولها داخل غرفة العناية المركزة إلا أنها سرعان ما دخلت في غيبوبة مرة أخرى. وتنوعت عبارات النعي التي كتبها العديد من الشخصيات العامة والفنانين في وداع الفنانة الكبيرة، لكنهم أجمعوا على أنها كانت إنسانة تتمتع بالصدق والموهبة وطيبة القلب التلقائية في التعبير، واستطاعت أن تفرض شخصيته في مجال الفن وأيضا في المجتمع.
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نادية-لطفي (1)

فيفي عبده وإلهام شاهين.. أبرز حضور جنازة نادية لطفي

حرص عدد كبير من محبي الفنانة الراحلة نادية لطفي، على توديعها اليوم الأربعاء، وحضور جنازتها التي خرجت من مسجد مستشفى المعادي العسكري، وكان من أبرز الحضور الإعلامي وائل الإبراشي، بالإضافة إلى الفنانين: فيفي عبده، وإلهام شاهين، ودلال عبد العزيز، ولبلبة، ومنير مكرم، وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية. وتوفيت الفنانة الكبيرة نادية لطفي، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 83 عاما، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، وكانت الحالة الصحية للفنانة قد تدهورت في الفترة الأخيرة، بعد أن بدأت تتحسن إذ استعادت وعيها بشكل طفيف، وتتحدث مع من حولها.
نادية-لطفي (2)

مظاهرة حب ودعوات من نجمات الفن في وداع نادية لطفي

لازال رحيل الفنانة نادية لطفي، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 83 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، يلقي بظلاله الحزينة على جمهورها الكبير والوسط الفني، إذ حرص عددا كبيرا من النجمات على نعي الفنانة الراحلة عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، طالبين لها الدعاء ووداعها بكلمات مؤثرة، جاء في مقدماتهم الفنانة هند صبري، التي نشرت صورة تجمعها بالفنانة نادية لطفي، على صفحتها عبر إنستجرام، معلقه عليها: «رحلت منذ قليل نجمة من نجوم الفن العربي والمصري وواحدة من أساطيره».
نادية- لطفي (1)

نقاد: نادية لطفي تركت بصماتها القوية في الفن والمجتمع

سيطرت حالة من الحزن على الوسط الفني بعد وفاة الفنانة نادية لطفي، التي رحلت عن عالمنا اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 83 عاما بعد صراع طويل مع المرض، حيث تدهورت حالتها الصحية في الفترة الأخيرة، وبعد أن استعادت وعيها بشكل طفيف، وتحدثت مع من حولها داخل غرفة العناية المركزة إلا أنها سرعان ما دخلت في غيبوبة مرة أخرى. وتنوعت عبارات النعي التي كتبها العديد من الشخصيات العامة والفنانين في وداع الفنانة الكبيرة، لكنهم أجمعوا على أنها كانت إنسانة تتمتع بالصدق والموهبة وطيبة القلب التلقائية في التعبير، واستطاعت أن تفرض شخصيته في مجال الفن وأيضا في المجتمع.
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نادية لطفي.. تحدت إسرائيل وغنى لها حليم «الحلوة»

تربعت الفنانة نادية لطفي على عرش السينما المصرية، ووقفت أمام عمالقة السينما ونجومها من الصف الأول من أبناء جيلها منهم كمال الشناوي وشكري سرحان وحسن يوسف وعماد حمدي وغيرهم، ومن المطربين محرم فؤاد، وغنى لها عبد الحليم حافظ "الحلوة الحلوة الحلوة.. برموشها السودة الحلوة"، في فيلم "الخطايا"، وقدمت مع "حليم" فيلم "أبي فوق الشجرة"، وبعد صراع مع المرض رحلت "نادية لطفي" عن عالمنا وتركت خلفها إرثا فنيًّا كبيرًا، وأثرت مكتبة السينما بالعديد من الأفلام، وبعيدا عن الفن كانت نادية لطفي تمتلك حسا وطنيا كبيرا منذ صغرها.
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