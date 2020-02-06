فنانين وإعلاميين وشخصيات عامة في عزاء نادية لطفي

تحرير:محمد أبو زيد ٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٨ م

عزاء نادية لطفي

حرص عدد من الفنانين على حضور عزاء الفنانة الراحلة نادية لطفي، في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، إذ رحلت عن عالمنا أول أمس عن عمر ناهز 83 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، وكان على رأس الحضور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية. وقدم الفنانين واجب العزاء لنجلها المهندس أحمد البشاري، أبرزهم: دلال عبد العزيز، ومحمود قابيل وفيفي عبده، وإلهام شاهين، وسمير صبري، وفاروق فلوكس، ورجاء حسين، وغادة نافع، ولبلبة، وعزت العلايلي، وشهيرة، ومن الإعلاميين حضر وائل الإبراشي، ومفيد فوزي، كما حرص القس بطرس دانيال وجورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، على أداء العزاء.

واستقبل حفيدات الفنانة نادية لطفي العزاء، وهن جاسمين البشاري وشقيقتيها ريحان وسلمى. وحرص عدد كبير من محبي الفنانة الراحلة على توديعها أمس الأربعاء، وحضور جنازتها التي خرجت من مسجد مستشفى المعادي العسكري، وكان من أبرز الحضور الإعلامي وائل الإبراشي، بالإضافة إلى الفنانين: فيفي عبده، وإلهام شاهين، ودلال