الأهلي يفك عقدة بيراميدز ويفوز عليه في الدوري

تحرير:علي الزيني ٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:١٥ م

الأهلي

حقق فريق الأهلي، فوزًا ثمينًا على نظيره بيراميدز، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل علي جبر هدف التقدم لأصحاب الأرض، وقلص أليو بادجي، الفارق للأحمر، قبل أن يخطف أليو ديانج هدف الفوز للضيوف. الفوز رفع رصيد فريق الأهلي إلى 39 نقطة في صدارة جدول ترتيب البطولة المحلية، في المقابل تجمد رصيد فريق بيراميدز عند 26 نقطة في المركز الخامس.

في الدقيقة 40، تعرض عمر جابر للإصابة، وشارك عمر العيوني بدلًا منه، ولم تشهد باقي الدقائق أي جديد في ظل تحفظ لاعبي الفريقين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. وفي الدقيقة 53، نجح بيراميدز، في تسجيل هدف التقدم، عن طريق علي جبر، الذي استقبل عرضية أحمد أيمن منصور، برأسية في شباك محمد الشناوي. وفي الدقيقة

في الدقيقة 40، تعرض عمر جابر للإصابة، وشارك عمر العيوني بدلًا منه، ولم تشهد باقي الدقائق أي جديد في ظل تحفظ لاعبي الفريقين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.



وفي الدقيقة 53، نجح بيراميدز، في تسجيل هدف التقدم، عن طريق علي جبر، الذي استقبل عرضية أحمد أيمن منصور، برأسية في شباك محمد الشناوي.



وفي الدقيقة 77، أدرك الأهلي هدف التعادل، بعد عرضية من علي معلول استقبلها أيمن أشرف بالرأس، لتعود إلى أليو ديانج الذي سدد كرة اصطدمت في بادجي وغيرت اتجاهها وسكنت الشباك.



وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، خطف الأهلي هدف الفوز، بعد ركنية نفذها علي معلول، و هيأها أليو بادجي، إلى ديانج، الذي أطلق تسديدة صاروخية سكنت الشباك، وأتعرض لاعبي بيراميدز على حكم اللقاء، الذي أشهر البطاقة الحمراء في وجه أحمد أيمن منصور، ورجب بكار.

