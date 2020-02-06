رياضة

الأهلي يفك عقدة بيراميدز ويفوز عليه في الدوري

تحرير:علي الزيني ٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:١٥ م
الأهلي
الأهلي
حقق فريق الأهلي، فوزًا ثمينًا على نظيره بيراميدز، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل علي جبر هدف التقدم لأصحاب الأرض، وقلص أليو بادجي، الفارق للأحمر، قبل أن يخطف أليو ديانج هدف الفوز للضيوف. الفوز رفع رصيد فريق الأهلي إلى 39 نقطة في صدارة جدول ترتيب البطولة المحلية، في المقابل تجمد رصيد فريق بيراميدز عند 26 نقطة في المركز الخامس.
في الدقيقة 40، تعرض عمر جابر للإصابة، وشارك عمر العيوني بدلًا منه، ولم تشهد باقي الدقائق أي جديد في ظل تحفظ لاعبي الفريقين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. وفي الدقيقة 53، نجح بيراميدز، في تسجيل هدف التقدم، عن طريق علي جبر، الذي استقبل عرضية أحمد أيمن منصور، برأسية في شباك محمد الشناوي. وفي الدقيقة
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مرتضى منصور لـ تركي آل الشيخ: انتظر مفاجآتي

رد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تصريحات تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، التي نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتحدث رئيس القلعة البيضاء في تصريحات صحفية، مساء اليوم الخميس، قائلا: "صبري عليك نفذ وانتظر مفاجآتي ليك". وأعلن مرتضى عن إزالة اللافتة المكتوب عليها اسم تركي آل الشيخ من على المبنى الاجتماعي بنادي الزمالك، بسبب استفزازه المستمر لجماهير الزمالك مؤخرًا.
كريم العراقي - المصري

المصري يخطف تعادلا قاتلا من طنطا في الدوري

حسم التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري ونظيره طنطا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق البورسعيدي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب المسابقة، ويمتلك مباراتين مؤجلتين، في المقابل جاء أبناء السيد البدوي في المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة، بفارق نقطة عن فريق مصر المقاصة الذي يحتل المركز السابع عشر وقبل الأخير.
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اتحاد الكرة يعلن إقامة لقاء الأهلي والزمالك في موعده

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020، في موعدها، وجاء في بيان الجبلاية: "أكد الاتحاد المصري لكرة القدم عزمه على إقامة مباراة الأهلي والزمالك ضمن مسابقة الدوري الممتاز المحدد لها يوم 24 فبراير الحالي في موعدها المعلن، وأنه ليس هناك أي نية لدى الاتحاد بتأجيل المباراة مرة أخرى، وهي المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع للمسابقة وما صاحب هذا التأجيل من تأثير سلبي على مواعيد وارتباطات الأندية المصرية محليا وقاريا".
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قمة نارية بين الأهلي وبيراميدز في الدوري

يحل الفريق الأول لكرة الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره بيراميدز في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الخميس في قمة مباريات الجولة السادسة عشر ضمن مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويقودها تحكيميا إبراهيم نور الدين كحكم ساحة، يعاونه وأحمد حسام ومحمود أبو الرجال، والحكم الرابع عمرو الشناوي. يدخل الأهلي هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد تأهله لدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا، ويطمح في استمرار سلسلة انتصاراته في المسابقة المحلية حيث خاض الأحمر 12 مباراة فاز في جميعهم وحصد 36 نقطة، ويتصدر جدول ترتيب الدوري العام.
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تعرف على مواجهات المصري وبيراميدز في الكونفدرالية

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي عن وقوع المصري البورسعيدي في مواجهة قوية أمام نهضة بركان المغربي، فيما يلاقي بيراميدز نظيره زاناكو الزامبي، وأقيمت القرعة مساء اليوم، الأربعاء، في أحد فنادق القاهرة. ومن المنتظر أن يخوض المصري مباراة الذهاب من الدور ربع النهائي على ملعبه أحد أيام 28، 29 فبراير أو 1 مارس، على أن يخوض مباراة الإياب خارج ملعبه أحد أيام 6، 7 أو 8 مارس، فيما يلعب بيراميدز مباراة الذهاب خارج أرضه، على أن يخوض مواجهة الإياب على ملعبة.
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طلائع الجيش يكتسح نادي مصر في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيوني، فوزًا كبيرًا على نظيره نادي مصر، بقيادة عبد الناصر محمد، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد «جهاز الرياضة العسكري»، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الطلائع رصيده إلى 15 نقطة ويرتقي إلى المركز الثالث عشر، في المقابل تجمد رصيد نادي مصر عند 11 نقطة في المركز الأخير بجدول ترتيب المسابقة المحلية، وشهدت المواجهة مشاركة عمار حمدي الوافد إلى الفريق العسكري.
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بيراميدز: السعيد لم يتعمد الغياب أمام الأهلي

أكد محمود فتح الله، المدرب العام الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أن غياب عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق أمام الأهلي سيكون مؤثرا للغاية، علمًا بأن بيراميدز سيواجه فريق الأهلي يوم الخميس المقبل في السابعة والنصف، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الممتاز. وتحدث محمود فتح الله لبرنامج "الماتش" على قناة صدي البلد قائلا: "الفترة القادمة هامة للغاية بالنسبة لنا، بداية من مباراة الأهلي المقبلة ثم مواجهة دور الـ8 بكأس الكونفدرالية".
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