بطبنجة وبنزين.. طالب بتجارة الإسكندرية يعتدى على أستاذه

تحرير:محمد مجلى ٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٠ م

الطالب المتهم

فى واقعة غريبة من نوعها، أقدم طالب بكلية التجارة، جامعة الإسكندرية، على التعدى على أستاذه، داخل مكتبه بمجمع الكليات بالشاطبى، لتسببه فى فصله فصلين دراسيين، مستخدما زجاجة بنزين وطبنجة فى ضرب الأستاذ الذي أرفق تقرير على خلفية امتحان نصف العام بضبطه متلبسا بإثارة الشغب داخل اللجنة.. بدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من أمن الكلية بإصابة "م. ر." مدرس مساعد بقسم المالية بكلية التجارة، عقب تعدي طالب بالفرقة الثانية عليه داخل مكتبه، وفر هارب.

على الفور، انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع البلاغ، وبتقنين الإجراءات وتفريغ الكاميرات تم التوصل لهوية الطالب وهو: محمود م. أ.، طالب بالفرقة الثانية، تم ضبطه بعد تقنين الإجراءات، بينما نقل الأستاذ المساعد بمعرفة سيارة الأسعاف إلى المستشفى للعلاج. وكشفت الواقعة، أن الطالب المشار إليه كان يؤدى امتحان