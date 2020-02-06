جريمة

بطبنجة وبنزين.. طالب بتجارة الإسكندرية يعتدى على أستاذه

تحرير:محمد مجلى ٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٠ م
الطالب المتهم
الطالب المتهم
فى واقعة غريبة من نوعها، أقدم طالب بكلية التجارة، جامعة الإسكندرية، على التعدى على أستاذه، داخل مكتبه بمجمع الكليات بالشاطبى، لتسببه فى فصله فصلين دراسيين، مستخدما زجاجة بنزين وطبنجة فى ضرب الأستاذ الذي أرفق تقرير على خلفية امتحان نصف العام بضبطه متلبسا بإثارة الشغب داخل اللجنة.. بدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من أمن الكلية بإصابة "م. ر." مدرس مساعد بقسم المالية بكلية التجارة، عقب تعدي طالب بالفرقة الثانية عليه داخل مكتبه، وفر هارب.
على الفور، انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع البلاغ، وبتقنين الإجراءات وتفريغ الكاميرات تم التوصل لهوية الطالب وهو: محمود م. أ.، طالب بالفرقة الثانية، تم ضبطه بعد تقنين الإجراءات، بينما نقل الأستاذ المساعد بمعرفة سيارة الأسعاف إلى المستشفى للعلاج. وكشفت الواقعة، أن الطالب المشار إليه كان يؤدى امتحان
اقرأ المزيد
حريق

الموت فرق بين التوأم.. كواليس مأساوية بحريق شقة فيصل

قبل سنوات استقر "مجدي" في شقة بالطابق 1لحادي عشر بأحد عقارات منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، برفقة زوجته "أسماء" وأطفاله، وما بين السعي وراء لقمة العيش وتربية أطفاله كانت تسير حياة الرجل السوداني الجنسية وزوجته، لكن تبددت الأحوال وكتب القدر نهاية درامية للرجل، حيث شب حريق مروع في شقته حولها إلى ما يشبه كومة رماد، ولأن المصائب لا تأتي فرادى لم ينج من الحريق سوى زوجته وطفل رضيع فرق الموت بينه وبين شقيقه التوأم "مصطفى" وبجواره شقيقه "معن" صاحب الست سنوات وشقيقته "ملك" صاحبة الـ13 عاما، ولحق بهم والدهم في مشهد درامي حزين.
سرقة-سيارات

حبس عصابة سرقة السيارات وتفكيكها بالقاهرة الجديدة

?قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، حبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لسرقتهم السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع وكسر الزجاج، وتبين من التحقيقات أن المتهمين هم "خليفة ح."، و"وليد ع."، "شريف م."، عاطلين، وأقروا بارتكاب وقائع سرقة السيارات بالمناطق النائية في القاهرة الجديدة، واعترفوا بسرقة 5 سيارات باستخدام المفتاح المصطنع وتكسير الزجاج، مشيرين إلى تفكيك سيارتين داخل مخزن بطريق بلبيس الجديد.
القبض- على- رجل

القبض على عصابة سرقة المواد البترولية في المنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابي، لقيامهم بسرقة كمية من المواد البترولية من خط أنابيب البترول الخاص بإحدى شركات أنابيب البترول والمار بأحدى الأراضى الزراعية بدائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية. تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم 9 أشخاص مقيمين بالمنوفية، لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة، إذ تم ضبط 7 من المتهمين، وبحوزتهم: فرد خرطوش و3 طلقات من ذات العيار ومسدس صوت ودراجتين نارية بدون لوحات، وسلاح أبيض "سنجة".
حادث-انقلاب-سيارة-صور-ارشيفية (2)

مصرع 13 شخصا في حادث مروع بطريق أسوان الصحراوي

لقي 13 شخصا مصرعهم، في حادث تصادم بشع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل على الطريق الصحراوى الغربى أسوان - القاهرة، حيث تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم لسيارة ميكروباص أجرة بشاحنة نقل قبل مدخل الكمين الصحراوي الغربي أسوان - القاهرة، ووجود متوفين ومصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتم الدفع بـ14 سيارة إسعاف لنقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى.
اقرأ المزيد من الأخبار
سرقة-سيارات

حبس عصابة سرقة السيارات وتفكيكها بالقاهرة الجديدة

?قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، حبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لسرقتهم السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع وكسر الزجاج، وتبين من التحقيقات أن المتهمين هم "خليفة ح."، و"وليد ع."، "شريف م."، عاطلين، وأقروا بارتكاب وقائع سرقة السيارات بالمناطق النائية في القاهرة الجديدة، واعترفوا بسرقة 5 سيارات باستخدام المفتاح المصطنع وتكسير الزجاج، مشيرين إلى تفكيك سيارتين داخل مخزن بطريق بلبيس الجديد.
جلسة-صلح (2)

الداخلية تنزع فتيل الفتنة بين عائلتين بقنا

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهدا في حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فدائما هناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات البؤر الإجرامية، حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام، والعناصر الخطرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطنين بالأمن والأمان. إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل تهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق، إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر.
المذيعة- مروة- ميمي

رصاصة وجثة.. تفاصيل مقتل نجل المذيعة مروة ميمي بالزمالك

الأجواء تبدو عادية في حي الزمالك الهادئ بالقاهرة، إلا أن صوت طلق ناري في نحو الساعة الحادية عشرة مساء أمس، تبدلت معه الأجواء، وأثار الفزع والرعب في قلب أهالي المنطقة التي كانت على موعد مع واقعة مأسوية راح ضحيتها "كريم هشام" نجل المذيعة بقناة "النهار" مروة ميمي، أثر إصابته بطلق ناري في الرأس خرج بطريق الخطأ من سلاح والد صديقه.
محكمة-ارشفية

«دب مقص في عينيه».. المؤبد لعامل قتل محاميا بالإسكندرية

أسدلت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد العزيز سالم رئيس المحكمة، الستار عن قضية المحامي الذي تم العثور على جثته بمكتبه بمنطقة الرأس السوداء شرق المدينة، إذ قضت بالسجن المؤبد على المتهم ويدعى "م. ع. ط."، عامل، في القضية رقم 20118 لسنة 2018، جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، والتي تعود تفاصيلها لتلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطه ثالث المنتزه، بالعثور على جثة المدعو "ا.ع.ا "، محام، داخل مكتبه بعقار كائن بشارع الجزارين، جالسا أعلى كرسي المكتب، وبمناظرته تبين إصابته بجرح بالأصبع الأوسط لليد اليسرى وانفجار بمقلة العين اليسرى.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]