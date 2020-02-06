«الله يسامحك» أحدث أغاني حكيم من ألبوم «الراجل الصح»

تحرير:محمد أبو زيد ٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٠ م

حكيم

طرح المطرب الشعبي حكيم، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، أغنية "الله يسامحك" ضمن أحدث ألبوماته "الراجل الصح"، والأغنية من كلمات أمل الطائر، وألحان حسام الدين مصطفى، وهانى فاروق، وتوزيع زيزو فاروق، ونشر حكيم الأغنية الجديدة أيضا، عبر حسابه الشخصي على "انستجرام"، وعلق قائلا: "اسمعوا دلوقتى الله يسامحك حصريا على القناة الرسمية لحكيم على اليوتيوب".

وفي وقت سابق، طرح حكيم 8 أغانيات من ألبومه الجديد "الراجل الصح"، منها "سيبونا فى حالنا" من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وطرح أغنية "الموضة السنة دى" من كلمات ملاك عادل، وألحان عصام إسماعيل، وأغنية "ليلة بمبى" من كلمات إسلام خليل، وألحان هانى فاروق "الجارسون"، من كلمات عصام شعبان، وألحان عبده