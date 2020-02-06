حبس عصابة سرقة السيارات وتفكيكها بالقاهرة الجديدة

تحرير:أحمد نصري ٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:١٦ م

سرقة السيارات - أرشيفية

?قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، حبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لسرقتهم السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع وكسر الزجاج، وتبين من التحقيقات أن المتهمين هم "خليفة ح."، و"وليد ع."، "شريف م."، عاطلين، وأقروا بارتكاب وقائع سرقة السيارات بالمناطق النائية في القاهرة الجديدة، واعترفوا بسرقة 5 سيارات باستخدام المفتاح المصطنع وتكسير الزجاج، مشيرين إلى تفكيك سيارتين داخل مخزن بطريق بلبيس الجديد.

وتعود التفاصيل عندما وردت عدة بلاغات خلال الأيام الماضية، لأقسام الشرطة بمناطق القاهرة الجديدة، من مواطنين، يفيدوا بسرقة سياراتهم. وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تم ضبط المتهمين، وبسؤالهم أقروا بارتكاب وقائع السرقة، وأرشدوا عن مكان باقي السيارات المسروقة. وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة