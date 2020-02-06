فصل ومنع نهائي.. أول قرار بعد اعتداء طالب على أستاذ جامعي

تحرير:محمد مجلى ٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٠٦ م

وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ضرورة اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد طالب كلية التجارة جامعة الإسكندرية الذى تعدى على أستاذ مساعد، لتوقيع أقصى العقوبات التأديبية التى تصل إلى الفصل النهائى من الجامعة وتبليغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى، بما يترتب عليه عدم صلاحية قيد الطالب بأى جامعة أو معهد آخر، كما وجه الوزير إدارة الجامعة بمتابعة الشق الجنائى فى الواقعة مع الجهات المعنية للحفاظ على حقوق عضو هيئة التدريس، صرح بذلك الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد نائب رئيس الجامعة، أن وزير التعليم العالى تواصل مع عضو هيئة التدريس الذى تعرض للاعتداء، للاطمئنان عليه، والتأكيد على الحسم الكامل فى تنفيذ القانون واحترام الأعراف الجامعية.فى الوقت نفسه، أدان مجلس كلية التجارة بجلسته الطارئة مساء الخميس، ما وصفوه بـ"السلوك الشاذ" والتصرف "غير الأخلاقى" من أحد الطلاب،