فصل ومنع نهائي.. أول قرار بعد اعتداء طالب على أستاذ جامعي
تحرير:محمد مجلى
٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٠٦ م
وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار
أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ضرورة اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد طالب كلية التجارة جامعة الإسكندرية الذى تعدى على أستاذ مساعد، لتوقيع أقصى العقوبات التأديبية التى تصل إلى الفصل النهائى من الجامعة وتبليغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى، بما يترتب عليه عدم صلاحية قيد الطالب بأى جامعة أو معهد آخر، كما وجه الوزير إدارة الجامعة بمتابعة الشق الجنائى فى الواقعة مع الجهات المعنية للحفاظ على حقوق عضو هيئة التدريس، صرح بذلك الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
وأكد نائب رئيس الجامعة، أن وزير التعليم العالى تواصل مع عضو هيئة التدريس الذى تعرض للاعتداء، للاطمئنان عليه، والتأكيد على الحسم الكامل فى تنفيذ القانون واحترام الأعراف الجامعية.فى الوقت نفسه، أدان مجلس كلية التجارة بجلسته الطارئة مساء الخميس، ما وصفوه بـ"السلوك الشاذ" والتصرف "غير الأخلاقى" من أحد الطلاب،
وأكد نائب رئيس الجامعة، أن وزير التعليم العالى تواصل مع عضو هيئة التدريس الذى تعرض للاعتداء، للاطمئنان عليه، والتأكيد على الحسم الكامل فى تنفيذ القانون واحترام الأعراف الجامعية.
فى الوقت نفسه، أدان مجلس كلية التجارة بجلسته الطارئة مساء الخميس، ما وصفوه بـ"السلوك الشاذ" والتصرف "غير الأخلاقى" من أحد الطلاب، مؤكدا أنه لا يمثل المجتمع الطلابى بالكلية والجامعة، مشددا على التزام أعضاء هيئة التدريس بأداء المهام والمسئوليات الواقعة على عاتقهم بأقصى كفاءة وفعالية بدءً من اليوم الأول فى الفصل الدراسى الثانى.
وقال الدكتور السيد الصيفى، عميد كلية التجارة، إن المجلس أكد على احترامه التام للقانون واللوائح والأعراف الجامعية فى التعامل مع الواقعة المؤسفة وترك الشق الجنائى للجهات المعنية.
وأشاد المجلس بدور الأجهزة الأمنية والقضائية على دورهم وسرعة القبض على المتهم فى زمن قياسى بأدوات الجريمة المستخدمة.
وأهاب المجلس من وسائل الاعلام التعامل مع هذة الواقعة بمهنية وحرص شديد نظرا لحساسية هذا الأمر فى المجتمع المصرى بصفة عامة والمجتمع الجامعى بصفة خاصة .
واعتدى طالب يدعى محمد م.، بالفرقة الثانية انتظام، على استاذ مساعد بالكلية يدعى "م. ر." بطبنجة نجح فى اخفائها وادخالها فى حقيبة رياضية وسكب على رأسه بنزين وهدد بحرقه كما أصابه بالطبنجة.