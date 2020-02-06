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فصل ومنع نهائي.. أول قرار بعد اعتداء طالب على أستاذ جامعي

تحرير:محمد مجلى ٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٠٦ م
وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار
وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار
أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ضرورة اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد طالب كلية التجارة جامعة الإسكندرية الذى تعدى على أستاذ مساعد، لتوقيع أقصى العقوبات التأديبية التى تصل إلى الفصل النهائى من الجامعة وتبليغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى، بما يترتب عليه عدم صلاحية قيد الطالب بأى جامعة أو معهد آخر، كما وجه الوزير إدارة الجامعة بمتابعة الشق الجنائى فى الواقعة مع الجهات المعنية للحفاظ على حقوق عضو هيئة التدريس، صرح بذلك الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
وأكد نائب رئيس الجامعة، أن وزير التعليم العالى تواصل مع عضو هيئة التدريس الذى تعرض للاعتداء، للاطمئنان عليه، والتأكيد على الحسم الكامل فى تنفيذ القانون واحترام الأعراف الجامعية.فى الوقت نفسه، أدان مجلس كلية التجارة بجلسته الطارئة مساء الخميس، ما وصفوه بـ"السلوك الشاذ" والتصرف "غير الأخلاقى" من أحد الطلاب،
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زيتون- مائدة

مصر الأولى عالميا في إنتاج زيتون المائدة

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرا من العلاقات الزراعية الخارجية بالوزارة، يفيد باحتلال مصر للمركز الأول عالميا في إنتاج زيتون المائدة طبقا للتقرير الرسمي الذي أصدر المجلس الدولي للزيتون (IOC) حول الإنتاج العالمي لزيتون المائدة خلال 2020/2019، وقال إن هذه هي ثمار المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، عام 2015 بزراعة 100 مليون شجرة زيتون بالإضافة إلى التعاون البًناء بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مع المجلس المصري للزيتون وأيضا المجلس الدولي للزيتون الذي كانت تتراسه مصر خلال عام 2020/2019.
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تعليم الإسكندرية: حظر استخدام العقاب البدني

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة والإجراءات الاحترازية للوقاية من نزلات البرد والأمراض المعدية بشتى أنواعها، بصيانة دورات المياه بشكل دوري والمحافظة على نظافتها بالمطهرات اللازمة، وعمل لوحات إرشادية بكل مدرسة تشمل طرق الوقاية وعمل ندوات توعية للطلاب والتثقيف الصحي للطلاب، بداية من طابور الصباح والإذاعة المدرسية ونشر الدليل الإرشادي المعد من وزارة الصحة والسكان، للوقاية من الأمراض بالإدارات والمدارس وتفعيل قرار اللجنة الداخلية للصحة المدرسية رقم 74 لعام 2014 للمحافظة على صحة الطلاب.
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سامح شكري يلتقي وزيرة الخارجية الكينية الجديدة

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، وزيرة الخارجية الكينية الجديدة رايتشل أومامو، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة العادية رقم 36 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 6و7 فبراير 2020. وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري حرص خلال اللقاء على تهنئة الوزيرة الكينية لتوليها منصبها شهر يناير الماضي، كما أعرب عن تطلعه إلى مواصلة التعاون والتنسيق القائم بين البلدين.
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شكري يترأس اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي

ترأس، اليوم الخميس، وزير الخارجية سامح شكري، الدورة العادية رقم 36 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والتي تستمر حتى غد الجمعة، والتي تأتي تحضيرا للدورة العادية رقم 33 لقمة رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي المقرر لها يومي 9 و10 فبراير الجاري، وفي تصريح للمستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن شكري ألقى الكلمة الافتتاحية للاجتماع، أبرز خلالها ما تحقق على مدار العام الماضي - الذي ترأست مصر خلاله الاتحاد الإفريقي - من إنجازات فارقة في مسيرة العمل الإفريقي المشترك على مختلف الأصعدة.
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خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (2)

«التعليم العالي» تكشف موعد بدء الدراسة بالجامعات

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الشائعات والأخبار الكاذبة التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2020/2019، مؤكدة أنه لا نية لتأجيل الدراسة للفصل الدراسي الثاني، وأن الدراسة ستبدأ يوم السبت المقبل في موعدها الذي تم الإعلان عنه في الخريطة الزمنية للعام الجامعي الجاري.
جامعة-الاسكندرية

فصل طالبة تعدت على دكتورة بجامعة الإسكندرية

أصدرت كلية الآداب، جامعة الإسكندرية، اليوم الإثنين، قرارا بفصل "ميرال. ر" الطالبة بالفرقة الثالثة في قسم اللغات الشرقية، فصلا نهائيا بعد ثبوت إدانتها في واقعة التعدي على الدكتورة أماني عبد المنعم أستاذ اللغات الشرقية، في أثناء انعقاد امتحان منتصف العام الدراسي، وذلك بعد انتهاء إدارة الشؤون القانونية من إرفاق تقريرها بملف الدعوى التأديبية رقم 125 لسنة 2019 المقيدة ضد الطالبة المذكورة، وذلك تنفيذا لقرار مجلس التأديب الابتدائي بجلسة 26 يناير، والذي قضى بمجازاة الطالبة بالفصل النهائي من الجامعة وعدم إلحاقها بأي كلية مناظرة بالجامعة.
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التعليم العالي: غرفة عمليات لمتابعة الطلاب الدارسين بالصين

قدمت الدكتورة كاميليا صبحي القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، تقريرًا لوزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، حول الطلاب المصريين الدارسين بدولة الصين، لمتابعة أحوالهم عقب الإعلان عن انتشار فيروس «كورونا» بالصين، إذ أشار التقرير إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة هؤلاء الطلاب، وكذا أعضاء هيئة التدريس بالصين، كما يتم التواصل بصفة مستمرة مع الطلاب الموجودين بمدينة «ووهان» للاطمئنان عليهم. وأضاف التقرير أنه تم التواصل أيضًا مع السفير محمد البدري السفير المصري بالصين، وأفاد بأنه تم تسجيل جميع الطلاب على موقع السفارة المصرية بالصين لمتابعة أحوالهم بصفة مستمرة.
دار-الافتاء-المصرية

«الإفتاء» لرجال الشرطة والقوات المسلحة: محبتكم واجبة

وجهت دار الإفتاء المصرية اليوم السبت، في هاشتاج عبر صفحتها على "فيسبوك"، التحية إلى رجال الشرطة والقوات المسلحة، وقالت في منشور: "رجال شرطتنا البواسل، أنتم ورجال القوات المسلحة أهلنا وإخواننا.. محبتكم واجبة.. نحبكم ونحرص عليكم كما تحبوننا وتحرصون علينا، وكل مصري يعرف قدر ما تبذلونه من تضحيات ودماء في سبيل أمننا وراحتنا؛ حرصًا على تقدم الوطن ورفعته".
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