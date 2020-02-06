جريمة

الموت فرق بين التوأم.. كواليس مأساوية بحريق شقة فيصل

تحرير:محمد أبو زيد ٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:١٨ م
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
قبل سنوات استقر "مجدي" في شقة بالطابق 1لحادي عشر بأحد عقارات منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، برفقة زوجته "أسماء" وأطفاله، وما بين السعي وراء لقمة العيش وتربية أطفاله كانت تسير حياة الرجل السوداني الجنسية وزوجته، لكن تبددت الأحوال وكتب القدر نهاية درامية للرجل، حيث شب حريق مروع في شقته حولها إلى ما يشبه كومة رماد، ولأن المصائب لا تأتي فرادى لم ينج من الحريق سوى زوجته وطفل رضيع فرق الموت بينه وبين شقيقه التوأم "مصطفى" وبجواره شقيقه "معن" صاحب الست سنوات وشقيقته "ملك" صاحبة الـ13 عاما، ولحق بهم والدهم في مشهد درامي حزين.
كانت الشمس تنسج خيوطها على استحياء صباح اليوم، والأمور تبدو عادية في شارع القدس بمنطقة الطوابق فيصل، قبل أن يلاحظ الجيران تصاعد أدخنة من شقة جارهم تعلن عن وجود حريق. لم تمر سوى دقائق حتى حضر رجال الشرطة والحماية المدنية التي دفعت بـ4 سيارات إطفاء، وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها،
اقرأ المزيد
سرقة-سيارات

حبس عصابة سرقة السيارات وتفكيكها بالقاهرة الجديدة

?قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، حبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لسرقتهم السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع وكسر الزجاج، وتبين من التحقيقات أن المتهمين هم "خليفة ح."، و"وليد ع."، "شريف م."، عاطلين، وأقروا بارتكاب وقائع سرقة السيارات بالمناطق النائية في القاهرة الجديدة، واعترفوا بسرقة 5 سيارات باستخدام المفتاح المصطنع وتكسير الزجاج، مشيرين إلى تفكيك سيارتين داخل مخزن بطريق بلبيس الجديد.
. طالب- الإسكندرية -يعتدى- على- أستاذه

بطبنجة وبنزين.. طالب بتجارة الإسكندرية يعتدى على أستاذه

فى واقعة غريبة من نوعها، أقدم طالب بكلية التجارة، جامعة الإسكندرية، على التعدى على أستاذه، داخل مكتبه بمجمع الكليات بالشاطبى، لتسببه فى فصله فصلين دراسيين، مستخدما زجاجة بنزين وطبنجة فى ضرب الأستاذ الذي أرفق تقرير على خلفية امتحان نصف العام بضبطه متلبسا بإثارة الشغب داخل اللجنة.. بدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من أمن الكلية بإصابة "م. ر." مدرس مساعد بقسم المالية بكلية التجارة، عقب تعدي طالب بالفرقة الثانية عليه داخل مكتبه، وفر هارب.
القبض- على- رجل

القبض على عصابة سرقة المواد البترولية في المنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابي، لقيامهم بسرقة كمية من المواد البترولية من خط أنابيب البترول الخاص بإحدى شركات أنابيب البترول والمار بأحدى الأراضى الزراعية بدائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية. تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم 9 أشخاص مقيمين بالمنوفية، لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة، إذ تم ضبط 7 من المتهمين، وبحوزتهم: فرد خرطوش و3 طلقات من ذات العيار ومسدس صوت ودراجتين نارية بدون لوحات، وسلاح أبيض "سنجة".
حادث-انقلاب-سيارة-صور-ارشيفية (2)

مصرع 13 شخصا في حادث مروع بطريق أسوان الصحراوي

لقي 13 شخصا مصرعهم، في حادث تصادم بشع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل على الطريق الصحراوى الغربى أسوان - القاهرة، حيث تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم لسيارة ميكروباص أجرة بشاحنة نقل قبل مدخل الكمين الصحراوي الغربي أسوان - القاهرة، ووجود متوفين ومصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتم الدفع بـ14 سيارة إسعاف لنقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى.
اقرأ المزيد من الأخبار
حادث-تصادم-في-المنوفية ‎ (6)

«بينهم أطفال».. مصرع 4 وإصابة 8 في حادث ببني سويف

حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بعد الشيخ فضل في إتجاه المنيا، أسفر عن مصرع 4 أشخاص فيما أصيب 8 آخرون، ما أدى إلى دفع مرفقي بني سويف والمنيا بسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، إذ تبين إصابة كلا من: «مهرائيل ميخائيل ناجح، 14عاما، وأيمن ميخائيل ناجح 18 عاما، وإيزيس حنا جرجس 45 عاما، وعماد عيد فهيم 37 عاما، ونشوي عادل عزيز 45 عاما، وعلاء صفا فتحي 21 عاما، وأبانوب عماد عيد 7 سنوات، وروجينا عماد عيد 3 سنوات»، وتنوعت الإصابات ما بين جروح وكدمات متفرقة بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي.
إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

السيطرة على حريق بمصحة لعلاج الإدمان في حلوان

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل مصحة نفسية للعلاج من الإدمان بحلوان، وإخماده تماما، دون أي إصابات، إذ تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا بنشوب حريق بالطابق الأول فى مصحة نفسية للعلاج من الإدمان، وعلى الفور دفعت بـ5 سيارات إطفاء، وتمكنت القوات من محاصرة النيران قبل أن تمتد لباقى الطوابق، وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع النيران، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.
إخماد حريق - أرشيفية

مصرع 3 أطفال في حريق شقة سكنية بالمقطم

واقعة مأساوية شهدتها منطقة المقطم بالقاهرة، إذ إندلع حريق هائل في شقة سكنية، ما أسفر عن مصرع 3 أطفال وإنقاذ شقيقهم الرابع والأب والأم. تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من شرطة النجدة باندلاع حريق في عقار سكني بمنطقة المقطم. مدير الحماية المدنية بالقاهرة دفعت بـ3 سيارات إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الشقق المجاورة، وإنقاذ الأب والأم ونجلهما من وسط الحريق.
حريق-وكالة-البلح

50 رجل إطفاء يخمدون حريق «عمارات العبور»

أنقذت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن القاهرة، سكان عمارات العبور بمدينة نصر من كارثة، إذ اندلع حريق هائل في أحد المحلات التجارية بالعقار رقم 12 بطريق صلاح سالم، وتمكن رجال الدفاع المدني بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة من محاصرة مصدر النيران والحيلولة دون امتدادها إلى الوحدات السكنية، إذ دفع مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء تضم 50 رجل إطفاء وإنقاذ بري، نجحوا في إخماد الحريق دون خسائر في الأرواح أو وقوع مصابين.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]