الموت فرق بين التوأم.. كواليس مأساوية بحريق شقة فيصل

تحرير:محمد أبو زيد ٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:١٨ م

حريق - أرشيفية

قبل سنوات استقر "مجدي" في شقة بالطابق 1لحادي عشر بأحد عقارات منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، برفقة زوجته "أسماء" وأطفاله، وما بين السعي وراء لقمة العيش وتربية أطفاله كانت تسير حياة الرجل السوداني الجنسية وزوجته، لكن تبددت الأحوال وكتب القدر نهاية درامية للرجل، حيث شب حريق مروع في شقته حولها إلى ما يشبه كومة رماد، ولأن المصائب لا تأتي فرادى لم ينج من الحريق سوى زوجته وطفل رضيع فرق الموت بينه وبين شقيقه التوأم "مصطفى" وبجواره شقيقه "معن" صاحب الست سنوات وشقيقته "ملك" صاحبة الـ13 عاما، ولحق بهم والدهم في مشهد درامي حزين.

كانت الشمس تنسج خيوطها على استحياء صباح اليوم، والأمور تبدو عادية في شارع القدس بمنطقة الطوابق فيصل، قبل أن يلاحظ الجيران تصاعد أدخنة من شقة جارهم تعلن عن وجود حريق. لم تمر سوى دقائق حتى حضر رجال الشرطة والحماية المدنية التي دفعت بـ4 سيارات إطفاء، وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها،