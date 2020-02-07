الحكومة ترد على وقف البطاقات التموينية حال عدم تحديثها

٠٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٩ ص

بطاقات التموين

نفت وزارة التموين ما تردد من أنباء حول وقف البطاقات التموينية حال عدم تحديث أصحابها بياناتهم، بإضافة أرقام الهواتف الخاصة بهم. وأكدت أنه لا صحة لوقف البطاقات التموينية حال عدم تعديل بيانات البطاقات التموينية على الموقع الرسمى لتحديث البيانات "دعم مصر"، مُوضحةً أن عدم تسجيل رقم الهاتف على الموقع لن يؤثر بأى شكل من الأشكال على تلقى الدعم التموينى، لافتةً إلى أن الهدف من تسجيل أرقام الهواتف هو استكمال بيانات المستفيدين، والتواصل مع أصحاب البطاقات لإبلاغهم بأى معلومات خاصة بمنظومة الدعم السلعى.

وأوضحت فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه تم طرح موقع "دعم مصر" منذ بداية شهر فبراير الجارى، لإضافة رقم الهاتف من خلال الموقع، لمن يرغب فى تحديث بيانات البطاقات التموينية، وإضافة رقم الهاتف، ثم إدخال رقم البطاقة التموينية، والرقم القومى لصاحب البطاقة، ويتم تحديد المحافظة، وتظهر