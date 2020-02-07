حقيقة وجود حالات مصابة بـ«كورونا» بمستشفيات قناة السويس

٠٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٢ ص

فيروس كورونا

كشفت هيئة قناة السويس، حقيقة ما تردد بشأن وجود حالات مصابة بفيروس "كورونا" بمستشفيات هيئة قناه السويس. وأكدت أنه لم يتم رصد أى حالات مصابة أو مشتبه فى إصابتها بفيروس "كورونا" فى أى من مستشفيات الهيئة، مُوضحةً أن جميع المستشفيات التابعة للهيئة خالية تماماً من أي فيروسات وبائية لاسيما فيروس "كورونا". وشددت هيئة قناة السويس، على اتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من الفيروس، وفي حالة الاشتباه بوجود أى حالات مصابة يتم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية حيالها، وذلك فى إطار حرص الدولة على صحة وسلامة كافة مواطنيها، وعدم انتشار أى أوبئة داخل الأراضى المصرية.

وأوضحت فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى للحكومة أن مستشفى "نمرة 6" التابعة للهيئة قد استقبلت سيدة تعاني من بعض الأعراض مثل ارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس، وذلك بعد عودتها من أداء مناسك العمرة، وعلى الفور قام الأطباء المختصون بعزل الحالة وسحب العينات اللازمة وإرسالها للمعامل المركزية التابعة