مدبولي: 100% زيادة بموازنة الصحة.. و5 مليارات لحضانات الأطفال

٠٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٦ ص

مدبولي

أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن موازنة وزارة الصحة للعام المالي 2020/2021، من المقرر أن تشهد زيادة بنسبة 100% مقارنة بمخصصات موازنة العام المالي الجاري. وأضاف أنه سيتم تخصيص 5 مليارات جنيه لمبادرات حضّانات الأطفال، والاهتمام بالرعاية المركزة، والطواريء بالمستشفيات. وأضاف مدبولي خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة للعام المالي المقبل 2020/2021، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ومسئولي الوزارتين - أن الدولة حريصة على تقديم خدمة طبية مميزة، من خلال ما تتبناه من مبادرات صحية مهمة بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأشار إلى أنه في هذا الصدد تضع الحكومة على أجندة أولوياتها ضرورة تنفيذ مبادرات الاهتمام بالرعاية المركزة، وحضّانات الأطفال والطواريء.واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، - خلال الاجتماع الذي جاء استكمالا للاجتماعات التي يجريها رئيس الوزراء لمراجعة مقترحات الخطط الاستثمارية