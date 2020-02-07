مقتل 15 حوثيا خلال مواجهات مع التحالف العربي والجيش اليمني

٠٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٨ ص

اليمن

أفادت مصادر يمنية اليوم الجمعة، بمقتل 15 حوثيا بينهم 6 قيادات تلقوا تدريبات سابقا في إيران إثر ضربات جوية نفذها طيران التحالف العربي، استهدفت مواقعهم في منطقة المحزمات بمحافظة الجوف. ونقلت قناة (الحدث) الإخبارية عن تلك المصادر القول إن التحالف استهدف عربة مدرعة كانت تقل عددا من قيادات من المليشيات الحوثية ممن تلقوا تدريبهم في إيران، وهم من مديرية حيدان بمحافظة صعدة، وهم: إياد يحي الأحمد العياني، ونصار سلمان أحمد الحماس، وعلي يحيى علي مفرح العياني، ومحمد أحمد رافع العياني، وصادق صالح مفرح العياني.

وأشارت المصادر إلى مقتل القيادي الحوثي مراد الحباري المكنى "أبو ليث"، مع 9 من مرافقيه خلال مواجهات بين قوات من الجيش الوطني والميليشيات الحوثية في محافظة الجوف شمال اليمن، موضحة أن الحباري ينتمي إلى منطقة أرحب شمال صنعاء.

