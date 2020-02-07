الكرملين يتخذ إجراءات وقائية للصحفيين بسبب «كورونا»

٠٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٠١ ص

الكرملين

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اتخاذ الكرملين إجراءات وقائية للصحفيين قبل أي اجتماعات رئاسية بسبب فيروس "كورونا الجديد". وقال بيسكوف حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم (الجمعة) ـ إن الكرملين يتخذ أيضًا كافة الإجراءات اللازمة وفحص الصحفيين قبل حضورهم أي اجتماعات رئاسية للتأكد من خلوهم من الفيروس، مشيرًا إلى أن هذه الفحوص مجرد "إجراءات احترازية".

ويأتي هذا التصريح عقب يوم من فحص الصحفيين بجهاز استشعار خاص بقياس درجة حرارة الجسم قبل حضورهم اجتماع مجلس الدولة الذي يرأسه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.وكان الكرملين قد أعلن مؤخرًا أن روسيا اتخذت كافة التدابير لحماية البلاد من فيروس "كورونا" بإشراف الرئيس بوتين، وهو يتلقى معلومات عن تطور الوضع