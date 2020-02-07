الصين تؤكد ضرورة ضمان استقلالية عمل اللجنة الدستورية السورية

٠٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٠٤ ص

سوريا

أكد نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "وو هاي تاو" ضرورة ضمان استقلالية عمل اللجنة الدستورية السورية التي اجتمعت لأول مرة في أكتوبر الماضي في جنيف. وقال تاو، في كلمة أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول سوريا نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الجمعة، إن عمل اللجنة يجب ألا يخضع لتدخل خارجي، ولا ينبغي أن يكون هناك أي إطار زمني محدد سلفا بصورة مفتعلة.

وأضاف أنه "ينبغي ترك الشعب السوري يحدد مساره بنفسه، ويجب على أعضاء اللجنة الدستورية أن يظهروا الإرادة السياسية، وينخرطوا بنشاط، وبروح التسوية، في الحوارات، مع الحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة آراضيها". وتابع تاو أن التسوية السياسية هي السبيل الوحيد لإنهاء الصراع في سوريا، داعيا الأمم