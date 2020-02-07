رياضة

نجم برشلونة ينضم إلى ميسي وينتقد أبيدال

٠٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٠٦ ص
برشلونة
برشلونة
انتقد جوردي ألبا لاعب برشلونة تصريحات إريك أبيدال مدافع الفريق الأسبق ومدير الكرة بالنادي حاليا، مبديا اعتراضه على اتهامات موجهة للاعبين من داخل النادي. وصرح أبيدال في وقت سابق أن لاعبين في النادي لم يتدربوا بجدية لعدم رضاهم عن المدرب إرنستو فالفيردي، المدير الفني الذي رحل بعد الخسارة أمام أتليتكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني وخلفه كيكي سيتيين. ليرد ليونيل ميسي قائد ونجم الفريق بقوة على تصريحات أبيدال، ثم قال تقرير إن جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة استدعى أبيدال لاجتماع على خلفية ما حدث.
وقال ألبا في تصريحات صحفية: "هذا النادي يتلقى الكثير من الخارج (يقصد شائعات أو انتقادات)، فهل يعقل أن نتهم بعضنا بعضا؟، وأبيدال كان لاعبا، الجمهور يحبه ولذلك عليه أن يدرك كيف تكون غرفة الملابس وكيف يشعر اللاعبون بعد هذا الكلام".وتحدث ألبا بخيبة أمل بعد خسارة الفريق الكاتالوني في كأس ملك إسبانيا من الدور
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خالد-بوطيب (1)

أمير مرتضى يكشف سبب الخلاف مع خالد بوطيب

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، سبب الخلاف مع خالد بوطيب المهاجم المغربي السابق في صفوف الفريق، وحكى أمير مرتضى قصة الخلاف مع بوطيب قائلا: "بداية يجب أن أقول بأن خالد بوطيب لاعب محترم. عندما تواجد في نادي الزمالك كان يتدرب بقوة، ولم يتقاعس يوما أو يبخل على الفريق، بل وأن تلك النقطة شكلت له مشاكل أحيانا حتى. عندما كان بوطيب جاهزا، أشركه الجهاز الفني أحيانا في مراكز مختلفة. سواء صانع ألعاب أو لاعب وسط، ولكنه كان يقبل ذلك برغم أن مركزه الأصلي مهاجم صريح، وهذا الأمر جعله يظهر بشكل غير جيد".
برشلونة

تعليق صادم من بوسكيتس بعد توديع كأس الملك

يرى سيرخيو بوسكيتس لاعب خط وسط نادي برشلونة الإسباني، أن النظام الجديد لبطولة كأس ملك إسبانيا جعل البطولة أصعب لأنها لا تمنح الخاسر فرصة تعويض في مباراة إياب. وقال لاعب وسط فريق بلاوجرانا بعد الخسارة مساء أمس الخميس أمام مضيفه أتليتك بلباو بهدف في الدور ربع النهائي: "استحققنا التأهل، لكن هذه الكأس الجديدة، وفي لحظة ما قد تهرب المباراة منك. مصير محبط بعد كل ما حدث. هذه كرة القدم، وتمريرة عرضية انتهت معها الكرة في الشباك. لعبنا مباراة جيدة رغم كل شيء".
الأهلي- وبيراميدز (4)

الأهلي يفك عقدة بيراميدز ويفوز عليه في الدوري

حقق فريق الأهلي، فوزًا ثمينًا على نظيره بيراميدز، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل علي جبر هدف التقدم لأصحاب الأرض، وقلص أليو بادجي، الفارق للأحمر، قبل أن يخطف أليو ديانج هدف الفوز للضيوف. الفوز رفع رصيد فريق الأهلي إلى 39 نقطة في صدارة جدول ترتيب البطولة المحلية، في المقابل تجمد رصيد فريق بيراميدز عند 26 نقطة في المركز الخامس.
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كيكي سيتين (10)

سيتيين: العمل في برشلونة أسهل مما توقعت

يجد كيكي سيتيين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، العمل في النادي الكتالوني أسهل مما توقع قبل المهمة، رغم البداية المتعثرة للفريق، حيث قاد سيتيين برشلونة 3 مباريات حتى الآن، ويلعب برشلونة اليوم الخميس ضد ليجانيس في دور الـ16 من كأس الملك. وقال سيتيين: "التحكم في إيقاع المباراة هو هدفنا الرئيسي وسنأخذ زمام المبادرة، ونحاول تجنب استقبال أهداف من الهجمات المرتدة، ومثل كل المباريات لن تكون مواجهة ليجانيس سهلة لأن ليس لديهم شيئا ليخسروه وسيلعبون بهدوء، أما نحن فالأمر أكثر أهمية لنا لأننا نريد التتويج".
كيكي سيتين (8)

لماذا قام برشلونة بتعيين كيكي سيتين؟

أعلن نادي برشلونة رسميا إقالة إرنستو فالفيردي من منصب المدير الفني للفريق، باتفاق ودي بين الطرفين، وقال البارسا، خلال بيان رسمي: "توصل برشلونة لاتفاق مع إرنستو فالفيردي من أجل إنهاء عقده كمدرب للفريق الأول.. شكرًا لك على كل شيء إرنستو، ونتمنى لك حظًا سعيدًا في المستقبل". وتسببت الخسارة ضد أتلتيكو مدريد بنتيجة (3-2) في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، في اهتزاز ثقة إدارة البارسا في فالفيردي، كما لم تغفر له الجماهير توديع دوري الأبطال في آخر نسختين أمام روما وليفربول.
إرنستو فالفيردي

فالفيردي مع برشلونة.. 4 ألقاب و16 هزيمة

أعلن نادي برشلونة رسميا إقالة إرنستو فالفيردي من منصب المدير الفني للفريق، باتفاق ودي بين الطرفين، وقال البارسا، خلال بيان رسمي: "توصل برشلونة لاتفاق مع إرنستو فالفيردي من أجل إنهاء عقده كمدرب للفريق الأول.. شكرًا لك على كل شيء إرنستو، ونتمنى لك حظًا سعيدًا في المستقبل". وتسببت الخسارة ضد أتلتيكو مدريد بنتيجة (3-2) في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، في اهتزاز ثقة إدارة البارسا في فالفيردي، كما لم تغفر له الجماهير توديع دوري الأبطال في آخر نسختين أمام روما وليفربول.
فالفيردي

رسميًا.. كيكي سيتين مدربًا لبرشلونة خلفًا لفالفيردي

أعلن نادي برشلونة رسميا إقالة إرنستو فالفيردي من منصب المدير الفني للفريق، باتفاق ودي بين الطرفين، وقال البارسا، خلال بيان رسمي: "توصل برشلونة لاتفاق مع إرنستو فالفيردي من أجل إنهاء عقده كمدرب للفريق الأول.. شكرًا لك على كل شيء إرنستو، ونتمنى لك حظًا سعيدًا في المستقبل". وتسببت الخسارة ضد أتلتيكو مدريد بنتيجة (3-2) في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، في اهتزاز ثقة إدارة البارسا في فالفيردي، كما لم تغفر له الجماهير توديع دوري الأبطال في آخر نسختين أمام روما وليفربول.
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