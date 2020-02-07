نجم برشلونة ينضم إلى ميسي وينتقد أبيدال

٠٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٠٦ ص

برشلونة

انتقد جوردي ألبا لاعب برشلونة تصريحات إريك أبيدال مدافع الفريق الأسبق ومدير الكرة بالنادي حاليا، مبديا اعتراضه على اتهامات موجهة للاعبين من داخل النادي. وصرح أبيدال في وقت سابق أن لاعبين في النادي لم يتدربوا بجدية لعدم رضاهم عن المدرب إرنستو فالفيردي، المدير الفني الذي رحل بعد الخسارة أمام أتليتكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني وخلفه كيكي سيتيين. ليرد ليونيل ميسي قائد ونجم الفريق بقوة على تصريحات أبيدال، ثم قال تقرير إن جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة استدعى أبيدال لاجتماع على خلفية ما حدث.

وقال ألبا في تصريحات صحفية: "هذا النادي يتلقى الكثير من الخارج (يقصد شائعات أو انتقادات)، فهل يعقل أن نتهم بعضنا بعضا؟، وأبيدال كان لاعبا، الجمهور يحبه ولذلك عليه أن يدرك كيف تكون غرفة الملابس وكيف يشعر اللاعبون بعد هذا الكلام".وتحدث ألبا بخيبة أمل بعد خسارة الفريق الكاتالوني في كأس ملك إسبانيا من الدور

وقال ألبا في تصريحات صحفية: "هذا النادي يتلقى الكثير من الخارج (يقصد شائعات أو انتقادات)، فهل يعقل أن نتهم بعضنا بعضا؟، وأبيدال كان لاعبا، الجمهور يحبه ولذلك عليه أن يدرك كيف تكون غرفة الملابس وكيف يشعر اللاعبون بعد هذا الكلام".



وتحدث ألبا بخيبة أمل بعد خسارة الفريق الكاتالوني في كأس ملك إسبانيا من الدور ربع النهائي بسيناريو مثير على يد مضيفه أتليتك بلباو الذي انتصر في اللحظات الأخيرة، قائلآ: "أعتقد أننا قدمنا أداء رائعا، من الأفضل في الموسم. مؤسف أننا تلقينا هدفا متأخرا لكن هذه كرة القدم. فخور بالفريق بسبب الطريقة التي لعبنا بها".



واستمر جوردي ألبا منتقدا تقنية الفيديو: "شخصيا، لا زلت لا أعرف كيف تعمل التقنية. عليها أن تتحسن كثيرا. هناك قرارات واضحة كان من المفترض احتسابها لنا".