رياضة

تعليق صادم من بوسكيتس بعد توديع كأس الملك

٠٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:١٢ ص
برشلونة
برشلونة
يرى سيرخيو بوسكيتس لاعب خط وسط نادي برشلونة الإسباني، أن النظام الجديد لبطولة كأس ملك إسبانيا جعل البطولة أصعب لأنها لا تمنح الخاسر فرصة تعويض في مباراة إياب. وقال لاعب وسط فريق بلاوجرانا بعد الخسارة مساء أمس الخميس أمام مضيفه أتليتك بلباو بهدف في الدور ربع النهائي: "استحققنا التأهل، لكن هذه الكأس الجديدة، وفي لحظة ما قد تهرب المباراة منك. مصير محبط بعد كل ما حدث. هذه كرة القدم، وتمريرة عرضية انتهت معها الكرة في الشباك. لعبنا مباراة جيدة رغم كل شيء".
ولم تعد مباريات كأس ملك إسبانيا تجري بنظام الذهاب والإياب مثلما كان الحال عليه في المواسم الماضية، باستثناء فقط الدور نصف النهائي.وتنص اللوائح الجديدة للبطولة على أن تجري المباريات في ملاعب الفرق المنتمية لدرجة أدنى في الدوري، لذلك لعب برشلونة في دور الـ32 ضد مضيفه إبيزا المنتمي لدوري الدرجة الثالثة،
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خالد-بوطيب (1)

أمير مرتضى يكشف سبب الخلاف مع خالد بوطيب

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، سبب الخلاف مع خالد بوطيب المهاجم المغربي السابق في صفوف الفريق، وحكى أمير مرتضى قصة الخلاف مع بوطيب قائلا: "بداية يجب أن أقول بأن خالد بوطيب لاعب محترم. عندما تواجد في نادي الزمالك كان يتدرب بقوة، ولم يتقاعس يوما أو يبخل على الفريق، بل وأن تلك النقطة شكلت له مشاكل أحيانا حتى. عندما كان بوطيب جاهزا، أشركه الجهاز الفني أحيانا في مراكز مختلفة. سواء صانع ألعاب أو لاعب وسط، ولكنه كان يقبل ذلك برغم أن مركزه الأصلي مهاجم صريح، وهذا الأمر جعله يظهر بشكل غير جيد".
برشلونة

نجم برشلونة ينضم إلى ميسي وينتقد أبيدال

انتقد جوردي ألبا لاعب برشلونة تصريحات إريك أبيدال مدافع الفريق الأسبق ومدير الكرة بالنادي حاليا، مبديا اعتراضه على اتهامات موجهة للاعبين من داخل النادي. وصرح أبيدال في وقت سابق أن لاعبين في النادي لم يتدربوا بجدية لعدم رضاهم عن المدرب إرنستو فالفيردي، المدير الفني الذي رحل بعد الخسارة أمام أتليتكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني وخلفه كيكي سيتيين. ليرد ليونيل ميسي قائد ونجم الفريق بقوة على تصريحات أبيدال، ثم قال تقرير إن جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة استدعى أبيدال لاجتماع على خلفية ما حدث.
الأهلي- وبيراميدز (4)

الأهلي يفك عقدة بيراميدز ويفوز عليه في الدوري

حقق فريق الأهلي، فوزًا ثمينًا على نظيره بيراميدز، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل علي جبر هدف التقدم لأصحاب الأرض، وقلص أليو بادجي، الفارق للأحمر، قبل أن يخطف أليو ديانج هدف الفوز للضيوف. الفوز رفع رصيد فريق الأهلي إلى 39 نقطة في صدارة جدول ترتيب البطولة المحلية، في المقابل تجمد رصيد فريق بيراميدز عند 26 نقطة في المركز الخامس.
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برشلونة

نجم برشلونة ينضم إلى ميسي وينتقد أبيدال

انتقد جوردي ألبا لاعب برشلونة تصريحات إريك أبيدال مدافع الفريق الأسبق ومدير الكرة بالنادي حاليا، مبديا اعتراضه على اتهامات موجهة للاعبين من داخل النادي. وصرح أبيدال في وقت سابق أن لاعبين في النادي لم يتدربوا بجدية لعدم رضاهم عن المدرب إرنستو فالفيردي، المدير الفني الذي رحل بعد الخسارة أمام أتليتكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني وخلفه كيكي سيتيين. ليرد ليونيل ميسي قائد ونجم الفريق بقوة على تصريحات أبيدال، ثم قال تقرير إن جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة استدعى أبيدال لاجتماع على خلفية ما حدث.
باريس سان جيرمان - مبابي

نجم فرنسا السابق: مبابي مدلل وفاسد

شن الفرنسي كريستوف دوجاري، نجم برشلونة وميلان السابق، هجومًا عنيفًا على مواطنه كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، بعد واقعته الأخيرة مع مدربه الألماني توماس توخيل، حيث اعترض مبابي على استبداله خلال مباراة مونبلييه الأخيرة بشكل غير لائق، وحاول الابتعاد عن توخيل، عندما فضل المدرب التحدث معه لتهدئته. وقال دوجاري: "بصراحة، انهرت عندما رأيت مبابي يفعل ذلك، قلت لنفسي إنني من المستحيل أن أفعل شيئًا كهذا، ورغم صغر سنة، لكنه نضج في وقت لا يصدق، إلا أن القيام بتلك الأشياء يجعله فتى مدلل وفاسد".
كيكي سيتين (10)

سيتيين: العمل في برشلونة أسهل مما توقعت

يجد كيكي سيتيين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، العمل في النادي الكتالوني أسهل مما توقع قبل المهمة، رغم البداية المتعثرة للفريق، حيث قاد سيتيين برشلونة 3 مباريات حتى الآن، ويلعب برشلونة اليوم الخميس ضد ليجانيس في دور الـ16 من كأس الملك. وقال سيتيين: "التحكم في إيقاع المباراة هو هدفنا الرئيسي وسنأخذ زمام المبادرة، ونحاول تجنب استقبال أهداف من الهجمات المرتدة، ومثل كل المباريات لن تكون مواجهة ليجانيس سهلة لأن ليس لديهم شيئا ليخسروه وسيلعبون بهدوء، أما نحن فالأمر أكثر أهمية لنا لأننا نريد التتويج".
برشلونة (2)

البريميرليج طوق نجاة برشلونة للتخلص من «المنبوذ»

رغم أن فيليبي كوتينيو قدم أكثر من مباراة رائعة مع بايرن ميونيخ، إلاّ أن ذلك لن يشفع له على ما يبدو لمواصلة رحلته مع واحد من أقوى الفرق في القارة الأوروبية، فقد كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية قبل أيام أن النادي البافاري، لا ينوي تفعيل بند الشراء النهائي لضم فيليبي كوتينيو المعار من برشلونة. ويتوقع أن يضع قرار النادي الألماني برشلونة في موقف صعب للغاية، فالنادي الكتالوني يريد التخلص من فيليبي كوتينيو وبيعه في أقرب وقت ممكن، خاصة وأن الدولي البرازيلي لم يقدم الأداء المنتظر منه مع "البلوجرانا"، وتعرض لانتقادات لاذعة من طرف جماهير النادي.
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